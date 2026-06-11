【無料オンラインセミナー】Google AI（GEO）×Instagramで勝つ！飲食店の「選ばれる」最新集客術～グルメサイト依存から脱却！AI時代に飲食店が今やるべき対策とは～　6/24（水）開催

株式会社ロカオプ

株式会社ロカオプ（本社：大阪府大阪市 代表取締役：縣将貴、以下：ロカオプ）は、6月24日（水）14：00より無料のオンラインセミナー『Google AI（GEO）×Instagramで勝つ！飲食店の「選ばれる」最新集客術 ～グルメサイト依存から脱却！AI時代に飲食店が今やるべき対策とは～』を開催いたします。

飲食店を取り巻く集客環境は、ここ数年で大きく変化しています。以前はグルメサイトで店舗を探す行動が中心でしたが、現在はGoogleマップやInstagram、クチコミ、AIによる情報提案など、来店前に触れる情報の入口が多様化しています。料理のおいしさや立地の良さに加え、検索したときにどのように表示されるか、写真や投稿からお店の魅力が伝わるか、クチコミから安心感を得られるかが、来店や予約を左右する重要な要素になっています。

一方で、日々の営業に追われる中で、情報発信やGoogleマップ対策まで手が回らない飲食店様も少なくありません。本セミナーでは、グルメサイトに頼りきらない集客を目指す飲食店様に向けて、AI時代に選ばれるための考え方と、今取り組みたい実践施策をわかりやすくご紹介します。

＜開催概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/40797/table/120_1_8d0e6afa7fe7c62b3a21702b875d0d59.jpg?v=202606120551 ]無料オンラインセミナーのお申込みはこちら :https://lp.k3r.jp/locaop/260624

講演内容

2026年、ユーザーの店選びは「ポータルサイトでの検索」から「AIへの目的相談」へと完全に変わりました。「この近所で、ベビーカーが入れて、オーガニック野菜を使った料理が美味しい一軒家カフェは？」という具体的な問いに対し、あなたのお店は「唯一の正解」として提案されていますか？

本セミナーでは、Instagramに投稿する「料理の動画」や「店内の写真」に、AIが認識しやすい一言を添えるだけで、Google AI（GEO）に「この地域の人気店」として自動推薦させる最新戦略を公開。

グルメサイトの広告費に頼らず、インスタの「視覚情報」とGoogleマップの「位置情報」を連動させて、狙ったターゲットで満席を作る2026年版の必勝スキームをお届けします。

登壇者

このセミナーで学べること- AIが「最初の候補」に推薦する、GEO時代の店舗キーワード戦略- 「行ってみたい」と思わせるInstagram×視覚伝達術- 広告費に頼らない「地域密着型・MEO×口コミ」の仕組み化こんな方におすすめ- グルメサイトの毎月の掲載料や、他店との「星の数」の比較競争からそろそろ脱却したい飲食店経営者・店長の方- Instagramに料理の写真をアップしてはいるが、それが実際の「来店」や「予約」に結びついていないと感じる方- 周辺に競合店が多く、自店の「料理の強み」や「空間の良さ」が、本当に来てほしいターゲットに伝わっていない方＜株式会社ロカオプ＞ ダイレクトセールス部部長 濱野 智史

和歌山県出身。求人広告営業として企業の採用課題解決に携わる中で、採用だけでなく集客や売上向上など、事業成長における課題解決の重要性を実感。より幅広い視点で企業支援を行いたいという想いから、2021年に株式会社ロカオプへ入社。代理店渉外営業としてパートナー企業との関係構築や販路拡大に従事した後、直販営業として新規顧客の開拓を担当。現在はカスタマーサクセス部門の責任者として顧客支援全般を統括。Googleビジネスプロフィール運用やMEO対策を中心に、多くの企業・店舗の集客支援に携わり、成果につながるWebマーケティング支援を展開。

＜株式会社ロカオプ＞ ダイレクトセールス部 渡邊 恵太

京都府京都市出身。2025年に株式会社ロカオプへ入社。これまで旅行代理店・ホテル・飲食業など多様な業種の現場で従事。繁忙期の最前線に立ち、接客から集客施策、現場改善まで一貫して向き合ってきた“叩き上げ”タイプ。机上の空論ではなく、「まずやってみる」「やり切る」を信条に、泥臭く成果を追い続ける姿勢を大切にしている。現在はGoogleビジネスプロフィール運用支援を中心にWebコンサルティングに従事。クライアントと同じ目線で伴走し、実行力とスピード感のある集客支援を行っている。

サービス紹介

「ロカオプ(https://locaop.jp/)」について

株式会社ロカオプが提供するサービス「ロカオプ」は、Googleマップ（MEO）対策を中心に、集客から来店・リピートまで店舗運営に関するさまざまな課題を解決するツールです。

Googleマップ対策、24時間予約可能なWeb予約、顧客ニーズを明確化するためのアンケート、クチコミ促進、簡単なWebサイト制作ツールなど、店舗運営に必要な機能を統合したプラットフォームです。

ロカオプサービスサイト：https://locaop.jp/(https://locaop.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260624_seminar)

ロカオプ資料請求はこちら：https://locaop.jp/download/(https://locaop.jp/download/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260624_seminar)

「ロカスタジオ(https://locaop.jp/locastudio/)」について

「ロカスタジオ」は、店舗様が日常の業務中に撮影した写真素材をお送りいただくだけで、Instagramへの投稿運用を専任スタッフが代行するサービスです。「スマホの中に写真は眠っているが、加工や投稿をする時間がない」という店舗様の負担をゼロにし、継続的な情報発信を実現します。Instagramへ投稿された内容は、Googleビジネスプロフィール（Googleマップ）の「最新情報」へ自動連携されます。これにより、1回の素材提供でSNSユーザーと検索ユーザー（MEO）の双方へ同時にアプローチが可能となり、Web集客の機会損失を防ぎます。

ロカスタジオ：https://locaop.jp/locastudio/(https://locaop.jp/locastudio/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260624_seminar)

ロカスタジオ資料請求はこちら：https://form.k3r.jp/locaop/locastudio_download

会社概要

会社名：株式会社ロカオプ

所在地：大阪府大阪市北区大深町2-2 プライムゲート梅田9-E

代表者：代表取締役 縣 将貴

URL：https://locaop.co.jp/

資本金：90,000,000円

事業内容：

- 自社プロダクトのSaaS『ロカオプ』展開（ローカルマーケティングDXプラットフォーム）- ウェブマーケティング全般（ローカルエリアマーケティング事業、リスティング広告、SNS広告を中心としたウェブ広告、売上UPにつながるサイト制作、SEO対策支援、MEO対策支援）- 店舗向けマーケティングツールの開発・販売・サポート- 伴走型コンサルティング（コンサル伴走型内製化支援事業）