株式会社M&A Do（本社：東京都港区、代表取締役：濱田 啓揮）は、墓石会社・石材店の中小企業に向けたM&A・事業承継の相談窓口「墓石M&A総合センター」を開設しました。

対象は、墓石販売、石材加工、指定石材店、寺院石工、字彫り・墓誌、石材卸・輸入、外構石材、改葬・墓じまい対応など、墓石・石材周辺で会社譲渡や事業承継を検討する中小企業です。

墓石M&A総合センターでは、会社譲渡や事業承継を検討する売り手企業様から、着手金・中間金・成功報酬をいただきません。

URL：https://boseki-ma-center.jp/

■開設の背景

墓石・石材業界では、後継者不在、経営者の高齢化、職人不足、墓じまい・改葬需要の増加、寺院・霊園との関係維持、展示場や在庫の承継など、事業承継に関する課題が多様化しています。

また、同じ墓石・石材領域でも、墓石小売、石材加工、指定石材店、寺院石工、字彫り・墓誌、石材卸・輸入、外構石材、墓じまい対応など、業態ごとに買い手が確認するポイントは異なります。

墓石会社・石材店の会社売却では、価格だけでなく、建墓台帳、施工履歴、顧客対応、寺院・霊園関係、葬祭会社や仏壇店からの紹介経路、職人・外注体制、展示場、石材在庫、設備まで整理する必要があります。

墓石M&A総合センターは、売り手企業様の費用負担をなくし、秘密保持を前提に、譲渡可能性や進め方を冷静に確認できる相談環境を整えるために開設しました。

■譲渡企業様の費用負担について

墓石M&A総合センターでは、譲渡企業様から以下の手数料をいただきません。

・相談料：0円

・着手金：0円

・中間金：0円

・月額報酬：0円

・成功報酬：0円

M&A仲介では、譲渡企業側にも最低成功報酬が設定されるケースがあります。会社規模や譲渡価格によっては、その手数料負担が相談のハードルになることがあります。

当センターでは、売却を決める前の段階でも、事業の現状、守りたい条件、社名や所在地を伏せる範囲、寺院・霊園や既存顧客への説明時期を整理し、選択肢を確認できます。

なお、「譲渡企業様の手数料0円」は、当社が譲渡企業様から受領する相談料、着手金、中間金、月額報酬、成功報酬を指します。デューデリジェンス、登記、税務、法務、許認可変更、公租公課、外部専門家費用等は別途発生する場合があります。

■墓石・石材店M&Aで整理すべき論点

墓石・石材店の中小企業M&Aでは、「誰に事業を引き継ぐか」だけでなく、「施工品質、顧客台帳、地域の紹介経路、職人・外注体制、寺院・霊園との関係をどのように守るか」が重要になります。

主な確認項目は以下の通りです。

・建墓台帳、区画情報、建立年月、石種、外柵、カロート、墓誌、施工担当、保証・補修履歴

・追加彫刻、戒名・法名・俗名、家紋、書体、版下、CADデータ、納骨立会の流れ

・墓じまい、改葬、閉眼供養、解体撤去、改葬許可、永代供養・納骨堂への紹介導線

・寺院、霊園、葬祭会社、仏壇店、紹介者、指定石材店枠、販売代理契約

・職人、営業、字彫り、基礎工事、運搬、施工外注、繁忙期対応

・展示場、石材在庫、展示品、加工設備、車両、施工道具、賃貸借契約、仕入条件

・社名非開示の匿名概要、秘密保持契約、ネームクリア、詳細資料開示の進め方

・法務、税務、労務、許認可など外部専門家による確認が必要な論点

これらの情報を早い段階で整理することで、売り手企業様の強みや守りたい条件を買い手候補へ伝えやすくなります。

■墓石M&A総合センターで支援すること

墓石M&A総合センターでは、秘密保持を前提に、会社譲渡や事業承継の検討初期から支援します。

主な支援内容は以下の通りです。

・匿名性を守った初期相談

・財務、顧客、台帳、スタッフ、職人、外注、設備、契約関係の整理

・建墓、追加彫刻、改葬、墓じまい、外構石材などの売上構成整理

・寺院、霊園、葬祭会社、仏壇店との関係に関する論点整理

・買い手候補の探索

・企業価値の目安確認

・面談、条件整理

・秘密保持契約後の段階的な情報開示

・契約、引継ぎ、従業員説明、取引先説明、顧客対応の論点整理

・PMIに関する初期整理

中小M&Aガイドラインの趣旨を踏まえ、手数料体系、立場、情報管理方針を明示し、初めてM&Aを検討する経営者にも相談しやすい窓口を目指します。

■サービス概要

名称：墓石M&A総合センター

URL：https://boseki-ma-center.jp/

内容：M&A仲介、M&Aアドバイザリー、事業承継サポート、買い手候補探索、企業価値の目安確認、条件整理

対象：墓石販売、石材加工、指定石材店、寺院石工、字彫り・墓誌、石材卸・輸入、外構石材、改葬・墓じまい対応など、墓石・石材周辺で会社譲渡や事業承継を検討する中小企業

特徴：墓石・石材店特化、譲渡企業手数料0円、秘密保持前提、社名非開示の初期相談対応、中小M&Aガイドライン遵守

株式会社M&A Doは、今後も中小企業の事業承継・会社譲渡を検討するオーナー様に寄り添い、地域特性や業界特性に応じたM&A支援を提供してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社M&A Do

本社所在地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

代表者：代表取締役 濱田 啓揮

設立：2021年4月2日

資本金：1,000万円

事業内容：M&A支援事業、スカウト型M&A、事業承継サポート、後継者スカウト、PMIサポート、企業価値評価

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【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】

株式会社M&A Do 墓石M&A総合センター担当

電話番号：03-4560-0084

Email：info@ma-mado.com

配信元企業：株式会社Ｍ＆Ａ Ｄｏ

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