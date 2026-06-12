HRD、前内閣官房参与・川上高司氏を講師に迎え経営者向け「経営地政学講座」を開講

HRD、経営層向け公開講座「経営地政学講座」を開講 前内閣官房参与・川上高司氏を講師に迎え、 地政学と安全保障の視点から経営判断を考える全6回講座

エネルギー、安全保障、国際秩序の変化が企業経営に与える影響を読み解き、

2026年以降の経営判断に必要な視座を養う

HRD株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：韮原祐介、以下HRD）は、経営者・役員・経営幹部を対象とした公開講座「経営地政学講座」を2026年9月より開講いたします。

本講座では、前内閣官房参与であり、日本外交政策学会理事長を務める川上高司氏を講師に迎え、地政学・安全保障・経済安全保障の観点から、企業経営を取り巻く世界情勢の変化を読み解きます。

米中対立の長期化、エネルギー問題、サプライチェーンの再編、国際秩序の変化など、企業経営に影響を与える外部環境は複雑さを増しています。本講座は、断片的なニュースや時事解説にとどまらず、世界で起きている変化を構造的に理解し、経営判断に活かすための視座と判断軸を提供します。

開講背景 世界情勢は経営課題に

近年、企業を取り巻く環境は大きく変化しています。

地政学リスクの高まりや経済安全保障政策の進展により、国際政治や安全保障の動向は、一部の専門家だけが扱うテーマではなくなりました。

地政学的緊張の高まりやサプライチェーンリスクの増大、エネルギー安全保障への関心の高まりなどを背景に、企業には従来以上に外部環境を踏まえた経営判断が求められています。国際秩序や経済安全保障を巡る

環境変化は、事業機会とリスクの所在を大きく変化させており、企業は成長戦略とリスク管理を一体的に捉えた意思決定を迫られています。

一方で、多くの経営者にとって、世界情勢の変化をどのように捉え、経営判断に活かすかは依然として難しいテーマです。HRDは本講座を通じて、経営層が変化する世界を俯瞰し、長期的な視点で意思決定を行うための学びの場を提供します。

講座の特徴

１．地政学・安全保障の第一人者による講義

講師は前内閣官房参与の川上高司氏。外交政策・安全保障を専門とし、政府・研究機関・大学等で幅広く活動しています。

２．経営者向けに再構成されたプログラム

学術的な知識の習得ではなく、企業経営との接点を重視。世界情勢が経営に与える影響を考察します。

３．少人数・討論形式

講義に加え、参加者同士の討論や意見交換を実施。多様な視点に触れながら理解を深めます。

講師・モデレーター紹介

＜ 講師プロフィール＞

川上 高司 氏 ／前内閣官房参与

外交・安全保障分野の専門家として、政府機関、大学、研究機関等で活動。安全保障政策、地政学、インテリジェンス分野を専門とし、日本を取り巻く国際環境や安全保障政策について幅広い知見を有する。

本講座では、国際秩序の変化や地政学的リスクを読み解きながら、経営判断に必要な視点を提供します。

川上高司研究室（公式サイトhttps://sogo-kenkyusha.com/）

＜モデレータープロフィール＞

韮原 祐介／HRD株式会社 代表取締役

アクセンチュア、ブレインパッドを経て 2022 年より現職。企業向けの経営コンサルティングを提供するかたわら、米国国防総省とカーネギーメロン大学ソフトウェア工学研究所(SEI)と協力しながらサイバー防衛を念頭としたソフトウェア開発手法の国内普及にも従事。

本講座ではモデレーターとして、経営実務の視点から議論を深める役割を担う。著書「サイバー攻撃への抗体獲得法」(サイゾー)など。東京大学非常勤講師。

受講特典

本講座では、受講者1名につき、同一企業または関係者1名を無料でご招待いただけます。

経営環境の変化を捉える視点や意思決定の土台は、個人だけでなく組織内で共有されてこそ価値を発揮します。経営者と後継者、役員同士、事業責任者と次世代リーダーなど、対話の機会としてもご活用いただけます。

プログラム概要

本講座では、地政学・安全保障・経済安全保障・国際秩序の変化を横断的に扱い、経営者に求められる戦略的視座を深めます。

【主なテーマ】

・世界秩序の変化と地政学リスク

・エネルギー安全保障と日本経済

・同盟・国際関係の変化と企業経営

・経済安全保障とサプライチェーン

・日本の安全保障政策の動向

・経営者に求められる意思決定の視点

詳細プログラムはこちら

https://www.hrd-inc.co.jp/insight/executive-seminar/geopolitics-management/

講座概要

講座名 ：経営地政学講座

講 師 ：川上 高司 氏（前内閣官房参与、日本外交政策学会理事長）

モデレーター：韮原 祐介（HRD株式会社 代表取締役）

開催期間：2026年9月～2027年2月（全6回）

開催形式：対面開催（講義+討論形式）

時 間：18:30～20:30（受付18:15）

会 場：東京都内（神谷町・虎ノ門近郊予定）

対 象：経営者、役員、経営幹部、事業責任者等

受講料 ：450,000円（税別）

開催日 ：2026年9月24日（木）、10月29日（木）、11月26日（木）、12/17（木）

2027年1月21日（木）、2月25日（木）

※内容は変更となる場合があります。

川上高司氏による関連講演レポート

本講座で扱うテーマの一端は、HRD NeXT 2026における川上氏の講演レポートでもご覧いただけます。

講演レポート：我が国の未来を見据えた、新たな組織・人材戦略の方向性

URL：https://www.hrd-inc.co.jp/event/report/hrdnext2026_s7/

HRD株式会社について

HRDは、パーソナリティ心理学の知見をビジネス価値につなげるコンサルティング・研修・人材アセスメントを提供しています。米国Wiley社と日本国内における独占販売契約を締結し、DiSC®やProfileXT®などの日本語版開発および総販売代理権を保有しています。また、日本国内において30年以上にわたり人材アセスメントの普及と活用を推進し、組織や人材の成果創出に貢献してきました。Wiley社より「2025 Platinum Award Winner」（全世界パートナー企業上位1%）を受賞しています。