インテリア照明「KANEKA OLED CRAFTS」誕生

株式会社カネカ

株式会社カネカ（本社：東京都港区、社長：藤井 一彦）は、有機EL照明「KANEKA OLED」パネルを使用した新しい照明シリーズ「KANEKA OLED CRAFTS」を5月13日(水)より発売しました。デザインは、株式会社アルフレックスジャパン（※1）創業者の保科 正氏（※2）（現、株式会社C.O.D.代表）が手がけました。同日に、建築・インテリア分野の関係者を対象としたお披露目会を開催しました。

KANEKA OLEDは、パネル面全体から均一に発光し、奥行きと立体感をもたらす照明光源です。柔らかく広がる光は眩しさが少なく、自然光のような色合いにより、物の色や素材の質感が本来の姿のまま美しく見えます。

KANEKA OLED CRAFTSは、その光源を宿す器として生まれました。職人の手仕事と工芸の美しさが細部に息づき、手づくりならではの豊かな表情が人々の過ごし方に寄り添います。あかりを灯すと美しい陰影が空間を彩るだけではなく、消灯時でもインテリアとして空間に静かに調和するのが特長です。

KANEKA OLED CRAFTS の最初のラインアップとして、卓上ポータブルライト「T-Lamp」（S・Lの2サイズ）およびフロアライト「4SIDE」の3種類をカネカオンラインショップ（※3）およびアルフレックス東京より発売します。今後は、卓上ライトやペンダントライトなどバリエーションを増やす計画です。

当社は「カネカは世界を健康にする。KANEKA thinks “Wellness First”.」という考えのもと、ソリューションプロバイダーとしてグローバルに価値を提供しています。KANEKA OLEDはその特長を活かし、住宅・商業施設向け建築照明や検査用途をはじめ幅広い分野で採用されております。このたびのKANEKA OLED CRAFTSの発売を通じて、KANEKA OLEDのあかりの魅力をより多くの方にお届けし、暮らしから産業まで、光環境を豊かにする取り組みを加速してまいります。

以 上

（※1）株式会社アルフレックスジャパンは、イタリアでモダンファニチャーの思想を学んだ創業者の保科正氏が1969年に国内展開を始めた高級家具ブランド。（https://www.arflex.co.jp/）

（※2）1942年京都生まれ。1967年単身渡伊、イタリアのアルフレックス社で家具づくりを学び、1969年に株式会社アルフレックスジャパンを創業。現在はデザイン会社の株式会社C.O.D.代表。

（※3）カネカオンラインショップ （https://shop.kaneka.co.jp/）

「T-Lamp」（卓上ポータブルライト）「4SIDE」（フロアライト）お披露目会に登壇した保科氏アルフレックス東京のショールームに展示した商品