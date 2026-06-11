【菊川怜氏がモデレーターでAI展示会に登壇】スペックでは語れない“企業の物語”に迫る特別対談を「イプロスAI 2026 夏」で開催

株式会社イプロス

AIが進化するほど、企業の製品やサービスは比較されやすくなっています。

しかし、本当に人の心を動かすのは、機能やスペックだけなのでしょうか。

なぜ、その製品は生まれたのか。誰の困りごとを解決したかったのか。

開発者たちは何を信じて挑戦を続けてきたのか。

株式会社イプロスは、2026年7月開催の「イプロスAI 2026 夏」にて、

女優・菊川怜氏による特別対談講演を開催します。

セミナーの詳細・参加申込はこちら :https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d2-a-3/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260611_15_iprosai2026summer_prpress&utm_content=seminar_detail_button&rg_src=20260611_15_iprosai2026summer_prpress

東大工学部卒という理系の視点と、情報番組で培った取材・発信力。その両方を持つ菊川氏が、AI・DX領域の注目企業との対談を通じて、技術の奥にある「人の物語」を紐解きます。

本セッションは、本展示会の特別対談企画として開催されます。対談形式で進行する本講演では、AI・DX領域で新たな価値創造に挑む企業のリーダーを迎え、単なる製品・サービス紹介ではなく、その技術が生まれた背景や、開発者たちの葛藤、そして「誰かを助けたい」という原点に迫ります。

AI時代は、製品の機能や性能だけでは差別化が難しい時代とも言われています。だからこそ今、企業に求められているのは、「何を作ったか」だけではなく、「なぜ作ったのか」。本講演では、理系ならではの論理的な視点と、キャスターとして培った深掘り力を持つ菊川氏が、製品・サービスの奥にあるストーリーを引き出します。展示会セミナーの枠を超え、企業や技術を見る視点が変わる特別対談です。

■ 特別対談概要

製品カタログを閉じて、物語を聞こう ―AIを通して「誰かを助けたい」という想い―

◆登壇：菊川 怜 氏（女優）

◆日時：2026年7月30日（木）12:30～13:20

◆会場：有明GYM-EX（ジメックス） A会場

※対談企業は後日発表予定

【セミナー詳細ページ】https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d2-a-3/(https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d2-a-3/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260611_15_iprosai2026summer_prpress&utm_content=seminar_detail_link&rg_src=20260611_15_iprosai2026summer_prpress)

■ 講師プロフィール

菊川 怜（きくかわ れい）氏

1978年2月28日生まれ。1998年、東京大学工学部在学中にスカウトされ同年、東レの水着キャンぺーンガールに選出され、異色の現役東大生モデルとして注目される。卒業後は女優に転身しフジテレビ系の松本清張スペシャルドラマシリーズなどで主演を務める。

2012年7月より、フジテレビ系情報番組（情報プレゼンター とくダネ）の女性キャスターを担当

＜2017年9月卒業＞。

2024年、ドラマ「買われた男」（テレビ大阪）で8年ぶりにドラマ出演し話題になる。

2025年、映画『種まく旅人～醪のささやき～』で主演を務める。

■ 本講演の見どころ

◆ 東大工学部卒ならではの視点で製品の本質を読み解く

技術への理解と発信力を兼ね備えた菊川氏だからこそ実現する特別対談。

◆ “スペック比較”では見えない企業価値に迫る

AI時代に企業が選ばれる理由を、製品の背景にある物語から考える。

◆ 製品の裏側にある「誰かを助けたい」という想い

開発者や企業が抱く原点や情熱を深掘りする。

◆ 展示会では珍しいストーリー重視の対談企画

製品紹介ではなく、人と技術に焦点を当てた特別セッション。

■ 本講演はこんな方におすすめ

■ 「イプロスAI 2026 夏」について

- AIやDXの製品が、実際にどのような課題解決につながるのか知りたい方- 製品やサービスのスペックだけでは見えない価値を理解したい方- 開発者がどんな課題意識から製品を生み出したのかに興味がある方- 技術とビジネスの両面から企業の取り組みを学びたい方- 菊川怜氏ならではの知的な視点で語られる特別対談を体験したい方

“明日から使えるAIが見つかる展示会”として「第1回AI/DX 経営課題の解決展」「第2回 AI/DX 営業・マーケティング展」の両展示会を総称する大型イベントです。

会場では、AIエージェント、生成AI、営業DX、業務効率化、データ活用など、企業の課題解決につながる最新ソリューションを多数展示。

さらに、業界を代表する有識者・企業による専門セミナーも多数開催し、AI活用の最新トレンドから実践事例まで幅広く学べるイベントです。

開催概要

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1332/table/165_1_6ecfe7ae4715d4724942e2f365e4b0a3.jpg?v=202606120651 ]

会社名：株式会社イプロス

代表者：代表取締役社長 佐藤 光之

所在地：〒105-0022 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング21階

URL：https://marketing.ipros.jp/company/