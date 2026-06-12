劇場アニメシリーズ「KING OF PRISM」、人気作品を日テレプラスで8時間一挙放送！

株式会社ＣＳ日本(C)Ｔ-ＡＲＴＳ / syn Sophia / エイベックス・ピクチャーズ / タツノコプロ / キングオブプリズムSSS製作委員会(C)Ｔ-ＡＲＴＳ / syn Sophia / エイベックス・ピクチャーズ / タツノコプロ / キングオブプリズムAS製作委員会(C)Ｔ-ＡＲＴＳ／syn Sophia／エイベックス・ピクチャーズ／タツノコプロ／KING OF PRISM Project

株式会社ＣＳ日本（東京都港区）は、当社が運営するＣＳチャンネル『日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ』にて、2026年6月２１日(日)朝9時より劇場アニメシリーズ「KING OF PRISM」の人気作品を一挙放送します。

「KING OF PRISM」は2016年に第１作目の「KING OF PRISM by PrettyRhythm」が公開され、上映中に声援を送ったり、サイリウムを振ったりして楽しめる「応援上映」の文化を広めました。

本シリーズは、菱田正和氏が総監督を務め、累計155万人の心をときめかせる大ヒットとなり、最新作の「KING OF PRISM-Your Endless Call-み～んなきらめけ！プリズム☆ツアーズ」は、公開から1年が経った今でも各地でロングラン上映が続いています。

プリズムショー。それは歌、ダンス、プリズムジャンプを組み合わせた総合エンタテインメントショー！

「KING OF PRISM」とは、そんなプリズムショーに魅了された個性豊かな男の子たちが、観客をもっともトキめかせる“プリズムスタァ”を目指して様々な試練や困難に立ち向かい成長していく物語です。

日テレプラスでは、「KING OF PRISM 10周年企画 みんなで応援放送会！」と題して、テレビ初放送の「KING OF PRISM-Your Endless Call-み～んなきらめけ！プリズム☆ツアーズ」を含む人気作品を8時間半にわたり一挙放送します。

また、この放送を前に、"あなたの投票で決まる！「キンツア」放送ルート視聴者投票"を6/14(日)まで実施します。

「KING OF PRISM-Your Endless Call-み～んなきらめけ！プリズム☆ツアーズ」で上映した４つのルートの中から投票し、１位に輝いたルートを当日放送します。詳しくは番組ホームページをご覧ください。

▼KING OF PRISM 10周年企画 みんなで応援放送会！

放送日：2026年６月21日(日) 9:00～17:30

9:00～ KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- 第I章

10:15～ KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- 第II章

11:30～ KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- 第III章

12:45～ KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- 第IV章

14:00～ KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-

15:10～ KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-

16:20～ KING OF PRISM-Your Endless Call-み～んなきらめけ！プリズム☆ツアーズ

番組ページ： https://www.nitteleplus.com/program/kinpri_10th/

視聴者投票ページ https://www.ntve.co.jp/campaign/king-of-prism/

日テレプラスXアカウント：https://x.com/nitteleplus

◆チャンネル情報 ※視聴にはご契約が必要です

日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ：https://www.nitteleplus.com/

スカパー！（Ch.300）、スカパー！プレミアム（Ch.619）

J:COM（Ch.757）ほか全国CATV

ひかりＴＶ（Ch.555）、auひかり

◆注意

画像使用の際は以下のクレジット表記をお願い致します。

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◆会社情報

会社名：株式会社ＣＳ日本（通称：ＣＳ日テレ）

代表取締役社長：高橋 知也

所在地：東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー22階