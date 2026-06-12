FIFAワールドカップ2026開幕！AIで作る応援画像・応援動画がSNSで人気
- 動画編集ソフトHitPaw Edimakorでオリジナル応援コンテンツを簡単作成 -
ワールドカップ開幕でSNSの応援投稿が活発化
2026年6月11日、FIFAワールドカップ2026が開幕しました。大会期間中はSNSでも大きな盛り上がりが予想され、応援メッセージや観戦の感想、試合結果のシェアなど、多くの関連投稿が行われています。
最近では、応援ボード風画像や応援動画などを作成し、自分らしい形で大会を楽しむユーザーも増えています。
HitPaw Edimakorでは、AI画像生成やAI動画生成機能を活用し、ワールドカップ観戦を盛り上げるオリジナルコンテンツを手軽に作成できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352164/images/bodyimage1】
Edimakorで応援コンテンツを簡単に作成→https://reurl.cc/0mrav6
今人気の応援コンテンツとは？
ワールドカップ期間中は、試合を観るだけでなく、SNSで応援の気持ちを発信する楽しみ方も定着しています。
なかでも人気なのが、チームカラーや応援メッセージを入れた応援ボード風画像、選手を主役にした応援ポスター、観戦前のカウントダウン動画、試合結果をシェアするビジュアルコンテンツです。
XやInstagram、TikTokなどで手軽に共有できることから、自分だけの応援コンテンツを作成して大会を楽しむユーザーが増えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352164/images/bodyimage2】
Edimakorでわずか3ステップで応援ボードを作成
HitPaw Edimakorでは、AI画像生成やAI動画生成機能を活用し、ワールドカップ観戦を盛り上げる応援コンテンツを簡単に作成できます。
複数のAIモデルから好みのテイストを選べるほか、テンプレートを活用してSNS向けの応援画像や応援動画をスピーディーに作成することも可能です。
ここでは、応援ボード風画像を作成する手順を紹介します。
STEP1：プロンプトを入力
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352164/images/bodyimage3】
Edimakorで応援コンテンツを簡単に作成→https://reurl.cc/Wb288k
プロンプト例文：SAMURAI BLUEを応援するサッカーファン、青いユニフォーム、「がんばれ日本！」の応援ボード、
スタジアムの歓声、FIFAワールドカップ観戦、SNS投稿向け、スポーツポスター風、高品質
STEP2：AIモデルを選択
STEP3：画像を生成してSNSへ投稿
また、生成した画像はAI動画生成機能を使って短い応援動画へ変換することもできます。
※画像から動画生成機能→https://reurl.cc/X20aN0
HitPaw Edimakorでできるワールドカップ活用例
HitPaw Edimakorでは、ワールドカップ期間中のさまざまなシーンに合わせて、応援コンテンツを作成できます。試合前から試合後まで、SNS投稿や友人との共有に活用できるアイデアを紹介します。
● 応援ボードを作成
推しチームや選手へのメッセージを入れた応援ボード風画像を作成できます。SNS投稿やプロフィール画像、観戦時のシェアコンテンツとして活用できます。
● 観戦カウントダウン動画
試合開始までの日数やキックオフ時間を表示したカウントダウン動画を作成し、大会への期待感を盛り上げることができます。
● 推し選手紹介コンテンツ好きな選手の写真や名前、応援メッセージを組み合わせて、オリジナルの応援ポスターやショート動画を作成できます。
● 試合結果シェア画像
試合終了後には、スコアや感想をまとめたビジュアルを作成し、SNSで観戦の思い出を共有できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352164/images/bodyimage4】
Edimakorで応援コンテンツを簡単に作成→https://reurl.cc/0mrav6
ワールドカップ2026をもっと楽しもう
FIFAワールドカップ2026は約1か月にわたって開催されます。試合を観戦するだけでなく、応援画像や応援動画を作成してSNSで共有することで、より一層大会を楽しむことができます。
HitPaw Edimakorでは、AI画像生成、AI動画生成、豊富なテンプレート機能を活用し、初心者でも簡単にオリジナルの応援コンテンツを作成できます。この機会に、自分だけのワールドカップ応援コンテンツ作りを体験してみてはいかがでしょうか。
Edimakorで応援コンテンツを簡単に作成→https://reurl.cc/0mrav6
配信元企業：HITPAW CO.,LIMITED
ワールドカップ開幕でSNSの応援投稿が活発化
2026年6月11日、FIFAワールドカップ2026が開幕しました。大会期間中はSNSでも大きな盛り上がりが予想され、応援メッセージや観戦の感想、試合結果のシェアなど、多くの関連投稿が行われています。
最近では、応援ボード風画像や応援動画などを作成し、自分らしい形で大会を楽しむユーザーも増えています。
HitPaw Edimakorでは、AI画像生成やAI動画生成機能を活用し、ワールドカップ観戦を盛り上げるオリジナルコンテンツを手軽に作成できます。
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今人気の応援コンテンツとは？
ワールドカップ期間中は、試合を観るだけでなく、SNSで応援の気持ちを発信する楽しみ方も定着しています。
なかでも人気なのが、チームカラーや応援メッセージを入れた応援ボード風画像、選手を主役にした応援ポスター、観戦前のカウントダウン動画、試合結果をシェアするビジュアルコンテンツです。
XやInstagram、TikTokなどで手軽に共有できることから、自分だけの応援コンテンツを作成して大会を楽しむユーザーが増えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352164/images/bodyimage2】
HitPaw Edimakorでは、AI画像生成やAI動画生成機能を活用し、ワールドカップ観戦を盛り上げる応援コンテンツを簡単に作成できます。
複数のAIモデルから好みのテイストを選べるほか、テンプレートを活用してSNS向けの応援画像や応援動画をスピーディーに作成することも可能です。
ここでは、応援ボード風画像を作成する手順を紹介します。
STEP1：プロンプトを入力
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352164/images/bodyimage3】
Edimakorで応援コンテンツを簡単に作成→https://reurl.cc/Wb288k
プロンプト例文：SAMURAI BLUEを応援するサッカーファン、青いユニフォーム、「がんばれ日本！」の応援ボード、
スタジアムの歓声、FIFAワールドカップ観戦、SNS投稿向け、スポーツポスター風、高品質
STEP2：AIモデルを選択
STEP3：画像を生成してSNSへ投稿
また、生成した画像はAI動画生成機能を使って短い応援動画へ変換することもできます。
※画像から動画生成機能→https://reurl.cc/X20aN0
HitPaw Edimakorでできるワールドカップ活用例
HitPaw Edimakorでは、ワールドカップ期間中のさまざまなシーンに合わせて、応援コンテンツを作成できます。試合前から試合後まで、SNS投稿や友人との共有に活用できるアイデアを紹介します。
● 応援ボードを作成
推しチームや選手へのメッセージを入れた応援ボード風画像を作成できます。SNS投稿やプロフィール画像、観戦時のシェアコンテンツとして活用できます。
● 観戦カウントダウン動画
試合開始までの日数やキックオフ時間を表示したカウントダウン動画を作成し、大会への期待感を盛り上げることができます。
● 推し選手紹介コンテンツ好きな選手の写真や名前、応援メッセージを組み合わせて、オリジナルの応援ポスターやショート動画を作成できます。
● 試合結果シェア画像
試合終了後には、スコアや感想をまとめたビジュアルを作成し、SNSで観戦の思い出を共有できます。
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ワールドカップ2026をもっと楽しもう
FIFAワールドカップ2026は約1か月にわたって開催されます。試合を観戦するだけでなく、応援画像や応援動画を作成してSNSで共有することで、より一層大会を楽しむことができます。
HitPaw Edimakorでは、AI画像生成、AI動画生成、豊富なテンプレート機能を活用し、初心者でも簡単にオリジナルの応援コンテンツを作成できます。この機会に、自分だけのワールドカップ応援コンテンツ作りを体験してみてはいかがでしょうか。
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