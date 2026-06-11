夏を楽しむ “バカンス”をテーマにした「OSAMU GOODS(R)」と手ぬぐい専門店かまわぬの限定サマーコレクション 。6月17日（水）発売。

株式会社かまわぬ



株式会社かまわぬ（代表取締役：加藤一宏、本社：東京都渋谷区）は、2026年6月17日（水）より「OSAMU GOODS(R) '26 Summer Collection」を発売いたします。

夏のレジャーシーンにぴったりなコレクション

世代を超えて愛される人気キャラクター「OSAMU GOODS(R)」とかまわぬのコラボレーションシリーズ第4弾。『バカンス』をテーマに海辺の散歩やリゾートでのひととき、カフェでくつろぐ午後。そんな夏のひとときを思わせる、明るく爽やかなデザインが揃いました。ファッションのアクセントとしても楽しめるバンダナも新登場。夏のコーディネートに取り入れやすいアイテムが加わりました。

てぬぐい 1,760円バンダナ 51cm 1,540円バンダナ 69cm 3,300円

てぬぐい 各1,760円（税込）

バカンスから着想したカラーリングやデザインが特徴です。海辺を思わせるマリンカラー、パラソルの配色から生まれたビーチの色彩、夕暮れに染まるサンセットトーン。夏の情景を描き出す、バカンスムードあふれるコレクションです。すべて「注染（ちゅうせん）」と呼ばれる、明治時代から伝わる伝統的な染色技法で、職人が一枚一枚染め上げています。

てぬぐい フラッグ 1,760円てぬぐい グッドニュース 1,760円シリーズ初登場のバンダナ

バンダナは51cmと69cmの2サイズ展開。コーディネートのアクセントとして、頭に巻いたり首元やバッグに結んだりと幅広くお使いいただけます。すべて職人の手によるハンドプリントで染め上げており、色彩の豊かさや柄の細やかな再現性をお楽しみいただけます。どこかレトロでキュートなデザインも魅力のひとつです。

バンダナ 51cm ペイズリー

バンダナ 51cm 各1,540円（税込）

51cmサイズのバンダナは全部で5種類。頭に巻いたり、バッグにアクセントとして添えたりと、さまざまなアレンジが楽しめるサイズ感です。日常使いにも取り入れやすく、コーディネートのポイントとして活躍します。

バンダナ 51cm トロピカルフルーツバンダナ 51cm フレンズちらし

バンダナ 69cm 各3,300円（税込）

69cmサイズのバンダナは全部で2種類。大判サイズを活かし、ラップスカート風やビスチェ風などファッションアイテムとしてのアレンジが楽しめます。頭に巻いたり、日除けや冷房対策として取り入れるなど、コーディネートの幅が広がる一枚です。

バンダナ 69cm フレンズちらしバンダナ 69cm トロピカルフルーツバンダナ 69cm フレンズちらし

バンダナ 69cmは、1960～70年代のアメリカンヴィンテージバンダナに見られるセルビッチ（生地耳）仕様を取り入れた二辺縫製で仕上げています。完全な正方形ではないシェイプも当時の特徴のひとつです。生地の耳部分を活かすことでほつれにくく、すっきりとした仕上がりに。仕上げには、生地を傷めずに整えるクリップテンター工程を採用し、機能性とミニマルな美しさを両立しています。

「OSAMU GOODS(R) Summer Collection」は、2026年6月17日（水）より発売を開始します。詳細は、かまわぬ公式サイト（https://kamawanu-store.jp/）にてご確認ください。

公式オンラインストア限定 特典バッグ付きセット 16,500円（税込）

バカンス気分を高めてくれる、公式オンラインストア限定の特典バッグ付きセットです。

セットには、OSAMU GOODSてぬぐい（5柄・各1枚）、51cmバンダナ（5柄・各1枚）に加え特典ジュートバッグが付いてきます。

ジュート素材で仕立てたマチ付きバッグは、軽やかでありながら丈夫なつくり。夏らしい風合いが、カジュアルなお出かけにほどよい季節感を添えます。ジル、キャット、ハンプティ・ダンプティがカフェでバカンスを楽しむ、遊び心のあるデザイン。持ち歩くたびに気分が上がるような楽しいモチーフです。手持ちでも肩掛けでも使える持ち手で、お出かけから日常のショッピングまで幅広く活躍します。

概要

オンラインストア限定 ノベルティー ジュートバッグOSAMU GOODSのキャラクターのプリント夏のルックに映えるアイテム

● シリーズ名：OSAMU GOODS(R) '26 Summer Collection

● 発売日：2026年6月17日（水）

※オンラインストアは同日12:30より発売

※楽天市場店は6月22日（月）12:30より発売

商品ラインナップ

●てぬぐい（全5種類）

フラッグ、フレンズ ボーダー、フラダンス、フレンズ ドット、グッドニュース

・価格：各1,760円（税込）

・サイズ：約 ヨコ33×タテ90cm

・素材：綿100％

・染色技法：注染

・生産：日本製

●バンダナ 51cm（全5種類）

ペイズリー、ブランチ、フレンズ ドット＆ストライプ、フレンズ ちらし、トロピカルフルーツ

・価格：各1,540円（税込）

・サイズ：約 ヨコ51×タテ51cm

・素材：綿100％

・染色技法：手捺染

・生産：日本製

●バンダナ 69cm（全2種類）

フレンズ ちらし、トロピカルフルーツ

・価格：各3,300円（税込）

・サイズ：約 ヨコ69×タテ71cm

・素材：綿100％

・染色技法：手捺染

・生産：日本製

●OSAMU GOODS 特典バッグ付きセット（公式オンラインストア限定）

・OSAMU GOODSてぬぐい：全5柄 各1枚（計5枚）

・OSAMU GOODS 52cmバンダナ：全5柄 各1枚（計5枚）

・特典ジュートバッグ：1点

・価格：16,500円（税込）

・サイズ：約 ヨコ40×タテ35×マチ15cm／持ち手39cm

・素材：ジュート100％

※おひとり様1セットまでの購入とさせていただきます。

販売場所

かまわぬ直営店全店（代官山店、原宿店、立川店、名古屋店、浅草店）、かまわぬ POP UP STORE 松戸店、かまわぬ公式オンラインストア、かまわぬ楽天市場店

●販売元

株式会社かまわぬ

●株式会社かまわぬ公式サイト

https://kamawanu-store.jp/

●お問い合わせ

本商品に関するお問い合わせは、公式サイトの【お問い合わせフォーム(https://kamawanu-store.jp/pages/contact)】よりお願いいたします。

かまわぬについて

かまわぬロゴ

かまわぬは、1990年に設立した手ぬぐいや風呂敷を中心とした企画・販売会社です。

私たちは「古きを知り、新しい遊びを生み出したい」という思いのもと、主力商品の手ぬぐいをはじめ、風呂敷、バンダナ、扇子、日傘など、日本の伝統文化に基づいたものづくりを行っています。

こだわりのものづくり

明治時代から続く日本独自の染色技法「注染」

かまわぬの手ぬぐいは、明治時代から受け継がれる染めの技法「注染（ちゅうせん）」を用いて作られています。その日の天候や気温、湿度によって、同じ染料でも発色が微妙に異なることがあります。染め物のため多少の色落ちはありますが、洗うたびに柔らかさと風合いを増し、注染の手ぬぐいならではの味わいをお楽しみいただけます。

サステナブルで汎用性の高い手ぬぐい

拭く、包む、コーディネートに

手ぬぐいの魅力は、洗うほどにやわらかな手触りに変わっていくこと。色と柄が豊富なこと。長く使える日用品であり、生活のなかの小さな工藝品です。お弁当や手土産から、日本酒の四合瓶やワインボトルのようなかたちのものまで包めるのも手ぬぐいならでは。多用途にくりかえし使えて、とてもサステイナブル。暮らしの様々なシーンで活躍してくれる暮らしの道具です。

＜関連URL＞

● OSAMU GOODS(R) 公式HP

https://www.osamugoods.com/

＜かまわぬ 公式リンク一覧＞

公式HP＆オンラインストア：https://kamawanu-store.jp

かまわぬ楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/mamegui/

KAMAWANU Global Online Store：https://kamawanu.com

てぬぐい専門店 かまわぬ Official YouTube Channel：https://www.youtube.com/channel/UCyOABXLq2kvkq_A8c8-Ghhw

かまわぬ X アカウント＠KAMAWANU_PR https://twitter.com/KAMAWANU_PR

かまわぬ Instagramアカウント ＠tenugui_kamawanu https://www.instagram.com/tenugui_kamawanu/

海外向けInstagramアカウント @kamawanu_global https://www.instagram.com/kamawanu_global/