婦人科医推奨のバザルト(R)ボディケアが40代の肩こり・痩せにくい体・中性脂肪に変化。新潟県新潟市のサロンで月2回3ヶ月の継続ケアで体重7kg減・中性脂肪値改善・生理痛軽減を同時に実現した最新症例を公開

婦人科医推奨のバザルト(R)ボディケアが40代の肩こり・痩せにくい体・中性脂肪に変化。新潟県新潟市のサロンで月2回3ヶ月の継続ケアで体重7kg減・中性脂肪値改善・生理痛軽減を同時に実現した最新症例を公開