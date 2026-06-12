2026年5月31日をもって、令和8（2026）年産の栃木県産イチゴの今期販売実績（系統取扱分）が、下記のとおりとなりました。 販売額については過去最高であった前年（2025年）産の312億8,700万円（６月末確報実績）という数字を上回る、315億4,200万円（5月31日時点速報値）となり、過去最高額を更新しました。イチゴの販売額32年連続首位に向け、出荷終了まで一生懸命販売に取り組んでまいります。 ※最終的な販売実績は6月末をもって集計いたします。

詳細

■対象品種 ： とちあいか、とちおとめ、スカイベリー ■販売期間 ： 令和7（2025）年10月～令和8（2026）年5月31日 ■販売金額 ： 315億4,200万円（前年同期比101%） 品種別内訳：とちあいか …292億4,100万円（前年比110%） とちおとめ …11億200万円（前年比34%） スカイベリー…11億9,800万円（前年比91%）

■出荷数量 ： 22,408ｔ（前年同期比98％） 品種別内訳：とちあいか …20,780ｔ（前年比106%） とちおとめ …781ｔ（前年比33%） スカイベリー…848ｔ（前年比90%）

■販売単価 ： 1,408円/㎏（前年同期比103％） 品種別内訳：とちあいか…1,407円/㎏（前年比103%） とちおとめ…1,411円/㎏（前年比104％） スカイベリー…1,414円/㎏（前年比101%）

シーズンを通した重点市場との売り場確保対策や、店頭での販売促進など積極的な消費宣伝活動による販売対策が寄与しました。今後も引き続き、生産者・JA・県・関係機関等と連携をとりながら、「いちご王国・栃木」の確固たる地位の確立に向けて取り組んでまいります。

栃木のいちごについて

組織概要

https://www.zennoh.or.jp/tc/product/fruit/

名称 ： 全国農業協同組合連合会 栃木県本部 所在地 ： 〒321-0905 栃木県宇都宮市平出工業団地9番地25 事業内容： 農家（組合員）が生産した農畜産物をとりまとめ市場などに販売する販売事業と、農畜産物を作るのに必要な生産資材または生活用品などを農家 （組合員）に供給する購買事業を行っています。 JA全農とちぎ公式HP ： https://www.zennoh.or.jp/tc/

本件に関するお問い合わせ先

（発信元） JA全農とちぎ 管理部 広報担当 : 渡邉 TEL：028-616-8804（代） FAX：028-616-8808 Mail：zz_tc_kikaku@zennoh.or.jp お問合せ受付/平日10：00～17：30