劇場アニメシリーズ「KING OF PRISM」、人気作品を日テレプラスで8時間一挙放送！

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株式会社ＣＳ日本

(C)Ｔ-ＡＲＴＳ / syn Sophia / エイベックス・ピクチャーズ / タツノコプロ / キングオブプリズムSSS製作委員会
(C)Ｔ-ＡＲＴＳ / syn Sophia / エイベックス・ピクチャーズ / タツノコプロ / キングオブプリズムAS製作委員会
(C)Ｔ-ＡＲＴＳ／syn Sophia／エイベックス・ピクチャーズ／タツノコプロ／KING OF PRISM Project

株式会社ＣＳ日本（東京都港区）は、当社が運営するＣＳチャンネル『日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ』にて、2026年6月２１日(日)朝9時より劇場アニメシリーズ「KING OF PRISM」の人気作品を一挙放送します。


　「KING OF PRISM」は2016年に第１作目の「KING OF PRISM by PrettyRhythm」が公開され、上映中に声援を送ったり、サイリウムを振ったりして楽しめる「応援上映」の文化を広めました。


　本シリーズは、菱田正和氏が総監督を務め、累計155万人の心をときめかせる大ヒットとなり、最新作の「KING OF PRISM-Your Endless Call-み～んなきらめけ！プリズム☆ツアーズ」は、公開から1年が経った今でも各地でロングラン上映が続いています。



プリズムショー。それは歌、ダンス、プリズムジャンプを組み合わせた総合エンタテインメントショー！


「KING OF PRISM」とは、そんなプリズムショーに魅了された個性豊かな男の子たちが、観客をもっともトキめかせる“プリズムスタァ”を目指して様々な試練や困難に立ち向かい成長していく物語です。


日テレプラスでは、「KING OF PRISM　10周年企画 みんなで応援放送会！」と題して、テレビ初放送の「KING OF PRISM-Your Endless Call-み～んなきらめけ！プリズム☆ツアーズ」を含む人気作品を8時間半にわたり一挙放送します。


　また、この放送を前に、"あなたの投票で決まる！「キンツア」放送ルート視聴者投票"を6/14(日)まで実施します。


「KING OF PRISM-Your Endless Call-み～んなきらめけ！プリズム☆ツアーズ」で上映した４つのルートの中から投票し、１位に輝いたルートを当日放送します。詳しくは番組ホームページをご覧ください。



▼KING OF PRISM　10周年企画 みんなで応援放送会！


放送日：2026年６月21日(日)　9:00～17:30


9:00～ KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- 第I章


10:15～　KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- 第II章
11:30～　KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- 第III章
12:45～　KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- 第IV章
14:00～　KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-
15:10～　KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-
16:20～　KING OF PRISM-Your Endless Call-み～んなきらめけ！プリズム☆ツアーズ


番組ページ： https://www.nitteleplus.com/program/kinpri_10th/


視聴者投票ページ　https://www.ntve.co.jp/campaign/king-of-prism/


日テレプラスXアカウント：https://x.com/nitteleplus



◆チャンネル情報　※視聴にはご契約が必要です


日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ：https://www.nitteleplus.com/


スカパー！（Ch.300）、スカパー！プレミアム（Ch.619）


J:COM（Ch.757）ほか全国CATV


ひかりＴＶ（Ch.555）、auひかり



◆注意


画像使用の際は以下のクレジット表記をお願い致します。


(C)Ｔ-ＡＲＴＳ / syn Sophia / エイベックス・ピクチャーズ / タツノコプロ / キングオブプリズムSSS製作委員会
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◆会社情報


会社名：株式会社ＣＳ日本（通称：ＣＳ日テレ）


代表取締役社長：高橋　知也


所在地：東京都港区東新橋1-6-1　日本テレビタワー22階