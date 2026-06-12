NotebookLMのスライドが編集できない悩みを解決！PDNobで自由自在に編集する方法
AIが作ったスライド、編集できなくてモヤモヤしていませんか？
Googleの「NotebookLM」は、資料をアップロードするだけでAIが自動的に美しいスライドを生成してくれる、画期的なツールです。プレゼン準備の時間が大幅に短縮できると、多くのビジネスパーソンや学生に支持されています。
しかし、実際に使ってみると、こんな問題にぶつかる方が続出しています。
「スライドをダウンロードしたのに、テキストをクリックしても選択できない」
「PowerPointで開いたら、全部が貼り付けた画像みたいになっている」
「誤字を一文字直したいだけなのに、どうにもできない…」
これは仕様上の問題です。NotebookLMが出力するスライドは、文字・図・背景がすべて一枚の画像としてフラット化されています。そのため、普通のPDF編集ソフトや変換ツールでは内容を取り出すことができません。
この問題を根本から解決するのが、PDNob です。
PDNob公式サイト https://tinyurl.com/pdnob-edit-notebooklm-slide
なぜPDNobがNotebookLMスライドの編集に向いているのか
PDNobが他のツールと異なる最大の理由は、AIを組み合わせた高精度OCRエンジンにあります。
画像化された文字を「文字として認識する」技術（OCR）は多くのツールが搭載していますが、その精度と使いやすさには大きな差があります。PDNobのOCRは認識精度99%を誇り、日本語の複雑な文字組みや、AI生成特有のデザインフォントにも高い精度で対応します。
さらに重要なのが、すべての処理がお使いのPC上（ローカル環境）で完結するという点です。クラウドにファイルをアップロードしないため、社外秘の資料や個人情報を含むスライドでも、安心してPDNobを使うことができます。
PDNobの主要機能：NotebookLMスライド編集で活きる5つの強み
(1) 画像化されたテキストを完全復元するOCR機能
PDNobの中核機能です。NotebookLMスライドのPDFを読み込み、OCRを実行すると、画像の中に埋め込まれていた文字が編集可能なテキストデータとして復元されます。見出し・本文・注釈など、スライド内のあらゆるテキストが対象です。
フォントや文字サイズの情報も可能な限り保持されるため、変換後に大幅なデザイン修正が必要になることもありません。
(2) レイアウト構造を保ったままPowerPoint変換
OCRで文字を認識した後、「変換 → PowerPointに変換」を選ぶだけで、.pptx形式のファイルが生成されます。単純に文字を書き出すだけでなく、タイトル・本文・背景を独立した要素として再構築するため、PowerPoint上でもスライドらしいレイアウトが維持されます。
変換後はテキストボックスの移動・文字修正・フォント変更・会社テンプレートへの差し替えなど、通常のPowerPoint操作がそのまま使えます。
(3) AIによるPDF要約・内容確認機能
PDNobにはAIチャット機能も搭載されています。変換前にPDFの内容をAIに要約させたり、「このスライドのキーメッセージは何ですか？」と質問したりすることで、スライドの内容を素早く把握してから編集作業に入ることができます。大量のスライドを扱う場合に特に便利な機能です。
(4) 直接PDF上でテキスト編集も可能
「PPTに変換するほどではないが、誤字だけ直したい」という場合は、OCR処理後にPDFのまま編集することもできます。テキストをクリックして直接書き換える感覚で修正でき、そのまま保存・印刷が可能です。変換ステップを省けるため、小さな修正作業を大幅に効率化できます。
Googleの「NotebookLM」は、資料をアップロードするだけでAIが自動的に美しいスライドを生成してくれる、画期的なツールです。プレゼン準備の時間が大幅に短縮できると、多くのビジネスパーソンや学生に支持されています。
しかし、実際に使ってみると、こんな問題にぶつかる方が続出しています。
「スライドをダウンロードしたのに、テキストをクリックしても選択できない」
「PowerPointで開いたら、全部が貼り付けた画像みたいになっている」
「誤字を一文字直したいだけなのに、どうにもできない…」
これは仕様上の問題です。NotebookLMが出力するスライドは、文字・図・背景がすべて一枚の画像としてフラット化されています。そのため、普通のPDF編集ソフトや変換ツールでは内容を取り出すことができません。
この問題を根本から解決するのが、PDNob です。
PDNob公式サイト https://tinyurl.com/pdnob-edit-notebooklm-slide
なぜPDNobがNotebookLMスライドの編集に向いているのか
PDNobが他のツールと異なる最大の理由は、AIを組み合わせた高精度OCRエンジンにあります。
画像化された文字を「文字として認識する」技術（OCR）は多くのツールが搭載していますが、その精度と使いやすさには大きな差があります。PDNobのOCRは認識精度99%を誇り、日本語の複雑な文字組みや、AI生成特有のデザインフォントにも高い精度で対応します。
さらに重要なのが、すべての処理がお使いのPC上（ローカル環境）で完結するという点です。クラウドにファイルをアップロードしないため、社外秘の資料や個人情報を含むスライドでも、安心してPDNobを使うことができます。
PDNobの主要機能：NotebookLMスライド編集で活きる5つの強み
(1) 画像化されたテキストを完全復元するOCR機能
PDNobの中核機能です。NotebookLMスライドのPDFを読み込み、OCRを実行すると、画像の中に埋め込まれていた文字が編集可能なテキストデータとして復元されます。見出し・本文・注釈など、スライド内のあらゆるテキストが対象です。
フォントや文字サイズの情報も可能な限り保持されるため、変換後に大幅なデザイン修正が必要になることもありません。
(2) レイアウト構造を保ったままPowerPoint変換
OCRで文字を認識した後、「変換 → PowerPointに変換」を選ぶだけで、.pptx形式のファイルが生成されます。単純に文字を書き出すだけでなく、タイトル・本文・背景を独立した要素として再構築するため、PowerPoint上でもスライドらしいレイアウトが維持されます。
変換後はテキストボックスの移動・文字修正・フォント変更・会社テンプレートへの差し替えなど、通常のPowerPoint操作がそのまま使えます。
(3) AIによるPDF要約・内容確認機能
PDNobにはAIチャット機能も搭載されています。変換前にPDFの内容をAIに要約させたり、「このスライドのキーメッセージは何ですか？」と質問したりすることで、スライドの内容を素早く把握してから編集作業に入ることができます。大量のスライドを扱う場合に特に便利な機能です。
(4) 直接PDF上でテキスト編集も可能
「PPTに変換するほどではないが、誤字だけ直したい」という場合は、OCR処理後にPDFのまま編集することもできます。テキストをクリックして直接書き換える感覚で修正でき、そのまま保存・印刷が可能です。変換ステップを省けるため、小さな修正作業を大幅に効率化できます。