SP-060 トイ・ストーリー/ビンテージ 完成イメージ





株式会社ビバリー(本社：東京都中央区、代表取締役社長：神下 英輝)は、パズルとアクリルスタンドを組み合わせた新発想のパズル「アクスタポップ」シリーズより、ディズニーキャラクター4種を2026年6月12日に発売いたします。





SP-060 トイ・ストーリー/ビンテージ 組み立てイメージ(1)





パズル×アクリルスタンドで話題の「アクスタポップ」から、ディズニーキャラクター4種類が新登場！

パズルが好きな方はもちろん、キャラクターが好きな方にもぴったりの商品です。

ピースも約30～40ピース程度のため、手軽に組むことができます。

のり付け不要でカチッとハマります！





SP-057 塔の上のラプンツェル





SP-058 アナと雪の女王





SP-059 チップ＆デール/ベジタブル





その他、サンリオキャラクターズ6種も同時発売いたします。









■ 商品概要

発売日 ： 6月12日

価格 ： 各2,420円(税込)

パッケージサイズ： 105×175×35mm(ヘッダー収納時105×145×35mm)

コピーライト ： (C)Disney (C)Disney/Pixar

素材 ： アクリル・ABS

販売場所 ： 全国の玩具店、百貨店、量販店、ジグソーパズル店など





◆YouTube

https://youtu.be/LqRXyIXr5Ew?si=jtAlFMA4ujwVY6Md





◆Amazonリンク

https://www.amazon.co.jp/stores/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%83%93%E3%83%90%E3%83%AA%E3%83%BC/page/23D1912C-4015-4AFF-900D-601B45B468A5





◆その他のアクスタパズルシリーズも好評発売中！

https://be-en.co.jp/collections/acrylic-stand-puzzles