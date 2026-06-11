震災15年、福島をツーリングの聖地へ！「フク島TT」2026年10月開催決定。空港滑走路やサーキットを走る、安全重視のGPSラリー

一般社団法人地球体験機構

【開催概要】

一般社団法人地球体験機構（所在地：〒960-2262 福島県福島市在庭坂字五十須場45-6 代表理事：佐藤邦人）は、福島県および株式会社東邦銀行が連携する『ふくしまイノベーションプログラム2025』の採択プロジェクトとして、2026年10月10日（土）から12日（月・祝）の3日間、福島県内全域を舞台とした新しい形のツーリングイベント「フク島TT（福島ツーリスト・トロフィー）」を開催いたします。

本イベントの実現に向け、2026年6月15日より45日間、クラウドファンディングサイトにて支援募集を開始いたします。

クラウドファンディング CAMPFIRE

https://camp-fire.jp/projects/955008/view

【プロジェクト発足の背景：震災から15年、福島の次なるステージへ】

東日本大震災から15年という節目を迎える2026年、福島県は復興の先にある「地域活性化と魅力発信」という次のステージを歩んでいます。しかし、福島が誇る日本屈指の絶景ロードや温泉、食といった観光資源の真の魅力は、まだ全国に十分に伝わりきっているとは言えません。

「福島には、ライダーにとっての宝物が眠っている」

ライダー自身でもある発起人の佐藤邦人は、この土地の素晴らしさを全国のバイク乗りへ伝えたいという強い想いから、本プロジェクトを立ち上げました。福島を「ツーリングの聖地」として確立し、毎年秋の定番イベントとして定着させることで、継続的な地域振興を目指します。

【「フク島TT」の独自性と安全へのこだわり】

本イベントは、一般的なレース（速度競技）ではありません。自社開発の専用GPSアプリ(RAlly TT)を活用し、法定速度を遵守した「指定時間との差異」の少なさを競う、安全性とエンターテインメント性を両立させたツーリングラリーです。

■SS：スペシャルステージ（3日間共通の絶景ルート）

磐梯吾妻スカイライン、磐梯吾妻レークライン、磐梯山ゴールドライン、母成グリーンラインといった福島の絶景美を誇る4大ルートを巡ります。

■SSS：スーパースペシャルステージ（各日限定の特別体験）

1. 10月10日（土）：エビスサーキットチャレンジ

通常、革ツナギやライセンスが必要なサーキット走行を、ツーリング装備のまま体験いただけます。先導車付きで3周を完走することでポイントを付与します。

2. 10月11日（日）：バンダイチャレンジ（猪苗代スキー場）

ゴール会場での祭典。ライブ演奏、メーカーブース、レジェンドライダーとの握手・サイン会などを通じて交流を深めます。

3. 10月12日（月・祝）：トップガンチャレンジ（ふくしまスカイパーク）

空港の滑走路をバイクで駆け抜ける非日常体験。400mの安全走行クリアでポイントを付与します。

※全ステージにおいて、半キャップ、半袖、半ズボンでの走行は禁止とし、公道における安全な走行文化の普及を徹底します。

【地域活性化への取り組み】

イベント行程には、県内各所での飲食、入浴、観光スポット巡りを組み込んでいます。GPSチェックポイントを地域の名所に設定することで、参加者が自然と地元の魅力に触れ、地域経済に貢献する仕組み（地域活性化の循環）を構築しています。

【クラウドファンディングとリターンについて】

2026年6月15日より開始。支援者には、イベントへの参加チケットのほか、以下の特典を用意しております。

・公式ゼッケンレプリカ（フク島TT オリジナル)

・公式トロフィーレプリカ（優勝者同等品）

※遠方の方向けには、YouTubeライブ配信やイベント後特番を通じた体験提供も行います。

【主催：一般社団法人地球体験機構について】

福島県と東邦銀行が連携する『ふくしまイノベーションプログラム2025』から誕生。「新たなビジネスをゼロから創出する」という使命のもと、福島の魅力を最大化する体験型事業を展開しています。

【後援・協力】

後援：福島県、株式会社東邦銀行

会場協力・後援：エビスサーキット

震災の記憶を力に変え、福島の絶景の中で最高の笑顔と出会える日を心よりお待ちしております。

クラウドファンディング CAMPFIRE

https://camp-fire.jp/projects/955008/view

【取材・映像素材に関するお問い合わせ】

メディア関係者の皆様へ：磐梯吾妻スカイラインのドローン映像、過去のテスト走行時の様子、ふくしまスカイパーク滑走路走行のイメージ画像などの素材提供が可能です。

一般社団法人地球体験機構

担当：代表理事 佐藤邦人

TEL：070-6614-2454

E-mail：info@earthtry.jp

URL：https://www.earthtry.jp/