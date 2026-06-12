VTuber事務所ハコネクト所属『白熊汰べる』の誕生日記念グッズ&ボイスが6月12日(金)より販売開始

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株式会社アナログ



2026年6月12日(金)～2026年7月12日(日)23時59分までの期間、ハコネクト公式BOOTHにて『白熊汰べる誕生日グッズ&ボイス』を販売いたします。



■『白熊汰べる誕生日グッズ&ボイス』詳細


〇白熊汰べる誕生日記念グッズ&ボイスフルセット　\10,000


・いずみななせ先生描き下ろしB2シルキースエードタペストリー
・直筆サイン入り約A5サイズアクリルパネル
・缶バッジ（直径57mm）
・誕生日ボイス2種
　01_UFOを探しに
　02_ダジャレ30連発
　【音声ファイル形式】wav
*フルセットご購入の方にはアクリルパネルへ「白熊汰べる直筆サイン」を記入！



〇白熊汰べる誕生日記念アクリルパネルセット \5,000


・約A5サイズアクリルパネル
・缶バッジ（直径57mm）
・誕生日ボイス2種
　01_UFOを探しに
　02_ダジャレ30連発
　【音声ファイル形式】wav



〇いずみななせ先生描き下ろしB2シルキースエードタペストリー \4,000



〇誕生日記念ボイス(2種セット） \500


　01_UFOを探しに
　02_ダジャレ30連発
　【音声ファイル形式】wav



■販売概要


・販売期間


2026年6月12日(金)～2026年7月12日(日)23時59分


・販売サイト


　ハコネクト公式BOOTH https://haconect.booth.pm/


　Geek Jack【English】https://shop.geekjack.net/collections/(https://shop.geekjack.net/collections/mofuyama-sorara)


　Geek Jack【中文】https://shop.geekjack.net/zh/collections/(https://shop.geekjack.net/zh/collections/mofuyama-sorara)



■白熊汰べるプロフィール




迷子になってここまでたどり着いた少女。


ミステリアスな雰囲気を醸し出しているが、人とお話をするのが大好きらしい。


しかし、かなりの確率で嘘をつく。


どこまでが真実で、どこからが嘘なのか。


見分けることができるようになった時、きっと好感度がMAXに。


だじゃれがツボらしく、10分以上笑い続けることも…？


誕生日:6月12日



X:https://x.com/beruVT


youtube:https://www.youtube.com/@shirokumataberu



【VTuber事務所「ハコネクト」及び運営会社について】


VTuber事務所「ハコネクト」は2021年6月より活動を開始したVTuber事務所です。


所属VTuberの目的や希望にあわせたマネジメントと配信などの活動のサポートを行い、


応援してくださるファンの方と共有する時間、思い出、絆を大切に活動運営しております。


・公式サイト：https://haconect.com/


・公式Twitter：https://x.com/haconect


・公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@haconect


ハコネクトでは秋葉原を中心に広告を展開中。


自社スタジオも完備し、収録&配信環境の充実やグッズ展開にも力を入れております。



▼企業情報


社名: 株式会社アナログ / analog inc.


本社: 東京都千代田区外神田4丁目14－1秋葉原UDX 4F LIFORK内


設立日: 2021年4月1日


資本金: 900万円


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