トップセールスが未熟児の娘と2歳の長女、妻の入院を経てたどり着いた、人生のもう一つの正解

株式会社レジデンスコネクト















■ あの日、信号がやけに長く感じた





「すぐに病院に来てください」





その電話を受けたとき、佐藤利幸はいつも通り朝のコーヒーを淹れ、2歳の長女の寝顔を眺め、その日の商談を頭の中で組み立てていた。





電話の声は不思議と冷静だった。

だからこそ、ただごとではないことが伝わってきた。





妻の体調が急変した。

お腹の中の赤ちゃんが、危険な状態だ。

緊急で、帝王切開をする。





車を走らせる道で、赤信号がやけに長く感じた。

心臓が、信号が変わるたびに締めつけられた。





その日が、佐藤の人生を完全に変える日になるとは、まだ知る由もなかった。





■ 未熟児で生まれた次女、入院した妻、そして2歳の長女と二人で生きる日々





次女は無事に生まれた。

しかし未熟児で、しばらくNICUに入ることになった。





妻もまた、出産による負担で集中的なケアが必要となった。





そして、保育園に預けている2歳の長女が、その夜から佐藤と二人きりになる。





お風呂の入れ方さえ、わからない。

ご飯のメニューも、決められない。

保育園の連絡帳に、何を書けばいいのかわからない。





保険・住宅業界でトップセールスとして数字を出し続けてきた自分が、たった一人の2歳児の前で、こんなにも無力だった。





「俺は、なんて何もできない父親だったんだろう」





保育園に長女を送り届けた帰り道、車の中で、佐藤は声を出して泣いた。





■ シンクに積まれた食器を見て、気づいた





「忙しい」を盾にして、家族と向き合ってこなかった自分。





ある夜、寝かしつけを終えてリビングに戻ったとき、シンクに積み上がった食器を見て、佐藤はため息をついた。





「妻がいないと、家がこんなに荒れるのか」





そう思った瞬間、自分の言葉に違和感を覚えた。





いや、違う。

これは、妻がいないからではない。

自分が、家を回せていないからだ。





家事を、育児を、家族の生活のすべてを、ずっと妻が一人で支えていた。

それに、自分はどれだけ感謝してきただろうか。





声に出して、佐藤はつぶやいた。





「俺が、悪かった」





その夜、彼は決めた。





もう、誰のせいにもしない。





これが、彼が今も信条として掲げる「一切他責にしない」が生まれた瞬間だった。





■ 仕事は、制限されるからうまくいく





夕方のお迎え。

夜の寝かしつけ。

土日の家族時間。





それまでの「夜の会食でクロージング」「終電帰り」「土日も商談」という働き方は、根本から崩れた。





最初は絶望した。





これでは、トップセールスでいられない。





ところが、不思議なことが起きた。





時間が制限されたことで、無駄が見えるようになった。





意味のない長時間の打ち合わせ。

「お付き合い」と称した不要な会食。

「念のため」と作っていた資料。





そのすべてが、成果に直結していないことに気づいた。





選択と集中。

無駄の徹底排除。

クライアントとの会話の質を上げる。

本当に大切なクライアントに時間を投じる。





結果、佐藤の数字は落ちなかった。

むしろ、伸びた。





「仕事は、制限されるからうまくいく」





これが、本書に込められた彼の確信である。





■ 子どもは、親の行動を見ている





ある日、長女が言った。





「パパ、ありがとう」





佐藤は驚いた。





「え、なに？なんで？」





長女はこう答えた。





「パパ、いつも、ママに、ありがとうって言ってるから。私も、言いたいなと思って」





佐藤は衝撃を受けた。





「ありがとうを言いなさい」とは、一度も言ったことがない。

それでも娘は、父の行動から、感謝の大切さを学んでいた。





子どもは、親の言葉ではなく、行動を見ている。





それは、想像以上に重い責任だった。

しかし同時に、自分自身を成長させてくれる、最高の動機でもあった。





■ 父親になって、はじめて一流になった





かつての佐藤にとって、「一流」とはトップセールスであることだった。





数字を出す。

結果を出す。

誰よりも稼ぐ。





しかし父親になってから、彼の「一流」の定義は根本から変わった。





本当の一流とは、人生のすべてを統合できる人。





仕事も、家庭も、自分自身も、すべてを大切にしながら結果を出せる人。

誰かを犠牲にしないで、自分と周りを幸せにできる人。





そして、そういう人は、ほぼ例外なく、家族を大切にしている。





■ 全国の父親へ、伝えたいこと





あなたが、家族と本気で向き合おうとしているその姿勢が、すでに尊い。





完璧でなくていい。

失敗してもいい。





ただ、逃げずに、向き合い続けてほしい。





子どもは、すごい父親を求めていない。

向き合ってくれる父親を、求めている。





本書には、トップセールスだった一人の男が、家族を通じて「本物の自分」にたどり着くまでの、リアルで、不器用で、それでも前向きな日々が詰まっている。





仕事と育児のあいだで揺れているすべての父親へ。

家族の力をもっと信じたいすべての人へ。

そして、自分の人生をもう一度つくり直したいと願うすべての人へ。





あなたは、ひとりではない。





これは、著者・佐藤利幸からの、心からのメッセージである。





■ 書籍情報





『パパ育児が、すべてを変えた。』

未熟児で生まれた娘と2歳の娘、仕事と家庭の狭間で見つけた「父親の本質」





著者：佐藤 利幸

発行：ドラゴン出版

形式：Amazon Kindle／ペーパーバック

販売ページ：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZFPXQ3Z





■ 著者の事業活動





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