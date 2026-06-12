吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用したピンクスパイスカレー「PEACH HOUSE CAFE」が2026年6月10日オープンしたことを報告します。 見た目の驚きと、本格スパイスの奥深い味わい。20年続く「PEACH HOUSE」のものづくりの精神から生まれた、記憶に残るカフェ体験を恵比寿で提供します。

犬服ブランドから生まれた話題の「ピンクカレー」──恵比寿に『PEACH HOUSE CAFE』オープン

見た瞬間、思わず写真を撮りたくなる。 だけど、一口食べればスパイスの奥深さに驚く。 恵比寿に誕生した「PEACH HOUSE CAFE」は、SNS映えだけでは終わらない、本格スパイスカレーを楽しめる新しいカフェです。 看板メニューは鮮やかなピンク色が目を引く「ピンクカレー」。 可愛らしい見た目とは裏腹に、スパイスを一つひとつ組み合わせて作る本格派の一皿です。

「PEACH HOUSE」という名前に込めた20年の物語

店名の「PEACH HOUSE」は、オーナーが20年以上運営してきたハンドメイド犬服ブランドの名前です。 その由来は、初代愛犬「モモ」の家。 長年にわたり、多くのお客様やワンちゃんとの出会いを繋いできた大切なブランド名を、今度はカフェとして受け継ぎました。 ただ食事をする場所ではなく、人と人がつながり、思い出が生まれる場所にしたい。 そんな願いも込められています。

可愛いだけじゃない。本気で作った「ピンクカレー」

PEACH HOUSE CAFEの看板商品である「ピンクカレー」は、既製品のルーを一切使用していません。 複数のスパイスを独自に調合し、一から丁寧に仕込む完全オリジナル。 何度も試作を重ねながら、「見た目の驚き」と「本格的な美味しさ」の両立を追求しました。 特にこだわったのは、鮮やかなピンク色のルーと、本格的なスパイスカレーとしての味わいを違和感なく融合させること。可愛らしい見た目から想像される甘い味ではなく、スパイスの香りやコク、奥行きのある旨みをしっかり感じられる一皿を目指し、配合や製法を何度も見直しました。 「ピンクだから美味しい」ではなく、「美味しいカレーが、たまたまピンクだった」と感じていただけることを大切に、試作を繰り返して辿り着いた自信作です。 写真映えするだけではなく、食べ終わった後に 「ちゃんと美味しかった」 そう言っていただけることを何より大切にしています。 もともとスパイスカレーが好きで、さまざまなお店を食べ歩いてきた川出さん。 その中で感じたのは、 「美味しいカレーはたくさんある。でも、もっと自分らしい表現ができるのではないか。」 という想いでした。 そして大好きだった“ピンク”をテーマに、 「見た瞬間に驚くカレーを作りたい」 という発想からピンクカレーの開発がスタート。 見た目だけで終わらない、記憶に残る一皿を目指して完成したのが、現在の看板メニューです。 川出さんは飲食業一筋ではありません。 これまで長年にわたり、ハンドメイドの犬服ブランド「PEACH HOUSE」を運営してきました。 ものづくりやデザインを通じて、お客様に喜んでいただくことを大切にしてきた経験は、カフェづくりにも活かされています。 料理の見せ方、店内の世界観、細部までこだわった空間づくり。 そのすべてに「PEACH HOUSEらしさ」が詰まっています。 PEACH HOUSE CAFEが大切にしているのは、気軽に立ち寄れる居心地の良さです。 スパイスカレー専門店というと少し入りづらい印象を持たれる方もいますが、当店では女性お一人でもゆっくり過ごせる空間づくりを心掛けています。 ランチタイムにも、カフェタイムにも、自分だけの時間を楽しめる場所として利用していただければ嬉しいです。 まずはPEACH HOUSE CAFEを多くの方に知っていただき、地域の方々や遠方から訪れるお客様に愛されるお店へ育てていくこと。 そして将来的には、長年関わってきたハンドメイドの世界とカフェをつなぎ、作家さんや地域の方々が自然に交流できるコミュニティのような場所を作りたいと考えています。 カレーをきっかけに人が出会い、会話が生まれ、新しい繋がりが育っていく。 PEACH HOUSE CAFEは、そんな温かな場所を目指しています。 「可愛い」だけでは終わらない、「美味しい」だけでもない。PEACH HOUSE CAFEは、訪れた人の記憶に残る“驚きと美味しさ”を、恵比寿から発信していきます。

メニュー概要

店舗情報

店舗名 PEACH HOUSE CAFE 住所 東京都渋谷区恵比寿1丁目2番3号 TSビル2階coffret内 開始日 ６月１０日 営業時間 11:30~15:30 店主 川出理恵 定休日 月曜日 Instagram https://www.instagram.com/peachhouse_cafe

間借りのマッチングサイト「シェアレストラン」について

https://share-restaurant.biz/

本取り組みは、シェアレストランという仕組みを活用することで実現しました。初期投資や固定費のリスクを抑えながら、自身の理想とする営業スタイルを実現できる点が特徴です。 特に「週1営業」や「コンセプト重視型」の飲食店にとって、シェアレストランは有効な選択肢となっています。 【SNS】 https://www.instagram.com/take103103/ https://x.com/share_rest 【会社概要】 会社名：株式会社シェアレストラン 所在地：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 Daiwaリバーゲート18階 事業内容：シェアレストランの運営 https://share-restaurant.biz/