父親になって、はじめて一流になった

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株式会社レジデンスコネクト

トップセールスが未熟児の娘と2歳の長女、妻の入院を経てたどり着いた、人生のもう一つの正解


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■ あの日、信号がやけに長く感じた


「すぐに病院に来てください」


その電話を受けたとき、佐藤利幸はいつも通り朝のコーヒーを淹れ、2歳の長女の寝顔を眺め、その日の商談を頭の中で組み立てていた。


電話の声は不思議と冷静だった。

だからこそ、ただごとではないことが伝わってきた。


妻の体調が急変した。

お腹の中の赤ちゃんが、危険な状態だ。

緊急で、帝王切開をする。


車を走らせる道で、赤信号がやけに長く感じた。

心臓が、信号が変わるたびに締めつけられた。


その日が、佐藤の人生を完全に変える日になるとは、まだ知る由もなかった。


■ 未熟児で生まれた次女、入院した妻、そして2歳の長女と二人で生きる日々


次女は無事に生まれた。

しかし未熟児で、しばらくNICUに入ることになった。


妻もまた、出産による負担で集中的なケアが必要となった。


そして、保育園に預けている2歳の長女が、その夜から佐藤と二人きりになる。


お風呂の入れ方さえ、わからない。

ご飯のメニューも、決められない。

保育園の連絡帳に、何を書けばいいのかわからない。


保険・住宅業界でトップセールスとして数字を出し続けてきた自分が、たった一人の2歳児の前で、こんなにも無力だった。


「俺は、なんて何もできない父親だったんだろう」


保育園に長女を送り届けた帰り道、車の中で、佐藤は声を出して泣いた。


■ シンクに積まれた食器を見て、気づいた


「忙しい」を盾にして、家族と向き合ってこなかった自分。


ある夜、寝かしつけを終えてリビングに戻ったとき、シンクに積み上がった食器を見て、佐藤はため息をついた。


「妻がいないと、家がこんなに荒れるのか」


そう思った瞬間、自分の言葉に違和感を覚えた。


いや、違う。

これは、妻がいないからではない。

自分が、家を回せていないからだ。


家事を、育児を、家族の生活のすべてを、ずっと妻が一人で支えていた。

それに、自分はどれだけ感謝してきただろうか。


声に出して、佐藤はつぶやいた。


「俺が、悪かった」


その夜、彼は決めた。


もう、誰のせいにもしない。


これが、彼が今も信条として掲げる「一切他責にしない」が生まれた瞬間だった。


■ 仕事は、制限されるからうまくいく


夕方のお迎え。

夜の寝かしつけ。

土日の家族時間。


それまでの「夜の会食でクロージング」「終電帰り」「土日も商談」という働き方は、根本から崩れた。


最初は絶望した。


これでは、トップセールスでいられない。


ところが、不思議なことが起きた。


時間が制限されたことで、無駄が見えるようになった。


意味のない長時間の打ち合わせ。

「お付き合い」と称した不要な会食。

「念のため」と作っていた資料。


そのすべてが、成果に直結していないことに気づいた。


選択と集中。

無駄の徹底排除。

クライアントとの会話の質を上げる。

本当に大切なクライアントに時間を投じる。


結果、佐藤の数字は落ちなかった。

むしろ、伸びた。


「仕事は、制限されるからうまくいく」


これが、本書に込められた彼の確信である。


■ 子どもは、親の行動を見ている


ある日、長女が言った。


「パパ、ありがとう」


佐藤は驚いた。


「え、なに？なんで？」


長女はこう答えた。


「パパ、いつも、ママに、ありがとうって言ってるから。私も、言いたいなと思って」


佐藤は衝撃を受けた。


「ありがとうを言いなさい」とは、一度も言ったことがない。

それでも娘は、父の行動から、感謝の大切さを学んでいた。


子どもは、親の言葉ではなく、行動を見ている。


それは、想像以上に重い責任だった。

しかし同時に、自分自身を成長させてくれる、最高の動機でもあった。


■ 父親になって、はじめて一流になった


かつての佐藤にとって、「一流」とはトップセールスであることだった。


数字を出す。

結果を出す。

誰よりも稼ぐ。


しかし父親になってから、彼の「一流」の定義は根本から変わった。


本当の一流とは、人生のすべてを統合できる人。


仕事も、家庭も、自分自身も、すべてを大切にしながら結果を出せる人。

誰かを犠牲にしないで、自分と周りを幸せにできる人。


そして、そういう人は、ほぼ例外なく、家族を大切にしている。


■ 全国の父親へ、伝えたいこと


あなたが、家族と本気で向き合おうとしているその姿勢が、すでに尊い。


完璧でなくていい。

失敗してもいい。


ただ、逃げずに、向き合い続けてほしい。


子どもは、すごい父親を求めていない。

向き合ってくれる父親を、求めている。


本書には、トップセールスだった一人の男が、家族を通じて「本物の自分」にたどり着くまでの、リアルで、不器用で、それでも前向きな日々が詰まっている。


仕事と育児のあいだで揺れているすべての父親へ。

家族の力をもっと信じたいすべての人へ。

そして、自分の人生をもう一度つくり直したいと願うすべての人へ。


あなたは、ひとりではない。


これは、著者・佐藤利幸からの、心からのメッセージである。


■ 書籍情報


『パパ育児が、すべてを変えた。』

未熟児で生まれた娘と2歳の娘、仕事と家庭の狭間で見つけた「父親の本質」


著者：佐藤 利幸

発行：ドラゴン出版

形式：Amazon Kindle／ペーパーバック

販売ページ：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZFPXQ3Z


■ 著者の事業活動


株式会社レジデンスコネクト

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一般社団法人産前産後ファミリーケア協会

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