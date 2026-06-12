ドン・キホーテ × 東京CuteCute × Red Radiance

株式会社グッドチョイスエンタテインメント

株式会社グッドチョイスエンタテインメント（東京都）は、所属アイドルグループ「東京CuteCute」「Red Radiance」が、総合ディスカウントストア「ドン・キホーテ」の店舗スペースを活用した定期無料ライブを開始することをお知らせいたします。



誰もが自由に立ち寄れる場所から、日本武道館を目指す--。



このプロジェクトは、単なるインストアイベントではありません。



アイドルを知るきっかけがSNS中心となった今だからこそ、私たちは「リアルな出会い」の価値を信じています。



買い物の途中。

友人との待ち合わせ。

たまたま立ち寄ったドン・キホーテ。



そんな日常の中で、偶然耳に入る歌声や、全力でパフォーマンスするメンバーたちとの出会い。



その一瞬が、誰かにとって忘れられない記憶になるかもしれません。



今回の定期無料ライブは、ドン・キホーテ横浜西口店5階イベントスペースを拠点として開催され、買い物に訪れたお客様との新たな出会いの創出を目指します。

東京CuteCuteRed Radiance





【“偶然の出会い”を日本中へ】



東京CuteCute、Red Radianceが目指すのは、ライブハウスの外へ飛び出し、まだアイドルを知らない人たちへ直接届けることです。



SNSでは出会えなかった人。

ライブハウスに行ったことがない人。

アイドルに興味がなかった人。



そうした方々にこそ、実際のライブの熱量や感動を体験していただきたいと考えています。



無料ライブだからこそ生まれる出会いがあります。



そして、その出会いが新しいファンを生み、新しい物語を作っていくと信じています。



【東京CuteCute・Red Radianceについて】



東京CuteCuteは、「令和の王道アイドル」をコンセプトに活動するアイドルグループです。



誰もが口ずさめるキャッチーな楽曲と、キラキラとした王道アイドルの世界観を武器に活動し、オリコンデイリーランキング1位を獲得するなど、着実に支持を拡大しています。



Red Radianceは、「情熱」と「輝き」をテーマに活動するアイドルグループです。



力強いライブパフォーマンスと熱量あふれるステージで、多くのファンを魅了し続けています。



両グループは現在、全国各地でライブ活動を展開しており、更なる飛躍に向けて挑戦を続けています。



【“無料ライブ”から武道館へ】



私たちが大切にしているのは、目の前の一人を感動させることです。



大きな会場に立つことだけが夢ではありません。



今日、目の前で立ち止まってくれた一人。

初めてライブを見てくれた一人。

名前を覚えてくれた一人。



その積み重ねこそが、未来の武道館へと続く道になると信じています。



いつの日か--



「あの時ドンキで見たグループが武道館に立った」



そう語っていただける未来を目指して、東京CuteCuteとRed Radianceは歩み続けます。



【開催スケジュール（予定）】



会場：ドン・キホーテ横浜西口店 5階イベントスペース



2026年6月

・6月25日 Red Radiance



2026年7月

・7月16日 東京CuteCute

・7月21日 Red Radiance

・7月30日 東京CuteCute



2026年8月

・8月4日 東京CuteCute



※観覧無料

※開催時間等の詳細は各グループ公式SNSにてお知らせいたします。

※スケジュールは変更となる場合がございます。



【今後の展開】



今後はドン・キホーテ店舗での定期無料ライブを軸に、SNS施策、映像コンテンツ、コラボ企画なども順次展開予定です。



グッドチョイスエンタテインメントは、「誰もが出会える場所からスターを生み出す」という新たなアイドルモデルの実現に挑戦してまいります。



東京CuteCute、Red Radianceが歩むこの挑戦の先に、日本武道館という大きな夢があります。



まずは横浜から。



無料ライブから始まる、新たなシンデレラストーリーにぜひご注目ください。



【会社概要】



会社名：株式会社グッドチョイスエンタテインメント



事業内容：アイドル・アーティストマネジメント事業、ライブ・イベント企画制作、地域活性化イベント運営



公式サイト：https://gceinc.net/



【本件に関するお問い合わせ】



株式会社グッドチョイスエンタテインメント

担当：佐々木洋平

E-mail：yohey@gceinc.net