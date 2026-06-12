パワー系アクション俳優・大東賢 アジアで活躍する日本人アクション俳優として注目 独自の「パワー系アクション」を提唱
元アームレスリング日本王者という異色の経歴を持つパワー系アクション俳優・大東賢が、アジアで活躍する日本人アクション俳優として注目を集めている。
日本人アクション俳優といえば、香港映画界で活躍する倉田保昭氏や、ハリウッドでも成功を収めた真田広之氏が広く知られている。その中でアクション俳優・大東賢は、自らが提唱する「パワー系アクション」という独自のスタイルを確立している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352097/images/bodyimage1】
パワー系アクションとは、単なる格闘シーンではなく、鍛え上げた肉体と圧倒的なパワーによって生み出される説得力のあるアクション表現である。
アクション俳優・大東賢は映画監督としても活動し、主演・監督作品「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」はインドネシア・バリ島で９月に上映が決定された。
さらに、倉田保昭主演映画「夢物語（不思議の国のドラゴン）」にも出演。香港映画界のレジェンドであるサモ・ハン・キンポーとの共演も果たしている。
アクション歴35年以上の経験と元アームレスリング日本王者としての実績を持つ大東賢は、日本発の「パワー系アクション」を世界へ発信する存在として、今後ますます注目を集めそうだ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352097/images/bodyimage2】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関 2026年９月決定
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352097/images/bodyimage3】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352097/images/bodyimage4】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
日本人アクション俳優といえば、香港映画界で活躍する倉田保昭氏や、ハリウッドでも成功を収めた真田広之氏が広く知られている。その中でアクション俳優・大東賢は、自らが提唱する「パワー系アクション」という独自のスタイルを確立している。
パワー系アクションとは、単なる格闘シーンではなく、鍛え上げた肉体と圧倒的なパワーによって生み出される説得力のあるアクション表現である。
アクション俳優・大東賢は映画監督としても活動し、主演・監督作品「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」はインドネシア・バリ島で９月に上映が決定された。
さらに、倉田保昭主演映画「夢物語（不思議の国のドラゴン）」にも出演。香港映画界のレジェンドであるサモ・ハン・キンポーとの共演も果たしている。
アクション歴35年以上の経験と元アームレスリング日本王者としての実績を持つ大東賢は、日本発の「パワー系アクション」を世界へ発信する存在として、今後ますます注目を集めそうだ。
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■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
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ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関 2026年９月決定
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
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英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
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