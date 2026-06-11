YUICHI TOYAMA. POPUP STORE in 伊勢丹新宿店 開催

株式会社アトリエサンク

2026年6月17日(水)～6月23日(火)の1週間、伊勢丹新宿店本館3階 センターパーク／ザ・ステージ#3にて、アイウェアブランド のPOPUP STOREを開催いたします。

今回のPOPUP STOREでは、既存のコレクション展開の他、最新コレクションのスペシャルモデルとプレステージライン＜YUICHI TOYAMA:5＞スペシャルモデルの先行受注＋販売会も実施いたします。

＜YUICHI TOYAMA:5＞スペシャルモデル 各99,000円 税込

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YUICHI TOYAMA. 限定カラー U-183

19th Collection U-183 限定カラー 56,100円 税込19th Collection U-183 限定カラー 56,100円 税込

今回のPOP UPのためのスペシャルアイテムとして、最新の19th CollectionからU-183の限定色が登場（※受注販売）いたします。

アクセサリーを彷彿とさせるゴールドとシルバーのバイカラーが特徴であり、上品なフォックスシェイプとブランドを代表するDouble Dutchデザインが組み合わさったスペシャルモデル。

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プレステージライン YUICHI TOYAMA:5 のスペシャルコレクション先行販売

YUICHI TOYAMA:5【鼈甲柄】99,000円 税込YUICHI TOYAMA:5【琥珀】99,000円 税込YUICHI TOYAMA:5【藍】99,000円 税込

日本を代表する眼鏡の産地、福井県鯖江市が誇る5人の職人とタッグを組んだプレステージライン＜YUICHI TOYAMA:5＞から、10mm厚の生地を使用したアセテートフレームの特別色が登場。

この度のイベントにて、先行販売を実施いたします。

日本の伝統的な色である「藍」「琥珀」「鼈甲柄」をそれぞれ表現した、肌馴染みが良く上品な雰囲気のマットな質感が特徴のアセテートフレームを採用した限定コレクション。

【展開モデルとカラー】

BASTILLE (藍)

POISSY (藍・琥珀)

BEACON (藍・琥珀・鼈甲柄)

DIABLO (藍・琥珀・鼈甲柄)

各99,000円 税込

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【ノベルティ】

イベント期間中、＜YUICHI TOYAMA.＞のアイウェアをご購入いただきましたお客様に最新コレクションビジュアルブックをお渡しさせていただきます。

※数に限りがございますため、無くなり次第終了とさせていただきます。

【注意事項】

度付きレンズ・カラーレンズをご希望の場合は、＜YUICHI TOYAMA.＞直営店での視力測定およびレンズ購入が必要となります。

伊勢丹新宿店ではフレームのみの販売になりますのでご注意くださいませ。

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YUICHI TOYAMA. POPUP STORE in 伊勢丹新宿店



【会期】2026年 6月17日(水) ～ 6月23日(火)

【会場】伊勢丹新宿店 本館3階 センターパーク／ザ・ステージ＃３

【営業時間】10:00～20:00

【お問い合わせ先】03-3352-1111(大代表)

ブランド公式HP:https://yuichitoyama.com

ブランド公式インスタグラム:https://www.instagram.com/yuichi_toyama_official/

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YUICHI TOYAMA.TOKYO （直営店）

営業時間:12:00 - 20:00

定休日:火曜日

住所:〒107-0062 東京都港区南青山 5-12-3 小田急南青山マンション 1F

問い合わせ先:03-6427-7989 / store-tokyo@yuichitoyama.com

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