婦人科医推奨のバザルト(R)ボディケアが40代の肩こり・痩せにくい体・中性脂肪に変化。新潟県新潟市のサロンで月2回3ヶ月の継続ケアで体重7kg減・中性脂肪値改善・生理痛軽減を同時に実現した最新症例を公開
バザルト(R)が導いた変化――新潟県新潟市・サザンクロスの症例報告
婦人科医推奨を受けたトリートメント技術として確立されているバザルト(R)ストーン。遠赤外線による深部温熱効果で「流す・ほぐす・整える」を同時に実現するこの技術が、全国各地のサロン現場で多くの変化をもたらしています。
この度、新潟県新潟市のサロン『サザンクロス』より、その変化を実証する症例が報告されました。
対象となったのは40代の女性です。パソコン作業や長時間の運転による肩こり・首こりがひどく疲れやすい状態で、40代になり痩せにくい体になってきたことにも悩まれてご来店されました。
同サロンでは、バザルト(R)ボディトリートメントを月2回のペースで3ヶ月間継続実施。婦人科医推奨の温熱アプローチで体の土台から整えるケアを積み重ねました。
継続するうちに通い始めた頃52kgあった体重が無理することなく7kg減に。血液検査で気になっていた中性脂肪の値が65から51まで下がったことも確認されました。むくみがとれ体が動きやすくなり、よく眠れるようになり生理痛も軽減されました。
お客様は「バザルト(R)の施術を受けると体がほぐれ、むくみもとれ体が動きやすいです。よく眠れる、生理痛も緩和されたのでとても嬉しいです。月に1回、体の調子を見てもらえるので次回までに自分自身でも何をしたら良いか体に向き合えるようになりました」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)トリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、婦人科医推奨の理論で体の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：サザンクロス（新潟県新潟市）
URL：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000234901/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352183/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352183/images/bodyimage2】
「将来長く、セラピストとして仕事をするためには自分の身体に負担をかけないことが大切。それがバザルト(R)を選んだ理由です。」
新潟県新潟市の『サザンクロス』オーナー・江口氏は、長くセラピストとして働き続けるために自分の身体への負担を最小限にしたいという明確な想いからバザルト(R)を選びました。
「短時間で目で見てわかる、しっかりとした結果が出ることでお客様の満足度が上がり、結果リピート率も上がりました」と江口氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、江口氏はこう語ります。「確かな結果があります。サロンと一緒によりよくなるためにどうするかなど考えていくことで、さらに嬉しい効果が上がります。バザルト(R)を知らないのはもったいないです。変われる技術なのでぜひ試してほしいです」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨を受けたトリートメント技術として、全国のサロン現場で信頼と実績を積み重ねてきました。今回の症例は、肩こり・痩せにくい体・中性脂肪の高さを抱えた40代女性が、バザルト(R)ボディトリートメントを月2回・3ヶ月継続することで体重7kg減・中性脂肪値の改善・生理痛軽減が同時に確認されるという、婦人科医推奨の温熱アプローチというバザルト(R)の特性が、複合的な悩みにも高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、婦人科医推奨の技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
婦人科医推奨を受けたトリートメント技術として確立されているバザルト(R)ストーン。遠赤外線による深部温熱効果で「流す・ほぐす・整える」を同時に実現するこの技術が、全国各地のサロン現場で多くの変化をもたらしています。
この度、新潟県新潟市のサロン『サザンクロス』より、その変化を実証する症例が報告されました。
対象となったのは40代の女性です。パソコン作業や長時間の運転による肩こり・首こりがひどく疲れやすい状態で、40代になり痩せにくい体になってきたことにも悩まれてご来店されました。
同サロンでは、バザルト(R)ボディトリートメントを月2回のペースで3ヶ月間継続実施。婦人科医推奨の温熱アプローチで体の土台から整えるケアを積み重ねました。
継続するうちに通い始めた頃52kgあった体重が無理することなく7kg減に。血液検査で気になっていた中性脂肪の値が65から51まで下がったことも確認されました。むくみがとれ体が動きやすくなり、よく眠れるようになり生理痛も軽減されました。
お客様は「バザルト(R)の施術を受けると体がほぐれ、むくみもとれ体が動きやすいです。よく眠れる、生理痛も緩和されたのでとても嬉しいです。月に1回、体の調子を見てもらえるので次回までに自分自身でも何をしたら良いか体に向き合えるようになりました」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)トリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、婦人科医推奨の理論で体の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：サザンクロス（新潟県新潟市）
URL：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000234901/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352183/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352183/images/bodyimage2】
「将来長く、セラピストとして仕事をするためには自分の身体に負担をかけないことが大切。それがバザルト(R)を選んだ理由です。」
新潟県新潟市の『サザンクロス』オーナー・江口氏は、長くセラピストとして働き続けるために自分の身体への負担を最小限にしたいという明確な想いからバザルト(R)を選びました。
「短時間で目で見てわかる、しっかりとした結果が出ることでお客様の満足度が上がり、結果リピート率も上がりました」と江口氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、江口氏はこう語ります。「確かな結果があります。サロンと一緒によりよくなるためにどうするかなど考えていくことで、さらに嬉しい効果が上がります。バザルト(R)を知らないのはもったいないです。変われる技術なのでぜひ試してほしいです」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨を受けたトリートメント技術として、全国のサロン現場で信頼と実績を積み重ねてきました。今回の症例は、肩こり・痩せにくい体・中性脂肪の高さを抱えた40代女性が、バザルト(R)ボディトリートメントを月2回・3ヶ月継続することで体重7kg減・中性脂肪値の改善・生理痛軽減が同時に確認されるという、婦人科医推奨の温熱アプローチというバザルト(R)の特性が、複合的な悩みにも高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、婦人科医推奨の技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
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