LEDのエピタキシー向けMOCVD装置市場は2031年に18億5,000万米ドル規模へ（Mordor Intelligence予測）
Mordor Intelligenceは 市場を分析・予測した市場調査報告書「LEDのエピタキシー向けMOCVD装置市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測 2026-2031年 - LED Epitaxy MOCVD Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)」の発表資料において、同市場が2025年に9億7,000万米ドル規模、2026年に10億8,000万米ドル規模となり、2026年から2031年に年平均成長率（CAGR）11.32%で成長し、2031年には18億5,000万米ドルに達するという予測結果を発表しました。
Mordor Intelligence（モードーインテリジェンス）「LEDのエピタキシー向けMOCVD装置市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測 2026-2031年 - LED Epitaxy MOCVD Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)」はLEDエピタキシャルプロセス用MOCVD装置の世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
LED基材システム
● 窒化ガリウム（GaN）系LEDエピタキシーシステム
● AlGaN系紫外LEDエピタキシーシステム
● AlInGaP系LEDエピタキシーシステム
ウエハーサイズ容量
● 100 mm未満
● 150 mm
● 200 ｍｍ 以上
リアクタ形状
● プラネタリーリアクタ
● シャワーヘッドリアクタ
エンドユーザ
● 垂直統合型デバイスメーカー（IDM）
● エピタキシーのファウンドリ＆マーチャントエピサプライヤ
地域
● 北米
● 欧州
● アジア太平洋地域
● その他の地域（RoW）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352175/images/bodyimage1】
レポート概要
LEDのエピタキシー向けMOCVD装置市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測 2026-2031年
LED Epitaxy MOCVD Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
出版：Mordor Intelligence
出版年月：2026年03月
https://semabiz.co.jp/mordor-led-epitaxy-mocvd-equipment/
お問合せ先
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
Mordor Intelligence正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
https://semabiz.co.jp/publisher/mdi/
セマビズは日本の正規代理店としてレポートに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
※弊社ウェブサイト未掲載のレポートもお取り扱い可能です。お気軽にお問合せください。
Mordor Intelligence出版レポート一覧
https://semabiz.co.jp/publisher/mdi/mordor-intelligence-reports/
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
https://semabiz.co.jp/
メールマガジンお申し込み
https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
配信元企業：株式会社SEMABIZ
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● AlGaN系紫外LEDエピタキシーシステム
● AlInGaP系LEDエピタキシーシステム
ウエハーサイズ容量
● 100 mm未満
● 150 mm
● 200 ｍｍ 以上
リアクタ形状
● プラネタリーリアクタ
● シャワーヘッドリアクタ
エンドユーザ
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地域
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● 欧州
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LEDのエピタキシー向けMOCVD装置市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測 2026-2031年
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