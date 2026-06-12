400年続く老舗酒蔵の伝統と、アンビエントな感性が響き合う。新ブランド「OTSU」が6月13日 VDS / SKACにてローンチイベントを開催。

OTSU合同会社

新たなクラフト焼酎ブランド「OTSU（オツ）」は、2026年6月13日（土）11:00～19:00、東京・SKACにて、VDSとのコラボレーションによるブランドローンチイベント「OTSU Launch Session with VDS at SKAC」を開催します。

OTSUは、1602年創業・熊本の林酒造が400年にわたり受け継いできた球磨焼酎の技術を礎に、蓮の花とジャスミンの香りを重ねた自然由来の焼酎ブランドです。当日はVDSがセレクトする世界中から集まったレコードとともに、音楽・空間・酒がゆるやかに交わるListening Sessionをお届けします。

コアタイムは夕方を予定。19時まで自由にお立ち寄りいただけます。

OTSUが生まれた理由

世界だけでなく日本においても、美味しい伝統的な日本のお酒を頻繁に楽しむ機会は多くなく、若者のお酒離れなど、豊かな伝統を味わう機会が限られています。

しかし私たちは、この積み重ねられた歴史--つまり「時間資産」--こそが、日本が真に世界に伝えることのできるコンテンツ・文化としての価値を持つと考えています。

そんな想いに共感してくれた林酒造とのコラボレーションにより、飲みやすく香り高い焼酎が生まれました。私たちは、受け継がれてきた日本文化である焼酎を、新しいお酒文化へと再構築します。

OTSUについて

OTSUは、引き継がれてきた本物の価値を、未だない体験として世界に届けることをミッションとする仲間達から生まれたブランドです。ブランド名の由来は日本語の「お疲れ様」--労い、感謝、祝杯、共感といった、ひとつの言葉にいくつもの気持ちが重なり合うその豊かさが、ブランドの精神を象徴しています。

「最高の宴への旅（Journey to the Ultimate Feast）」をコンセプトに、人種・年齢・性別を超えて、ひと口ごとに心がほどけ、まるでゆるやかな宴の中に身を置くような至福のひとときへと人々を誘います。

OTSUが提案するのは、強い酔いではなく、心地よい状態--日常から少しだけ離れ、空間や音楽、人との会話をより深く感じるための、新しい焼酎のあり方です。日々の食卓から特別な祝宴まで、あらゆる場面に寄り添う焼酎を目指しています。

商品について

OTSUは、熊本県日吉市の山々から湧き出る清らかな伏流水で育まれた本格米焼酎「極楽」をベースに、ジャスミンティー、蓮茶、藪肉桂（和シナモン）、シマザラメ（天然砂糖）とともに蒸留した自然由来のリキュールです。

原料の選定から製造プロセス、そして最後の一口の余韻に至るまで、徹底してナチュラルであることを大切にしました。その味わいは、どこか自然で整っていて、心地よい独自の感覚「OTSUな酔い」へと導きます。

ロック、ソーダ割り、または少し冷やしたストレートで。蓮とジャスミンの繊細な香りと軽やかな余韻をゆっくりと楽しんでいただけます。

製造元：林酒造（熊本県）について

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/185057/table/1_1_76de7d5927cbe9419406d57fdfa7610a.jpg?v=202606120951 ]

林酒造は江戸時代・1602年の創業。相良藩主の宿所として球磨焼酎を造ったのが始まりとされ、球磨焼酎の蔵元の中で最も古く、最も小さな蔵元として現在に至ります。14代目蔵元は、創業当時に掘られた井戸から今も湧く水と伝統の製法を守りながら、現代技術を融合させることで、「極楽」をはじめ、米本来の自然な香りとコク、豊かな旨みを持つ焼酎を醸し続けています。

ローンチイベントについて：OTSU Launch Session with VDS at SKAC

OTSUの世界観を初めて体験できる場として、VDSによるListening Sessionとともにローンチを開催します。VDSチームが世界中から厳選したレコードが、OTSUが生み出すアンビエントな時間の流れに静かに重なります。

会場では商品販売のほか、OTSU、原料であるハス茶をその場でお楽しみいただけます。コアタイムは夕方を予定。忙しい日常の合間に、音楽を聴きながら、静かに、ゆるやかに、OTSUの始まりを感じていただける場を目指しています。

VDS/ SKACについて

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/185057/table/1_2_de470cfe0644e85c9e0f35a1917f1dc6.jpg?v=202606120951 ]

VDS（Vinyl Delivery Service）は、世界各地から厳選したレコードとともに音楽体験を届けるチームです。SKWATは都市に存在するVOID（遊休施設や社会的な隙間）を時限的に占有し、一般へと開放する活動を行っています。VDSが入居するSKAC（SKWAT KAMEARI ART CENTRE）は、その活動拠点のひとつです。OTSUが大切にするのは、酒を単体の商品としてではなく、空間・音楽・人の感覚とともに立ち上がる体験として届けること。VDS/SKACが持つカルチャーへの深いまなざしと、OTSUが目指す自然で、豊かな時間が重なることで、ブランドの最初の場にふさわしいセッションが生まれていきます。

ブランドメンバーからのコメント

OTSUは、焼酎という日本に古くからある酒を、現代の感覚やカルチャーの中で改めて楽しめないかという思いから始まりました。日本でも世界でも、美味しい伝統的なお酒を気軽に楽しむ機会は意外と少ない。でも、400年以上受け継がれてきた林酒造の技術と熊本の水、蓮とジャスミンの香り--その「時間資産」から生まれた華やかな味に出会ったとき、これは今の世界に届けるべき価値があると確信しました。

私たちは、酒をただ飲むものではなく、人との会話やその場に流れるVibesと一緒に記憶されるものだと考えています。VDSと一緒にSKACという場所で、OTSUが大切にする本物の価値を最初に届けられることは、私たちにとってこれ以上ない形だと思っています。

OTSUの始まりを、自然に、豊かに、みなさんと共有できたらと思います。

Let's Otsu.

問い合わせ先

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/185057/table/1_3_3231935586e4f72a4638a9518cba407c.jpg?v=202606120951 ]

※本リリースに記載の内容は変更となる場合があります。確定情報は随時更新いたします。

※お酒は20歳から。飲酒運転は法律で禁止されています。