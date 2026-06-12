福岡の夜に、新しい景色を。大濠公園日本庭園『宙-SORA-』が2026年6月30日で営業終了

株式会社ランハンシャ（本社：福岡市）は、大濠公園日本庭園で開催しているナイトアートイベント

『宙-SORA-』を、2026年6月30日（火）をもって営業終了することをお知らせいたします。

2025年7月の開業以来、「福岡の夜に、新しい景色を。」をコンセプトに、日本庭園と光・音・映像を融合させた没入型ナイトアートとして展開してまいりました。

これまで累計来場者数6万3,000人を突破し、福岡都市圏の来場者をはじめ、県外観光客や海外旅行者など多くの方々にご来場いただきました。

約1年間にわたり福岡の夜を彩ってきた『宙-SORA-』は、2026年6月30日をもって営業終了いたします。

福岡の夜に誕生した、新たなナイトコンテンツ

『宙-SORA-』は、歴史ある大濠公園日本庭園を舞台に、光・音・映像による演出を組み合わせた体験型ナイトアートです。

昼間とは異なる幻想的な景色を創出し、来場者は庭園内を歩きながら、光に包まれた特別な夜の散策を楽しむことができます。

会場内には、水面や樹木を彩る演出のほか、『宙-SORA-』を象徴する巨大な「月」のインスタレーションを設置。

この月はSNSでも数多く投稿され、福岡の夜景スポットとして多くの方に親しまれてきました。

世界的庭園デザイナー石原和幸氏プロデュース

「浮花 -Fuka-」も見納めに

2026年4月には、世界的庭園デザイナー石原和幸氏がプロデュースした新コンテンツ「浮花 -Fuka-」が誕生しました。

日本庭園の池に広がる花々と光が織りなす幻想的な空間は、新たなフォトスポットとして注目を集め、多くの来場者が写真撮影を楽しむ人気コンテンツとなりました。

『宙-SORA-』でご覧いただける「月」「浮花 -Fuka-」をはじめとする全ての演出は、2026年6月30日をもって見納めとなります。

ご来場いただいた皆さまへ

2025年7月の開業以来、多くの皆さまにご来場いただきましたことを心より感謝申し上げます。

ご家族やご友人との時間、大切な人との思い出づくり、旅行のひとときなど、『宙-SORA-』が皆さまの心に残る景色となっていれば幸いです。

営業終了まで残りわずかとなりましたが、まだ訪れたことがない方も、もう一度ご覧になりたい方も、この機会にぜひ最後の『宙-SORA-』をご体感ください。

開催概要

イベント名：大濠公園日本庭園『宙-SORA-』

営業終了日：2026年6月30日（火）

開催時間：

20:00～22:00（最終入場21:30）

会場：

大濠公園 日本庭園

（福岡県福岡市中央区大濠公園1-7）

入場料金（税込）

・大人 2,300円（前売1,800円）

・中高生 1,800円（前売1,300円）

・小学生 1,400円（前売900円）

※未就学児無料（保護者同伴に限る）

※前売券は公式サイトより購入可能

公式サイト

https://sora-ohori.jp/

Instagram

https://www.instagram.com/sora_ohori/

株式会社ランハンシャについて

株式会社ランハンシャは、福岡を拠点とするデジタルクリエイター集団です。

プロジェクションマッピングやインタラクティブアートなどのデジタル技術を活用し、観光地や歴史的空間に新たな価値を創出する体験型コンテンツの企画・制作を行っています。

地域資源と先端技術を融合させた独自の演出を通じて、人々の記憶に残る体験を創出しています。

本イベントに関するお問い合わせ

株式会社ランハンシャ

TEL：092-406-7406（平日10:00～19:00）

E-mail：info@run-hun.co.jp