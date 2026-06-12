愛知県常滑市で地域特産品の企画・販売を行う株式会社常滑ドットコム(所在地：愛知県常滑市)は、地元で親しまれている「常滑牛乳」を使用した人気商品「常滑牛乳アイス」と「常滑コーヒー牛乳アイス」を一度に楽しめる『常滑牛乳アイス＆常滑コーヒー牛乳アイス 食べ比べセット』を2026年6月19日(金)より販売開始いたします。





食べ比べ10個入り





常滑牛乳アイスは、2024年のイベント販売で2日間4,000個を販売し、その後も多くのメディアやSNSで話題となり、現在では年間約2万個を販売する人気商品へと成長しました。





今回、お客様から寄せられた「両方の味を楽しみたい」「食べ比べてみたい」という声に応え、人気の2種類をセットにした食べ比べセットを企画。常滑牛乳のやさしい甘みを楽しめる定番フレーバーと、どこか懐かしいコーヒー牛乳の味わいを楽しめるフレーバーを一度に味わうことができます。





愛知県常滑市で長年親しまれてきた常滑牛乳は、高温保持殺菌(85℃15分)によって牛乳本来の風味を大切にしていることが特徴です。

その常滑牛乳の魅力を全国へ届けたいという想いから誕生した「常滑牛乳アイス」は、観光客や地元住民を中心に支持を集めてきました。

一方で、「コーヒー牛乳味も好き」「どちらを買うか迷う」という声も多く寄せられていたことから、常滑牛乳アイスと常滑コーヒー牛乳アイスを同時に楽しめるセット商品の販売を決定しました。





常滑牛乳アイス





常滑牛乳





■商品の特徴

1. 常滑牛乳の魅力を味わう2つのフレーバー

定番の「常滑牛乳アイス」は、ミルク本来のコクとやさしい甘みが特徴。

「常滑コーヒー牛乳アイス」は、牛乳のまろやかさにコーヒーのほろ苦さを加えた、どこか懐かしさを感じる味わいです。





2. 食べ比べが楽しめるセット

同じ常滑牛乳を使用しながらも異なる味わいを楽しめるため、ご家族や友人とのシェアにもおすすめです。





3. スパウトタイプで手軽に楽しめる

片手で食べやすいスパウト容器を採用。ドライブや観光、イベント時にも手軽に楽しめます。





4. 夏の贈り物にもおすすめ

暑い季節のギフトやお中元、自宅用のご褒美スイーツとしてもご利用いただけます。









■商品概要

商品名 ： 常滑牛乳アイス＆常滑コーヒー牛乳アイス 食べ比べセット

発売日 ： 2026年6月19日(金)

内容 ： 【6個入り】

常滑牛乳アイス 3個

常滑コーヒー牛乳アイス 3個

【10個入り】

常滑牛乳アイス 5個

常滑コーヒー牛乳アイス 5個

内容量 ： 130ml／個

販売価格： 6個入り 3,400円(税込)

10個入り 5,000円(税込)

販売場所： 常滑ドットコム(イオンモール常滑店)

常滑市内の観光施設・土産店

愛知県内の一部販売店

オンラインショップ

( https://chitamarche.buyshop.jp/categories/6076808 )





常滑ドットコム店舗





■常滑牛乳アイスについて

常滑牛乳アイスは、地元で愛される常滑牛乳を使用したご当地アイスです。

2024年にはイベント販売で2日間4,000個を販売。テレビ番組やSNSでも紹介され、現在では年間約2万個を販売する人気商品となっています。

地元の魅力を詰め込んだ商品として、観光客へのお土産だけでなく、地域の方々にも親しまれています。









■担当者コメント

「常滑牛乳アイスを応援してくださるお客様から、『どちらも食べたい』『セットがあったら嬉しい』というお声を多くいただいていました。今回の食べ比べセットでは、常滑牛乳本来のやさしい味わいと、コーヒー牛乳の懐かしく親しみやすい味わいを一度にお楽しみいただけます。常滑牛乳の魅力をより多くの方に知っていただくきっかけになれば幸いです。」









■会社概要

会社名 ： 株式会社常滑ドットコム

所在地 ： 愛知県常滑市りんくう町2丁目20-3

イオンモール常滑 1階

事業内容 ： 地域特産品の企画・販売

オンラインショップ： https://chitamarche.buyshop.jp/categories/6076808

Instagram ： @tokoname.comu( https://www.instagram.com/tokoname.comu/ )