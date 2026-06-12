株式会社トムス・エンタテインメント(本社：東京都中野区、代表取締役社長：竹崎 忠)は、運営するYouTubeチャンネル「それいけ！アンパンマン【アニメ公式】」にて、2026年6月26日(金)公開の最新作映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』の公開を記念して、本作で活躍するクリームパンダの初登場回である1998年放送の第469話『アンパンマンとクリームパンダ』を28年の時を経て2026年6月12日(金)朝8時よりYouTubeで初配信いたします。









【クリームパンダ初登場回1998年放送 第469話『アンパンマンとクリームパンダ』を初配信！】





『アンパンマンとクリームパンダ』_1

『アンパンマンとクリームパンダ』_2

『アンパンマンとクリームパンダ』_3

『アンパンマンとクリームパンダ』_4





1998年に放送された第469話『アンパンマンとクリームパンダ』は、クリームパンダの初登場回。本作では、アンパンマンに勝負を挑む、クリームパンダの天真爛漫なかわいらしい姿が描かれています。クリームパンダが「おねえちゃん」と慕うメロンパンナちゃんとの出会いも必見です。





オープニング_1

オープニング_2

オープニング_3

エンディング





本配信では、アンパンマンとばいきんまんの誕生のシーンが描かれた放送当時のオープニング・エンディング映像もそのままお届けします。現在、配信では見ることのできない貴重な映像をぜひアンパンマンアニメ公式YouTubeチャンネルにてお楽しみください。









【クリームパンダが3人に！？――『アンパンマンと3ばいクリームパンダ』】

さらに、翌週の6月19日(金)からは2017年放送の第1384話『アンパンマンと3ばいクリームパンダ』を配信！ばいきんまんの3ばいマシンに入ってしまったクリームパンダが、3人のクリームパンダに分かれてしまうおはなしです。





『アンパンマンと3ばいクリームパンダ』_1

『アンパンマンと3ばいクリームパンダ』_2

『アンパンマンと3ばいクリームパンダ』_3





【2026年6月26日(金)からは最新作映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』が公開！】

今年、映画『アンパンマン』シリーズ37作目となる最新作映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』が2026年6月26日(金)より全国公開いたします。





今作の新キャラクターであるレッサーパンダの旅人・パンタンと一緒に宝物探しの冒険の旅についていくクリームパンダの姿が描かれます。2026年6月26日(金)からの映画公開に先立って、この機会にぜひクリームパンダの魅力をアンパンマンアニメ公式YouTubeチャンネルでお楽しみください。





映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』_1

映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』_2

映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』_3





【配信概要】

■チャンネル名 ： それいけ！アンパンマン【アニメ公式】

■チャンネルURL ： https://www.youtube.com/@anpanman_official





『アンパンマンとクリームパンダ』

配信URL ： https://youtu.be/V1GBd1HoURs

配信期間 ： 2026年6月12日(金)朝8時から2026年7月31日(金)朝まで





『アンパンマンと3ばいクリームパンダ』

配信期間 ： 2026年6月19日(金)朝8時から2026年7月31日(金)朝まで





＜テレビシリーズ第469話『アンパンマンとクリームパンダ』あらすじ＞

ばいきんまんの前に突然現れた、元気でやんちゃなクリームパンダ。最初は子どもだと思って手加減していたばいきんまんですが、バイキンUFOを奪われて、すばしっこいクリームパンダに振り回されます。さんざんな目に合わされたばいきんまんはクリームパンダをようやく捕まえ、バイキン城に連れていきます。いよいよ激怒したばいきんまんの次の作戦とは…！？





＜テレビシリーズ第1384話『アンパンマンと3ばいクリームパンダ』あらすじ＞

ふとした拍子に、ばいきんまんの3ばいマシンに入ってしまったクリームパンダ。マシンからは、怒りっぽくて力持ちのグーパンダと、気弱で泣き虫のチョキパンダが現れました。いつもと違うクリームパンダに、みんなびっくり！ちゃんと元に戻れるかな？









＜映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』あらすじ＞





映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』_メインビジュアル





「"虹の星"がもう一度輝いた時、一緒に宝物を手に入れよう！」





遠い昔に、冒険家・ニャックルと交わした大切な約束を守るため、旅をしていたレッサーパンダのパンタン。しかし、旅の途中で、ばいきんまんの赤ちゃんスプレーを浴びて子どもの姿になってしまいました！





アンパンマンたちに助けられ、旅をする理由と大切な約束を破ってしまったという後悔の気持ちをみんなに話します。すると、「約束は守ろうとする気持ちが大切なんじゃないかな」とジャムおじさんに勇気づけられ『今度こそ約束を守る』と気持ちを新たにし、クリームパンダと一緒に虹の星を目指すことにします。クリームパンダは「絶対にあきらめない！」とパンタンと約束をして冒険の旅についていきますが、たくさんのピンチにくじけそうに。





そこへこっそり飛行機に乗り込んでいたばいきんまんたちも宝物を目当てにやってきて…。

何があっても絶対にあきらめない！と頑張るパンタンたち。

虹の星がもう一度輝いた時、約束の場所で見たものは…。





パンタンは今度こそ約束を守ることができるのでしょうか。

大切な約束と友情の物語―









【作品概要】

タイトル：映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』

公開日 ：2026年6月26日(金)全国ロードショー！









【それいけ！アンパンマン関連サイト】

■映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』公式サイト： https://anpan-movie.com/2026

■日本テレビ『それいけ！アンパンマン』： https://www.ntv.co.jp/anpanman/

■それいけ！アンパンマンポータルサイト： https://www.anpanman.jp/

■『アンパンマン』アニメ公式TikTok ： https://www.tiktok.com/@anpanman_animeofficial









【トムス・エンタテインメント】

トムス・エンタテインメントは、クリエイティブとビジネス・プロデュースの両立により、IP(知的財産)創出からお客様満足度の向上まで、「アニメーション制作事業」「映像ライセンスビジネス」「マーチャンダイジングビジネス」を軸に、ワンストップで推進する総合力を有しています。また、『ルパン三世』『それいけ！アンパンマン』『名探偵コナン』 に代表される国民的アニメ作品の継続的な制作と、累計500作品・エピソード数13,000話を超えるライブラリーをグローバル・ビジネスへとつなげています。





(C)やなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ (C)やなせたかし／アンパンマン製作委員会2026