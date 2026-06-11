新築マンション顧客満足度調査「購入者が選ぶSUUMO AWARD 2026」発表

株式会社リクルート

不動産情報サイト『SUUMO』を運営する株式会社リクルート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：牛田 圭一、以下リクルート）は、首都圏の新築マンション購入者の顧客満足度などを集計した結果を基に、「購入者が選ぶSUUMO AWARD 2026」の受賞企業を決定いたしました。「SUUMO AWARD」は、高い評価を得た企業やその取り組みを公表するとともに、分譲マンション業界のサービス向上や、持続可能な社会の実現に向けた一助となることを目指しています。2023年からは授賞式も開催しており、このたび各部門の上位入賞企業が決定いたしましたので、ご報告いたします。

「購入者が選ぶSUUMO AWARD 2026」受賞企業

分譲マンションデベロッパー・販売会社の部（首都圏）

分譲マンション管理会社の部（首都圏）

「購入者が選ぶSUUMO AWARD」とは

～業界全体のサービス向上や業務改善に貢献したい～

「SUUMO AWARD」は、首都圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県）で新築マンションを購入した方々の評価を基に、新築マンションデベロッパー・販売会社および管理会社の品質や価格、取り組み内容など、さまざまな観点で優れた企業を表彰するアワードです。評価の基となる調査は2006年より継続的に実施しており、2018年からは、特に高い評価を得た企業やその取り組みを広く公表することで、業界全体のサービス向上や業務改善の促進、さらには持続可能な社会の実現に寄与することを目的に、「SUUMO AWARD」としての表彰を開始しました。2023年より授賞式も開催しており、受賞企業の取り組みを紹介するとともに、業界全体でその知見を共有する機会としています。今後も、業界全体のさらなる発展と、消費者のより快適な住まい探しに寄与できればと考えております。

授賞式について

「SUUMO AWARD 2026」の発表に伴い、2026年6月11日（木）に授賞式を開催いたしました。授賞式には、各部門を受賞された企業30社にお越しいただき、ゲストプレゼンターのタレント・ホラン千秋さんよりトロフィーを贈呈。受賞部門数最多の三井不動産レジデンシャル様、首都圏エリアでSUUMO AWARD初受賞の中央日本土地建物様、日鉄興和不動産様には、受賞につながった背景や具体的な取り組み内容、今後の展望などについてもお話しいただきました。授賞式を通じて、不動産業界の新たな価値創造や持続可能な社会を実現するための一助になればと考えております。

「購入者が選ぶSUUMO AWARD 2026」調査概要

【分譲マンションデベロッパー・販売会社の部（首都圏）】

・調査名：マンション購入後の満足度およびブランドに関する調査

・調査目的：新築マンション購入者のロイヤルティ、満足度を把握し、

分譲会社各社の事業強化に資する

・調査対象：首都圏（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県）で

2022年以降に新築マンションを購入した6,780名

・調査方法：Web調査と郵送調査の併用

・調査期間：2025年9月4日(木) ～ 2025年11月4日(火)

・回答者数：3,847名

・調査実施機関：リクルート

【分譲マンション管理会社の部（首都圏）】

・調査名：マンションの管理やコミュニティについてのアンケート

・調査目的：入居者の管理満足度やコミュニティ満足度を把握し、管理会社各社の事業強化に資する

・調査対象：首都圏（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県）で

2000年以降に新築マンションを購入し、

2004年～2024年に入居・現在も同じマンションに住んでいる者2万2,431名

・調査方法：Web調査と郵送調査の併用

・調査期間：2026年1月22日(木)～2026年2月24日(火)

・回答者数：5,593名

・調査実施機関：リクルート

『SUUMO』について

株式会社リクルートが運営する『SUUMO』は、住まいを借りたい・買いたい・建てたい・リフォームしたい・売りたいという、幅広いニーズに応えた不動産・住宅の総合情報サイトです。多くの切り口で物件や会社情報、事例が探せるほか、ノウハウやマーケットトレンド、お役立ち記事など幅広いサービスで、自分にピッタリの住まい探しをサポート。スマートフォンサイト、PCサイト、アプリでご利用いただけます。https://suumo.jp/

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