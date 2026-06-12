MSI、Wi-Fi 7対応内蔵型無線LANカード「HERALD BE6500 WiFi 7 PCIe Card」を発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、Wi-Fi 7に対応した、内蔵タイプの無線LANカードである「HERALD BE6500 WiFi 7 PCIe Card」を2026年6月12日(金) より発売いたします。

【HERALD BE6500 WiFi 7 PCIe Card】

本製品は、Wi-Fi 7に対応したトライバンド無線LANカードで、マザーボード上のPCIe x1スロットを使用して6GHzで最大2882Mbps、5GHzで最大2882Mbps、2.4GHzで最大688Mbpsの高速通信が可能です。Wi-Fi 7に対応していないデスクトップパソコンに取り付けることでWi-Fi 7ルーターとの通信が可能になり、安全で快適なインターネット環境を実現します。

【HERALD BE6500 WiFi 7 PCIe Cardの主な特徴】

- Wi-Fi 7に対応し、最大2882Mbps(6GHz)+2882Mbps(5GHz)+688Mbps(2.4GHz)の高速通信- パソコン内蔵型なので、USBポートを占有せず、ケースからのはみ出しが最小限- Bluetooth5.4にも対応し、マウスなどの対応デバイスを接続可能

【製品仕様】

■HERALD BE6500 WiFi 7 PCIe Card

https://jp.msi.com/Networking/HERALD-BE6500-WiFi-7-PCIe-Card

MSI について

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いう基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献

します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSI は業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング（True Gaming）」ブランドであり続けます。

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