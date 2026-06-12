【横浜市立大学】化学テロ現場に残留する神経剤を検知するための新たな手法を開発











図2 装置外観





神経剤（VX、RVX＊４および5種類のノビチョク）をアラミド繊維片に載せて測定し、装置の検出性能を確認しました。また、ドアノブや手すりを模したステンレス表面およびプラスチック製スイッチプレートに神経剤を付着させたのち、これをスワブ（綿棒のようなもの、写真参照）でふき取って測定し、その場合の検出性能も確認しました。さらに、ふき取ったスワブを一定期間保存した後の検出の可否も確認しました。



コロナ放電によって生成するヒドロニウムイオン（H3O+）から神経剤に効果的にプロトン（H+）が移動することで、神経剤を高感度に検出できることが分かりました。VX、RVXおよび5種類のノビチョクの検出下限は、スクリーニングに用いられるフルスキャンモードでは50〜250 pgであり、分子構造を反映した特徴的なマススペクトル（図3）が得られるプロダクトイオンスキャンモードでは25〜50 ngでした。















図3 測定した神経剤のマススペクトル







また、ステンレス表面およびプラスチック製スイッチプレートに付着させてスワブでふき取った場合の検出下限（フルスキャンモード）は、VXでいずれも100 ng、ノビチョクA-230およびA-242でいずれも10 ngでした。これら神経剤の経皮吸収による致死量は10 mg前後と推定されており、致死量の10万分の1〜100万分の1を検知できることから、テロ発生現場の汚染状況の把握のための十分な検出感度を有しているとみなすことができます。 神経剤（VX、RVX＊４および5種類のノビチョク）をアラミド繊維片に載せて測定し、装置の検出性能を確認しました。また、ドアノブや手すりを模したステンレス表面およびプラスチック製スイッチプレートに神経剤を付着させたのち、これをスワブ（綿棒のようなもの、写真参照）でふき取って測定し、その場合の検出性能も確認しました。さらに、ふき取ったスワブを一定期間保存した後の検出の可否も確認しました。コロナ放電によって生成するヒドロニウムイオン（H3O+）から神経剤に効果的にプロトン（H+）が移動することで、神経剤を高感度に検出できることが分かりました。VX、RVXおよび5種類のノビチョクの検出下限は、スクリーニングに用いられるフルスキャンモードでは50〜250 pgであり、分子構造を反映した特徴的なマススペクトル（図3）が得られるプロダクトイオンスキャンモードでは25〜50 ngでした。また、ステンレス表面およびプラスチック製スイッチプレートに付着させてスワブでふき取った場合の検出下限（フルスキャンモード）は、VXでいずれも100 ng、ノビチョクA-230およびA-242でいずれも10 ngでした。これら神経剤の経皮吸収による致死量は10 mg前後と推定されており、致死量の10万分の1〜100万分の1を検知できることから、テロ発生現場の汚染状況の把握のための十分な検出感度を有しているとみなすことができます。

研究背景神経剤は化学兵器として用いられる毒物（化学兵器用剤）の中でも最も毒性が高く、神経剤による化学テロは社会に大きな脅威を与えます。神経剤のうち、地下鉄サリン事件や松本サリン事件で使用されたサリンは揮発性が高く、蒸気となって広範囲に拡散するために同時に多数の被害者が生じますが、テロ発生後は屋外であれば比較的すみやかに揮発して現場から消失します。一方、海外において暗殺に使用されたVXやノビチョクは揮発性がきわめて低く、物体に付着した場合にはそのまま長期間残留するうえに、手指や靴底などを通じて微量の神経剤が広範囲に拡散する可能性があります。神経剤は皮膚に付着すれば微量でも健康被害が発生する恐れがあるため、汚染が推定される地区への立入規制を広範囲にわたり行う必要がありますが、その解除にあたっては神経剤で汚染した部位を特定して積極的に除去ないし分解（除染）する必要があります。ところが、汚染部位の特定には多大な時間と労力を必要とするため、イギリスで発生したノビチョク事件の現場除染には約一年を要しました。そこで、神経剤による汚染を検知するための簡便で迅速な手法が求められていました。我々の研究グループは、横浜市立大学がこれまでに培ってきた大気圧コロナ放電イオン化法＊３の技術を応用し、現場から採取したふき取りサンプルから微量の神経剤を迅速かつ正確に検出することが可能となる新たな手法を開発しました。研究内容最初に、市販の化学分析装置であるナノ液体クロマトグラフ−質量分析計（nanoLC-MS）に簡単な改造を施し、昆虫標本作製用として販売されている細い針の先端から安定したコロナ放電を生成させることができる装置を安価に構築しました。さらにチャンバーと活性炭フィルターを装置に取り付け、外部への有毒物質の漏洩が起こらないようにするための装置を構築しました（図2）。