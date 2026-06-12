株式会社M&A Do（本社：東京都港区、代表取締役：濱田 啓揮）は、金属加工会社の中小企業に向けたM&A・事業承継の相談窓口「金属M&A総合センター」を開設しました。

対象は、切削加工、板金加工、プレス加工、製缶・溶接、金型製作、表面処理、産業機械部品、自動車部品、半導体装置部品、地域町工場など、金属加工業界で会社譲渡や事業承継を検討する中小企業です。

金属M&A総合センターでは、会社譲渡や事業承継を検討する売り手企業様から、着手金・中間金・成功報酬をいただきません。

URL：https://metal-ma-center.jp/

■開設の背景

金属加工業界では、後継者不在、経営者の高齢化、技能者不足、設備更新負担、主要取引先との継続関係、品質保証体制の維持など、事業承継に関する課題が多様化しています。

また、同じ金属加工領域でも、切削加工、板金、プレス、製缶・溶接、金型、表面処理、産業機械部品、自動車部品、半導体装置部品など、加工領域ごとに買い手が確認するポイントは異なります。

金属加工会社の会社売却では、価格だけでなく、従業員の継続、主要取引先への説明、設備や不動産の扱い、図面・加工ノウハウの引き継ぎ、品質保証、金融機関対応まで整理する必要があります。

金属M&A総合センターは、売り手企業様の費用負担をなくし、秘密保持を前提に、譲渡可能性や進め方を冷静に確認できる相談環境を整えるために開設しました。

■譲渡企業様の費用負担について

金属M&A総合センターでは、譲渡企業様から以下の手数料をいただきません。

・着手金：0円

・中間金：0円

・月額報酬：0円

・成功報酬：0円

M&A仲介では、譲渡企業側にも最低成功報酬が設定されるケースがあります。会社規模や譲渡価格によっては、その手数料負担が相談のハードルになることがあります。

当センターでは、売却を決める前の段階でも、事業の現状、守りたい条件、社名や工場名を伏せる範囲、従業員・取引先・金融機関への説明時期を整理し、選択肢を確認できます。

なお、「譲渡企業様の手数料0円」は、当社が譲渡企業様から受領する着手金・中間金・月額報酬・成功報酬を指します。デューデリジェンス、登記、税務、法務、許認可変更、公租公課、外部専門家費用等は別途発生する場合があります。

■金属加工会社M&Aで整理すべき論点

金属加工会社の中小企業M&Aでは、「誰に事業を引き継ぐか」だけでなく、「設備、技能者、主要取引先、品質管理、図面・ノウハウをどのように守るか」が重要になります。

主な確認項目は以下の通りです。

・切削、板金、プレス、溶接、製缶、金型、表面処理などの加工領域

・旋盤、マシニングセンタ、レーザー加工機、プレス機、溶接機、測定器、CAD/CAMなどの設備一覧

・設備の更新状況、リース、担保、保守、稼働率、老朽化、更新投資の見通し

・主要取引先、受注継続性、単品・量産、試作、少量多品種、納期対応

・技能者構成、キーマン、資格、外注先、協力工場、繁忙期対応

・図面、加工条件、治具、検査基準、品質保証、ISO、クレーム・不良履歴

・工場不動産、賃貸借契約、環境・安全衛生、産業廃棄物、近隣対応

・社名非開示の匿名概要、秘密保持契約、ネームクリア、詳細資料開示の進め方

・法務、税務、労務、許認可など外部専門家による確認が必要な論点

これらの情報を早い段階で整理することで、売り手企業様の強みや守りたい条件を買い手候補へ伝えやすくなります。

■金属M&A総合センターで支援すること

金属M&A総合センターでは、秘密保持を前提に、会社譲渡や事業承継の検討初期から支援します。

主な支援内容は以下の通りです。

・匿名性を守った初期相談

・財務、取引先、スタッフ、設備、図面、契約関係の整理

・加工領域、設備一覧、検査体制、主要顧客、技能者構成、図面・ノウハウの論点整理

・買い手候補の探索

・企業価値の目安確認

・面談、条件整理

・秘密保持契約後の段階的な情報開示

・契約、引継ぎ、従業員説明、取引先説明、品質保証の論点整理

・PMIに関する初期整理

中小M&Aガイドラインの趣旨を踏まえ、手数料体系、立場、情報管理方針を明示し、初めてM&Aを検討する経営者にも相談しやすい窓口を目指します。

■サービス概要

名称：金属M&A総合センター

URL：https://metal-ma-center.jp/

内容：M&A仲介、M&Aアドバイザリー、事業承継サポート、買い手候補探索、企業価値の目安確認、条件整理

対象：切削加工、板金加工、プレス加工、製缶・溶接、金型製作、表面処理、産業機械部品、自動車部品、半導体装置部品、地域町工場など、金属加工業界で会社譲渡や事業承継を検討する中小企業

特徴：金属加工業界特化、譲渡企業手数料0円、秘密保持前提、社名非開示の初期相談対応、中小M&Aガイドライン遵守

株式会社M&A Doは、今後も中小企業の事業承継・会社譲渡を検討するオーナー様に寄り添い、地域特性や業界特性に応じたM&A支援を提供してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社M&A Do

本社所在地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

代表者：代表取締役 濱田 啓揮

設立：2021年4月2日

資本金：1,000万円

事業内容：M&A支援事業、スカウト型M&A、事業承継サポート、後継者スカウト、PMIサポート、企業価値評価

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【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】

株式会社M&A Do 金属M&A総合センター担当

電話番号：03-4560-0084

Email：info@ma-mado.com

配信元企業：株式会社Ｍ＆Ａ Ｄｏ

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