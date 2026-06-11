三田村邦彦が清流に恵まれた和歌山・かつらぎ町へ｜初夏の風物詩・あゆ釣りに始まり、三田村大絶賛のスパイス、至高のビールを堪能！最後はピザづくり？！

テレビ大阪株式会社(C)テレビ大阪 【出演者】三田村邦彦、上原美穂

〇番組公式YouTubeチャンネル（未公開映像あり） https://www.youtube.com/@otonatabi_tvo

〇番組TVerページ（放送終了後無料見逃し配信中） https://tver.jp/series/sr6q8agywz

今回は上原美穂と和歌山・かつらぎ町へ。世界遺産の町で五感を満たす清流と里山の恵みを満喫！

解禁直後！紀ノ川であゆ釣り(C)テレビ大阪 あゆ釣りに夢中の三田村

清流に恵まれた、和歌山県かつらぎ町。2人が最初に訪れたのは、あゆ一筋の老舗【あゆ島】です。紀ノ川のあゆが気になっていたという三田村は、あゆの友釣りに挑戦！カメラのことを忘れて夢中になってしまいます。はたして、あゆは釣れたのでしょうか？！

絶品！紀ノ川のあゆ塩焼き(C)テレビ大阪 あゆの塩焼きをガブリ！

【あゆ島】に戻った2人は、『あゆの塩焼き』をいただきます。皮はパリパリ、身はホクホク、塩加減も良くて絶品です！

何にでも合う！！万能スパイス「ほりにし」(C)テレビ大阪 『ほりにし』のパネルと記念撮影

次に訪れた【アウトドアショップ Orange】。実はこちら、アウトドアに欠かせない調味料『ほりにし』を開発したお店としても有名なのです。「何にでもコレをかける！」と三田村家でも欠かせない『ほりにし』。今や世界でも販売されています。

(C)テレビ大阪 『柿の種のオイル漬け』の食感を確かめます！

スパイス以外の商品も増えているそうで、最新作は『ほりにし』で味付けされた『柿の種のオイル漬け』。商品名の通り、柿の種をオイルに漬けているのですが、食感は「パリパリ」だそうで…？！

美しい水でつくるクラフトビール(C)テレビ大阪 『3種飲み比べセット』の『ベルジャンホワイト』で乾杯！

ビールが飲みたくなった2人は【神野々（このの）麦酒醸造所】へ。こちらでは、名水「月のしずく」を使ってクラフトビールをつくっています。2人は『3種飲み比べセット』を注文。飲み比べを楽しみます。『Konono サルサドッグ！』はソーセージもお店の手作り。肉汁たっぷりで、辛さはほどよく、ビールが進みます！

世界遺産 高野山を守る神社(C)テレビ大阪 世界遺産【丹生都比売神社】

日本の原風景が広がる、かつらぎ町の【天野の里】。その中心に、1700年以上前に創建された【丹生都比売神社（にうつひめじんじゃ）】があります。高野山との繋がりが深い世界遺産です。

トマト食べ放題！「ももたろう」(C)テレビ大阪 真っ赤なトマトは甘くて絶品！

フルーツ王国でもあるかつらぎ町で、今、トマトが旬を迎えています。【阪口農園】のトマト狩りは、なんと食べ放題！真っ赤に育った「ももたろう」という品種を収穫し、水で冷やしてそのままガブリ！甘くて絶品です。

キャンプ場でいただく本格絶品ピザ(C)テレビ大阪 『削りたて生ハムとルッコラのピッツァ』をいただきます

先ほどのトマトを持ってやってきたのは、【AWESOME PIZZA HACHIMORI（ハチモリ）】。こちらはキャンプ場でありながら、イタリアン出身のシェフが作る本格的なピザをいただけると評判なのです。『赤ワイン ハーフボトル』で乾杯し、『削りたて生ハムとルッコラのピッツァ』をいただきます！

(C)テレビ大阪 特別にピザづくりに挑戦！

そして今回は特別に、三田村がやりたかったピザづくりに挑戦！

上原は、かつらぎ町の名物「あんぽ柿」を使ったちょっと甘いピザを、三田村は先ほどのトマトを使ったオリジナルピザをつくります。美味しく出来上がったのでしょうか！？

「おとな旅あるき旅」は毎週土曜夕方6:30～放送。三田村邦彦が訪れた先の土地を歩いて、地元の美味や美酒、風景を味わい、そして地元の人々とのふれあいの中から感じたことを伝える“おとなのための”旅番組です。

〇番組HP

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