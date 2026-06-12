九州各地から約500名が集結！ 「九州地区大運動会」をパークドーム熊本にて開催決定
学校法人青叡舎学院 勇志国際高等学校（校長 今井修）は、令和8年6月19日（金）パークドーム熊本にて「九州地区大運動会」を開催することを決定しました。
当日は、熊本・福岡・宮崎・大分の各学習センターから総勢500名を超える生徒と教職員がパークドーム熊本に集結します。学年や地域を越えて交流を深めながら、多彩な競技に挑戦します。開催3年目となる今年は例年実施している徒競走・綱引き・玉入れ・大玉転がし・応援合戦・○×クイズに加え、長縄・障害物リレー・借り物競争の3種目を新たに導入します。初開催となるこれらの競技では、仲間と協力しながら挑戦する場面が多く、より一体感のある運動会になること間違いなし！
勇志国際高校は、通信制高校でありながらたくさんの行事や活動で多様な経験につながる機会を多く設けています。その中でも、九州地区大運動会は、九州内の学習センターの生徒たちが唯一、一堂に会するビッグイベントです。当日は、Instagram勇志国際高校公式アカウント（@yushikokusai_official）にて、ライブ配信やチーム得点に加算されるフォトコンテストなど、一般の方も応援できる企画も実施予定です。また、昨年に引き続き、スポーツDJ山本ゆうじさんを迎え、運動会をさらに盛り上げます。参加者全員、一人ひとりが輝く1日にご期待ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352114/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352114/images/bodyimage2】
◆九州地区大運動会
日時 令和8年6月19日（金）9：00～15：00
場所 パークドーム熊本
内容 九州5校舎（本校、福岡、熊本、宮崎、大分）の生徒、教職員が集う大運動会
徒競走、障害物リレー、玉入れ、綱引き、大玉転がし、学習センター対抗リレーなど
◆勇志国際高校
ホームページ https://www.yushi-kokusai.jp/
公式Instagram https://www.instagram.com/yushikokusai_official/
配信元企業：学校法人青叡舎学院 勇志国際高等学校
当日は、熊本・福岡・宮崎・大分の各学習センターから総勢500名を超える生徒と教職員がパークドーム熊本に集結します。学年や地域を越えて交流を深めながら、多彩な競技に挑戦します。開催3年目となる今年は例年実施している徒競走・綱引き・玉入れ・大玉転がし・応援合戦・○×クイズに加え、長縄・障害物リレー・借り物競争の3種目を新たに導入します。初開催となるこれらの競技では、仲間と協力しながら挑戦する場面が多く、より一体感のある運動会になること間違いなし！
勇志国際高校は、通信制高校でありながらたくさんの行事や活動で多様な経験につながる機会を多く設けています。その中でも、九州地区大運動会は、九州内の学習センターの生徒たちが唯一、一堂に会するビッグイベントです。当日は、Instagram勇志国際高校公式アカウント（@yushikokusai_official）にて、ライブ配信やチーム得点に加算されるフォトコンテストなど、一般の方も応援できる企画も実施予定です。また、昨年に引き続き、スポーツDJ山本ゆうじさんを迎え、運動会をさらに盛り上げます。参加者全員、一人ひとりが輝く1日にご期待ください。
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◆九州地区大運動会
日時 令和8年6月19日（金）9：00～15：00
場所 パークドーム熊本
内容 九州5校舎（本校、福岡、熊本、宮崎、大分）の生徒、教職員が集う大運動会
徒競走、障害物リレー、玉入れ、綱引き、大玉転がし、学習センター対抗リレーなど
◆勇志国際高校
ホームページ https://www.yushi-kokusai.jp/
公式Instagram https://www.instagram.com/yushikokusai_official/
配信元企業：学校法人青叡舎学院 勇志国際高等学校
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