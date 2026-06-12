「LP制作.jp」を運営する株式会社Ryuki Design（本社：大阪市中央区、代表取締役：緒方隆二）は、スマホ向けフルーツ・果物・野菜分野の公開可能なLP制作実績数が8件になったことをお知らせします。 フルーツ・果物・野菜のランディングページでは、鮮度やおいしさ、産地、旬、栽培方法などの商品特性を、スマホ画面でもわかりやすく伝えるデザイン制作が重要です。当社では、構成作成からデザイン、コーディングまで社内で一貫して対応し、商品の魅力が伝わるスマホ向けLP制作を提供しています。 なお、今回の8件は公開可能な実績の一部であり、全ジャンルを合わせたLP制作実績は累計5,000本以上に上ります。

フルーツ・果物・野菜LPが増える背景

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フルーツ・果物・野菜分野では、商品の鮮度やおいしさを視覚的に伝えることが重要です。特にスマホで商品情報を見るユーザーが増える中で、写真の印象、産地や旬の情報、栽培方法、生産者のこだわりなどを短時間で理解できるランディングページの必要性が高まっています。 フルーツや野菜は、味や香り、みずみずしさといった実物で感じる魅力を画面上で伝える必要があります。そのため、単に商品を並べるだけではなく、収穫時期や食べ方、保存方法、贈答用としての見せ方など、購入前に知りたい情報を整理したLP制作が求められます。 また、季節商品や産地直送の商品は、時期によって訴求すべき内容が変わります。旬の魅力をわかりやすく届けるためには、スマホ画面でも読みやすく、写真と文章の流れが自然につながる構成が大切です。こうした背景から、フルーツ・果物・野菜 LP制作やフルーツ・果物・野菜 ランディングページの需要が広がっています。

鮮度やおいしさが伝わるスマホ向けLPの作り方

フルーツ・野菜のスマホ向けLPを作る際は、まず商品の魅力が一目で伝わるファーストビューを設計することが大切です。みずみずしさや色鮮やかさが伝わる写真を大きく配置し、品種名、産地、旬の時期、味わいの特徴を短い言葉で添えることで、スマホ画面でも商品の印象を直感的に伝えやすくなります。 次に、購入前に知りたい情報を読み進めやすい順番で整理します。フルーツ・野菜は、栽培方法、内容量、配送状態、保存方法、食べ方、贈答用対応など、確認されやすい情報が多い商材です。情報を詰め込みすぎず、写真、見出し、説明文の流れを整えることで、ユーザーが迷わず商品理解を深められるLPになります。 また、スマホ向けのLP制作では、縦にスクロールしながら自然に読み進められる構成が重要です。生産者のこだわり、収穫風景、食卓での利用シーンなどを組み合わせることで、鮮度やおいしさだけでなく、安心感や購入後のイメージも伝えやすくなります。このように、見た目の美しさと情報のわかりやすさを両立させることが、成果を高める作り方のポイントです。

LP制作のご相談はRyuki Designへ

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株式会社Ryuki Designは、これまでに累計5,000本以上のLP制作を手がけてきた、LP制作.jpを運営するデザイン制作会社です。 今回ご紹介したフルーツ・果物・野菜分野の8件もその一部であり、EC商品ページから自社ECサイト向けLP、システム・アプリ・サービスなどの無形商材、採用LPまで、幅広いジャンルのランディングページ制作に対応しています。 2009年の設立以来、商材ごとの特徴を丁寧に整理し、伝わりやすさと見やすさを重視したデザイン制作を行ってきました。

当社では、案件を担当するディレクターがヒアリング内容をもとに構成作成から対応します。 その後のデザイン、コーディングも社内のデザイナー・コーダーが担当する完全内製体制を採用しており、下請けや外注を使わずに制作を進めています。社内で情報を共有しながら進行できるため、品質を保ちつつ、スピーディーな対応が可能です。 累計5,000本以上のLP制作実績と、4,000社以上の取引実績をもとに、商材の魅力が伝わるスマホ向けLP制作をご提案します。 フルーツ・果物・野菜分野のランディングページ制作をご検討の企業様は、ぜひRyuki Designへご相談ください。

会社概要

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会社名：株式会社Ryuki Design（リューキデザイン） 代表取締役：緒方隆二 設立年月：2009年9月 所在地：〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町1-7-7 WAKITA堺筋本町ビル2階 事業内容：デザイン事業・レンタルスタジオ事業・システムサービス事業 LP制作実績：フルーツ・果物・野菜8件、全ジャンル累計5,000本以上、累計取引社数4,000社以上

運営サイト

LP制作.jp：https://rdlp.jp/ 広告バナー制作.jp：https://rdbnr.jp/ 楽天市場のデザイン制作：https://ryuki-design.jp/ ヤフーショッピング制作.jp：https://yahoo.ryuki-design.jp/ LPアーカイブ：https://rdlp.jp/lp-archive/ バナーアーカイブ：https://rdbnr.jp/archive/