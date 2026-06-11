coody、新商品「エアタープ PRO」発売記念キャンペーンを開催。購入者全員対象の豪華抽選会を実施

株式会社W&W

合同会社COODY（本社：東京都）は、新商品coody エアタープ PROの発売を記念し、ご購入いただいたお客様を対象とした豪華抽選会キャンペーンを開催いたします。

本キャンペーンでは、対象期間中にcoody エアタープ PROをご購入いただいたお客様全員が抽選対象となり、人気のエアテントや専用オプション品などの豪華賞品をご用意しております。

■発売記念キャンペーン概要

対象商品

coody エアタープ PRO

対象期間

2026年6月28日（日）までのご購入

当選発表

2026年7月上旬予定

当選者はcoody Japan公式インスタグラムにて発表いたします。

賞品内容

1等

coody エアテント YUSTONA（1名様）

※テント本体のみのお届けとなります。

2等

エアタープ PRO オプションドア

参加賞

coody オリジナルドアマット

※参加賞は対象期間中にご購入いただいたお客様全員にプレゼントいたします。

▼coody Japan公式インスタグラムはこちら

https://www.instagram.com/coodyjapan.official

▼公式ページはこちら

https://coody-jp.com/tent-present/

■エアタープ PROについて

coody エアタープ PROは、PROシリーズの魅力をさらに広げる拡張アイテムです。

夏は風を通して涼しく、日差しや視線はしっかりカバー。テントと連結することで、より快適で開放的なリビングスペースを実現します。

軽量で扱いやすいファブリックを採用し、単体でも使用可能な自立式構造を採用。キャンプサイトの快適性を高める新しい選択肢として開発されました。

▼coody エアタープPROはこちら

https://coody-jp.com/air-tarp-pro/

■キャンペーン開催の背景

coodyは「設営の負担を減らし、より多くの人にアウトドアの楽しさを届ける」ことをコンセプトに、エアテントを中心とした製品開発を行っています。

今回発売したcoody エアタープ PROは、既存のPROシリーズユーザーはもちろん、これからcoody製品を体験する方にも、より快適なアウトドア空間を提供するために開発されました。

発売を記念して開催する本キャンペーンを通じて、多くの方にcoodyの魅力を体感していただければと考えております。

■coodyについて

coodyのエアテントは、ポンプで空気を入れるだけの簡単設営。

初心者や女性でも安心して使え、広々とした快適空間で家族や友人とゆったり過ごせます。設営や撤収の手間を減らし、大切な人との時間を存分に楽しめるのも魅力。さらに、耐風・防水性に優れた高品質な素材を採用しているため、どんな天候でも快適に過ごせます。上質なグランピングスタイルを気軽に体験し、特別な思い出を。

coody公式サイト(https://coody-jp.com/)

■会社概要

会社名：合同会社COODY（COODY JAPAN）

所在地：〒116-0014 東京都荒川区東日暮里6-16-8 桂ビル3F

資本金：1,000万円

代表：金中 予哉

設立：2024年

事業内容：アウトドア用品の企画・輸入・販売

公式サイト：https://coody-jp.com/

問い合わせ：https://coody-jp.com/toiawase/

※合同会社COODYは株式会社W＆Wのグループ会社です。