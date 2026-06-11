TVアニメ『黄泉のツガイ』radikoオリジナルポッドキャスト番組『ツガイガタリ』ゲストは、段野ハナ役・島袋美由利が2配信連続登場！

株式会社radiko

スマートフォンやパソコン等でラジオやポッドキャストが聴ける無料のサービス『radiko（ラジコ）』を提供する株式会社radiko（代表取締役社長：池田 卓生、所在地：東京都港区）は、15周年企画の一環として、番組パーソナリティをユル役・小野賢章さんが務める、現在好評配信中のradikoオリジナルポッドキャスト番組『ツガイガタリ』（TVアニメ『黄泉のツガイ』公式ポッドキャスト番組）において、2026年6月11日（木）18時頃より配信される第10回ゲストに、前回に引き続き段野ハナ役の島袋美由利さんが出演することをお知らせいたします。

『黄泉のツガイ』は、26年に作品生誕25周年を迎え、国内外から今なお熱い支持を得る名作『鋼の錬金術師』の荒川弘が描く最新作にして、月刊『少年ガンガン』にて大好評連載中、シリーズ累計600万部を突破する話題作です。同作はTOKYO MX ・BS11・群馬テレビ・とちぎテレビほかにて、毎週土曜日23時30分より放送中。

■今回の見どころ： 小野賢章＆島袋美由利が語る理想のツガイと収録舞台裏

今回の配信では、オープニングトークでは6月11日「傘の日」にちなんだ二人のプライベートな傘事情を紹介。本編では、アニメ第10話で小野さんが強烈な印象を残した「手長足長（真山亜子さん/千葉繁さん）」の収録裏話をお届け！基本間違っても止まることのない収録が、唯一収録が止まってしまい思わず笑ってしまったエピソードを明かしました。また、リスナーのメールから妄想が膨らむ「理想のつがいのビジュアル」トーク、恒例の番組コーナー「下界クイズ」など、ここでしか聴けない貴重なトークが満載です！

第10回 アニメについに登場した手長足長の話、キャラクターの髪色の話から契約したいツガイの話などいろいろ語っていただきました

聴取は⇒こちらをクリック(https://radiko.jp/podcast/episodes/d0b195a6-b620-4ca2-93b0-357383cf2115)

■ ゲスト：島袋 美由利（しまぶくろ みゆり）さん プロフィール

沖縄県出身で多くのテレビアニメや映画、ゲーム作品で活躍している実力派声優。

【主な代表作】

『ロックは淑女の嗜みでして』（黒鉄音羽 役）

『花は咲く、修羅の如く』（薄頼瑞希 役）

『チ。-地球の運動について-』（ドゥラカ 役）

『はねバド！』（荒垣なぎさ 役）

『ゆらぎ荘の幽奈さん』（湯ノ花幽奈 役）

『夜のクラゲは泳げない』（高梨・キム・アヌーク・めい 役）

『フルーツバスケット』（草摩由希〈幼少期〉 役）

【第9回】

ゲストに段野ハナ役の島袋美由利さんが登場！ハナちゃんを演じる上で大事なのはひよらないこと！？アフレコ現場での様子や、コミカルシーンでの演技ポイントも語っていただきました(https://radiko.jp/podcast/episodes/be2676e0-a2d2-46a7-890a-faab11b29b2f?play=auto?utm_source=prtimes10_radiko&utm_medium=social&utm_campaign=tsugaigatari)

■ 『ツガイガタリ』これまでの豪華ゲスト陣

『ツガイガタリ』では、アニメ本編のストーリー展開に合わせて、これまでにも豪華キャスト陣をお迎えし、作品愛に溢れるトークを届けてまいりました。

今後もアニメの展開とともに様々なキャストをお招きする予定です。

第1～2回のゲストは、宮本侑芽さん

【第1回】

アサとユルの2人で、第１話を振り返りつつ作品愛たっぷりの内容をお届けします！(https://radiko.jp/podcast/episodes/c55ad74b-0247-4bb8-a905-250046908629?utm_source=prtimes9_radiko&utm_medium=social&utm_campaign=tsugaigatari)

【第2回】

「ピヨピヨ、ピヨピヨ・・・」 これなんの音？ 答えは番組コーナーで！(https://radiko.jp/podcast/episodes/c59add33-3e5a-4399-b495-fc4c58b01dd9?play=auto?utm_source=prtimes9_radiko&utm_medium=social&utm_campaign=tsugaigatari)

第3～4回のゲストは、久野美咲さん

【第3回】

今回からリスナーの皆さんからいただいたメールをご紹介！久野さんは食いしん坊!?(https://radiko.jp/podcast/episodes/0cc86020-835b-42a2-89ee-0b43929d4a8d?utm_source=prtimes9_radiko&utm_medium=social&utm_campaign=tsugaigatari)

【第4回】

久野さんが作品に対する熱い想いを語ります！ガブちゃんのゲームの秘密とは...？(https://radiko.jp/podcast/episodes/5751124c-d50b-4519-995d-ef277a165e07?play=auto?utm_source=prtimes9_radiko&utm_medium=social&utm_campaign=tsugaigatari)

第5～6のゲストは、中村悠一さん

【第5回】

ゲストに中村悠一さんが登場！「黄泉のツガイ」のキャラクターの魅力とは!?(https://radiko.jp/podcast/episodes/72e681d8-ea8d-4333-a4ba-84c8e2321541?play=auto?utm_source=prtimes9_radiko&utm_medium=social&utm_campaign=tsugaigatari)

【第6回】

中村さんと第6話を振り返ります。中村さんが思う、小野さんの意外な一面とは？(https://radiko.jp/podcast/episodes/5c52ec49-2186-4ad6-a9da-bccb65fac4ff?utm_source=prtimes9_radiko&utm_medium=social&utm_campaign=tsugaigatari)

第7～8回のゲストは、諏訪部順一さん

【第7回】

ゲストに影森ジン役の諏訪部順一さんが登場！アニメ第７話までを振り返ります。ユルとジンの見どころはナタアクション！？(https://radiko.jp/podcast/episodes/97c603f7-2020-4d98-ac46-9cb27494739b?utm_source=prtimes9_aniplex&utm_medium=social&utm_campaign=tsugaigatari)

【第8回】

ゲストに影森ジン役の諏訪部順一さんが登場！アニメ第８話までを振り返ります。影森三兄弟についてや、演技へのアプローチについても語っていただきました。(https://radiko.jp/podcast/episodes/6f8cb856-9c9a-49c6-846e-37bb914f6a19?utm_source=prtimes9_aniplex&utm_medium=social&utm_campaign=tsugaigatari)

番組情報 ---------------------------------------------------------------------------------------

【番組名】 radikoオリジナルポッドキャスト『ツガイガタリ』

【出演】 小野賢章さん + ゲスト（キャスト）

【配信媒体】 radiko podcast（本編+おまけコーナー）

YouTube（本編のみ1週間遅れで配信）

【配信日時】 毎週木曜日 18時頃配信

【配信中】 #1,#2 宮本侑芽さん（アサ役）

#3,#4 久野美咲さん（ガブちゃん役）

#5,#6 中村悠一さん（デラ役）

#7,#8 諏訪部順一さん（影森ジン役）

#9,#10 島袋 美由利さん（段野ハナ役）

【番組URL】 https://radiko.jp/podcast/channels/24768455-1a39-48ca-8aac-253460ba02bc

【投稿フォーム】 https://form.run/@radiko-yominotsugai-tsugaigatari

【詳細は radiko news】 https://news.radiko.jp/article/edit/133207

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■TVアニメ『黄泉のツガイ』概要 -----------------------------------------------------------------

【作品名】 黄泉のツガイ

【原作】 荒川弘

【連載】 月刊「少年ガンガン」（スクウェア・エニックス）

【放送開始】 2026年4月4日（土）23時30分～

【放送日時】 毎週土曜日23時30分～24時

【放送局】 TOKYO MX・BS11・群馬テレビ・とちぎテレビほか

【出演】 ユル：小野賢章、アサ：宮本侑芽、デラ：中村悠一

ガブちゃん：久野美咲、右：小山力也 左：本田貴子

ハナ：島袋美由利、ジン：諏訪部順一 他

【公式ウェブサイト】 https://yominotsugai.com/

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■radikoとは

radiko（https://radiko.jp/）はスマートフォンやパソコン等でラジオやポッドキャストが聴ける無料のサービスです。過去7日以内に放送されたラジオ番組をさかのぼって聴ける「タイムフリー」機能（無料）や、エリアを越えて全国のラジオ番組を楽しめる「エリアフリー」機能（月額385円/税込※1）、時間制限なく過去30日以内のラジオ番組が聴ける「タイムフリー30」（月額480円/税込※2）機能などを通じて、家の中はもちろん、通勤通学などの移動時にも、時間や場所を選ばず、どなたでも手軽に音声コンテンツを楽しんでいただくことができます。

2025年12月に15周年を迎え、「FIND YOUR VOICE.」をスローガンとして掲げ、音声聴取体験を拡張させ、よりユーザーと強く繋がり、新しい楽しみ方を提供する存在へと成長・進化すべく、爆笑問題・太田光をradiko15周年PR大使に迎え、radikoオリジナルポッドキャスト番組を制作・配信するほか、木戸大聖出演、Saucy Dog音楽担当のブランドムービーの発表、公式キャラクター「ラジまる」、各種キャンペーンなど様々な周年企画を実施しています。

【radiko15周年特設サイト】 https://15th.radiko.jp/

ラジコ参加局：民放ラジオ全99局・NHK（NHK AM、NHK FM）

※1）App Store, Google Playから登録の場合は月額480円/税込

※2）App Store, Google Playから登録の場合は月額620円/税込