ジャネット・ジャクソン＆BE:FIRST「Doesn’t Really Matter（Remix）」共同制作コラボ曲を本日公開！6/14横浜公演にて本公演のための特別なコラボパフォーマンスを披露！！

株式会社エニー

本日、ジャネット・ジャクソンとBE:FIRST、それぞれが歌唱する

『Janet Jackson & BE:FIRST'Doesn't Really Matter (Remix)'』を発表！！

今回のコラボレーションは、ジャネット・ジャクソンチームより提案された公式プロジェクトとして実現しました。2000年に世界的ヒットを記録し、Billboard Hot 100で全米1位を獲得したジャネット・ジャクソンの代表曲「Doesn’t Really Matter」を、BE:FIRSTとともに新たな世代へ向けて再解釈しています。

2026年4月にジャネット・ジャクソンが来日した際、日本でレコーディングされた本楽曲は、英語と日本語を織り交ぜたバイリンガル・コラボレーションとして制作され、世界的ポップカルチャーを築いてきたジャネット・ジャクソンと、次世代R&B Popを体現するBE:FIRSTによる、“LEGACY × FUTURE”をテーマにした特別なコラボレーションとなります。

さらに、6月14日（日）Kアリーナ横浜で開催される「JANET JACKSON JAPAN 2026」にて、ジャネット・ジャクソンとBE:FIRSTが、Janet Jackson & BE:FIRST'Doesn't Really Matter (Remix)'を一緒に歌唱することも決定しており、2万人規模の観客を前に披露される今回のステージは本公演のための特別なコラボパフォーマンスとなる、貴重な共演になる予定です。

世界的名曲と、新たな時代の表現が交差する歴史的な一夜をお楽しみに。

≪楽曲情報≫

■楽曲名

「Janet Jackson & BE:FIRST'Doesn't Really Matter (Remix)'」

■楽曲URL

https://found.ee/janetjacksonxbefirst_doesntreallymatter_remix

≪開催概要≫

■タイトル

『JANET JACKSON JAPAN 2026』

■日程・会場

2026年6月 9日(火)：神戸 GLION ARENA KOBE ー終了ー

2026年6月13日(土)：横浜 Kアリーナ横浜 Special Guest ★香取慎吾

2026年6月14日(日)：横浜 Kアリーナ横浜 Special Guest ★ BE:FIRST

2026年6月17日(水)：名古屋 IGアリーナ Special Guest ★ HANA

■チケット発売

一般発売 発売中～各公演当日開演時間まで

■チケット情報（全席指定）

＜GLION ARENA KOBE＞

公演終了

＜Kアリーナ横浜＞

・VIP席：65,000円（税込）※アリーナ前方確約、VIP特典グッズ付

・SS席:35,000円（税込）

・S席：22,000円（税込）

・S席(機材解放席)：15,000円（税込）

・A席：18,000円（税込）

＜IGアリーナ＞

・VIP席：65,000円（税込）※アリーナ前方確約、VIP特典グッズ付

・SS席:35,000円（税込）

・ラウンジ付きシート：25,000円（税込）※IGアリーナ専用ラウンジ利用可能、ワンドリンク付き

・S席：22,000円（税込）

・S席（着席指定）：22,000円（税込）

・S席(機材解放席)：15,000円（税込）

・A席：18,000円（税込）

■公式HP

https://www.ticketport.co.jp/lp/janetjackson2026/

■公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/janetjacksonjapan2026/

X：https://twitter.com/JJJ1952290

Facebook：https://www.facebook.com/share/14UkJ7hZ85N/?mibextid=wwXIfr

■ ジャネット・ジャクソン プロフィール

ジャネット・ジャクソンと、故マイケル・ジャクソンを含む彼女の兄弟たちは、何十年にもわたり、その卓越したパフォーマンスと芸術性で世界中の聴衆を魅了してきました。

音楽一家の一員として、ジャネット・ジャクソンはソロ活動でも活躍を続けています。

全世界累計1億6,000万枚以上のレコードセールスを誇り、『Control』『Rhythm Nation 1814』『janet.』『The Velvet Rope』『All for You』など、音楽史に名を刻む名作を次々と生み出してきた、まさに“クイーン・オブ・ポップ”と称される存在。Billboard Hot 100では10曲のNo.1シングルを獲得し、女性アーティストとして歴史的な記録を数多く樹立。グラミー賞をはじめとする数々の音楽賞を受賞し、現在もなお第一線で活躍し、精密なダンスパフォーマンスとメッセージ性の高い作品を通じ、多くのアーティストに影響を与え続けています。

■ BE:FIRST プロフィール

SOTA、SHUNTO、MANATO、RYUHEI、JUNON、LEOの6人組ダンス＆ボーカルグループ ”BE:FIRST”。それぞれが歌・ダンス・ラップに対して高いクオリティとポテンシャルを持っているのと同時に、作詞・作曲・コレオグラフにまで発揮される音楽的感度の高さ、そして各々個性を持った華やかさが魅力。「BE:FIRST」と名付けられた彼らは、プレデビューから日本の各種チャートの1位を席巻。ここからアジア、そして世界へと向けて偉大なる最初の一歩目を踏み出します。2025年には4都市9公演を回り約30万人を動員したグループ初の国内4大ドームツアーを経て、初の海外ツアー「BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-」にてアメリカ・アジア・ヨーロッパ全12都市を回り世界への躍進を果たした。 2026年5月には「BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”」初の単独スタジアムライブに挑むことが決定している。

■ お問い合わせ

主催：JANET JACKSON JAPAN 2026実行委員会

公式サイト：https://www.ticketport.co.jp/lp/janetjackson2026/

TEL：ライブインフォメーション 0570-017-230（平日12:00～15:00）