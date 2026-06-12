SP-060 トイ・ストーリー/ビンテージ 完成イメージ


株式会社ビバリー(本社：東京都中央区、代表取締役社長：神下 英輝)は、パズルとアクリルスタンドを組み合わせた新発想のパズル「アクスタポップ」シリーズより、ディズニーキャラクター4種を2026年6月12日に発売いたします。


SP-060 トイ・ストーリー/ビンテージ 組み立てイメージ(1)


パズル×アクリルスタンドで話題の「アクスタポップ」から、ディズニーキャラクター4種類が新登場！

パズルが好きな方はもちろん、キャラクターが好きな方にもぴったりの商品です。

ピースも約30～40ピース程度のため、手軽に組むことができます。

のり付け不要でカチッとハマります！


SP-057 塔の上のラプンツェル


SP-058 アナと雪の女王


SP-059 チップ＆デール/ベジタブル


その他、サンリオキャラクターズ6種も同時発売いたします。



■ 商品概要

発売日　　　　　： 6月12日

価格　　　　　　： 各2,420円(税込)

パッケージサイズ： 105×175×35mm(ヘッダー収納時105×145×35mm)

コピーライト　　： (C)Disney (C)Disney/Pixar

素材　　　　　　： アクリル・ABS

販売場所　　　　： 全国の玩具店、百貨店、量販店、ジグソーパズル店など


◆YouTube

https://youtu.be/LqRXyIXr5Ew?si=jtAlFMA4ujwVY6Md


◆Amazonリンク

https://www.amazon.co.jp/stores/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%83%93%E3%83%90%E3%83%AA%E3%83%BC/page/23D1912C-4015-4AFF-900D-601B45B468A5


◆その他のアクスタパズルシリーズも好評発売中！

https://be-en.co.jp/collections/acrylic-stand-puzzles