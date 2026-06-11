CLUB REBASE、都市対抗野球大会東京都二次予選開幕、代表5枠を懸けた戦いへ

REBASE株式会社

「CLUB REBASE」（本拠地：東京都）は、2026年6月12日（金）より開催される「第97回都市対抗野球大会東京都二次予選」に出場いたします。

東京都二次予選は、東京都代表として都市対抗野球大会本戦への出場権を懸けて行われる最終予選で今年は企業チーム7チーム、クラブチーム2チームの計9チームが参加し、5つの代表枠を争います。例年は4枠で行われていますが、本年度は5枠へ拡大され、例年以上に注目を集める大会となっています。

CLUB REBASEは一次予選を突破し、クラブチームとして都市対抗二次予選へ挑みます。都市対抗野球は社会人野球最高峰の舞台であり、本戦出場はチーム創設以来の大きな目標の一つです。

初戦は6月12日（金）10時より、大田スタジアムにてREVENGE99と対戦いたします。一戦必勝でトーナメントを勝ち抜き、都市対抗野球本戦出場を目指して全力で挑戦してまいります。

【初戦情報】

日程:2026年6月12日（金）

対戦相手:REVENGE99

会場:大田スタジアム

開始時間:10:00～

【大会概要】

大会名:第97回都市対抗野球大会東京都二次予選

日程:6月12日(金)、13日(土)、15日(月)～18日(木)、20日(土)、22日(月)

代表決定戦:6月29日(月)、30日(火)、7月1日(水)、6日(月)、7日(火)

会場:大田スタジアム、明治神宮球場

入場料:一般券:1,500円 JABAFC会員券:1,000円（高校生以下無料）

主催:公益財団法人日本野球連盟（JABA）東京都野球連盟

第97回都市対抗野球大会東京都二次予選 トーナメント表【須永主将コメント】

昨年の二次予選では企業チームに勝つことができませんでした。今年こそは企業チームに勝って東京ドームにいくという強い想いを持って取り組んできたので、チーム一丸となって一戦必勝で二次予選を戦い抜きます。

【チーム概要】

CLUB REBASEは、キャリア豊富な元プロ野球選手や社会人企業チーム出身者、さらには下部組織である『神田Rebaseポニー』出身の若手選手まで、幅広い年齢層と経験を持つ選手が集うクラブです。

特に注目すべきは、運営母体である株式会社Rebaseの独自の育成・指導を受け、成長を遂げた選手たちです。現在、主軸としてチームをけん引している彼らの活躍は、“隠れた才能の開花”として多くの注目を集めています。

実力だけでなく、挑戦心と成長のストーリーが詰まったチームとして、社会人野球界に新しい風を吹き込む存在を目指しています。

チーム名：CLUB REBASE

設立：2024年

監督：田口蒔人

所在地：東京都千代田区内神田1-9-13柿沼ビルB1F

所属連盟：日本野球連盟（JABA関東地区東京都）

CLUB REBASE

《問い合わせ先》

詳細な情報や取材のご希望がありましたら、以下の連絡先までご連絡ください。



担当者：部長 浅野恵太

電話番号：03-6456-4961

メールアドレス：asano@rebase-jp.com

【CLUB REBASE公式Instagram】https://www.instagram.com/clubrebase

その他、Rebaseに関するSNS情報はこちら

【Rebase公式HP】https://rebase-jp.com/

【Rebase公式LINE】https://page.line.me/789sabub

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【Rebase公式TikTok】https://www.tiktok.com/@rebase_jp

【日本野球連盟公式Webサイト】https://www.jaba.or.jp/