『全部バレて怖い….』秘密＆想い“視暴く”神霊力/來果 霊感タロットが「本格占い｜みのり」で提供開始

株式会社レンサ

株式会社レンサ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：武井哲也）とテレシスネットワーク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：鷹石惠充）は、2026年6月11日（木）より、運営する、『みのり～本格占い～』にて「來果先生」の占いコンテンツの提供を開始しました。

◆本格占い｜みのり URL：https://rensa.jp.net/premium_fortune

◆『全部バレて怖い….』秘密＆想い“視暴く”神霊力/來果 霊感タロット

URL：https://rensa.jp.net/premium_fortune/portal/cp_tel/460/raikatar/index.html

來果

■提供内容のご紹介

霊感タロット｜鑑定依頼殺到。今メディアが注目し、著名人もお忍びで相談に訪れる≪霊能者・來果≫タロットと霊能力を融合させ、心の奥に秘めた想いや言葉にできない恋心、この先訪れる未来までを読み解きます。まだ知らない“真実”をあなた自身の目でお確かめください。

■監修者紹介

鑑定歴20年以上、延べ3万人以上を鑑定。幼い頃から未来を予感する感覚を持ち、高校生の頃に本屋で偶然出会ったタロットカードをきっかけに力が開花。カードの意味を知らないままでも、触れた瞬間に状況や未来が映像として視える独自の鑑定スタイルで、「当たりすぎて怖い」「言われた通りになった」と口コミが広がり鑑定依頼が急増。相手の本音や関係の本質、未来が動くタイミングまで具体的に読み解く霊感タロットで、多くの支持を集める。現在は福岡県を拠点に活動し、対面・オンラインともに鑑定を実施。相談者が途切れないほどの実力と人気を誇る。人の心の奥にある言葉にならない想いを丁寧に汲み取り続けている。

■恋愛・占いメディア「みのり」のご紹介

2020年から恋愛・占いメディア「みのり」企画運営を開始。無料占いと、恋愛コラムを主軸とした情報を提供している。

『みのり 当たる無料占い＆恋愛コラム』URL：https://rensa.jp.net

■女性のための恋愛コラム＆無料占いメディア「せきらら」のご紹介

2022年から、女性のための恋愛コラム＆無料占いメディア『せきらら-Sekirara-』を提供開始。今まで切り込めなかった男性の本音や、ナイトライフをより楽しむために役立つ情報を独自の視点でお届けします。また、TVや雑誌など各メディアで活躍する人気占い師の無料占いを毎日更新！

『せきらら-Sekirara-大人の恋愛コラム＆無料占い』

URL：https://seki-rara.jp

■フリーランス・転職サービス・総合サービス「テックマニア」のご紹介

2021年からIT業界で活躍を目指す人材に対して、転職・フリーランス活動・学習の総合支援をし、個人個人にあった活躍の場を提供するための総合サイト「テックマニア -techmania-」の運営を開始。エンジニアの知見を深めるためのエンジニアブログも更新中！

「テックマニア -techmania-」URL：https://techmania.jp

■株式会社レンサ 会社概要

https://rensa.co.jp

レンサという言葉の由来は「連鎖反応」そして「心と心のつながりの連鎖」。

我々のミッションはモノづくりを通じた社会貢献、プロダクトやサービスを通じて人と人との心をつなげ笑顔を生み出す事。

レンサはエンターテイメントコンテンツを中心としたデジタルコンテンツの企画制作を行い多角的なチャネルでのコンテンツを提供。iOSやAndroid向けアプリの他、各大手SNS媒体などに向けたWebメディアを中心に女性向けデジタルコンテンツ市場で地位を確立。

テレシスネットワーク株式会社：https://www.telsys.co.jp/

テレシスネットワーク株式会社：https://www.telsys.co.jp/

テレシスネットワークは占いのプロダクトやサービスを提供する会社です。インターネットを通じて、本格的な占術を使った占いコンテンツの配信や、リアルの占い師を配備した電話やチャットでの占い鑑定サービスも行っております。『感動、驚き、涙、癒し、笑い、啓発』をもたらす占い＆スピリチュアルコンテンツを通じて、みなさまの「ハートに幸せの種をまく」ことを使命としています。

日々、変わっていくITの世界。テレシスネットワークはこれからも様々なチャネルでコンテンツを提供し、進化を続けていきます。



2020年7月より“占い×恋愛”をテーマにした女性向けのメディア『うらなえる-運命の恋占い-』の提供を開始。自分らしく幸せな恋愛や生き方を求める女性に向けたコラムや記事、そして、テレビや雑誌など各種メディアで活躍し、実績のある人気占い師の監修のもと作成した占いを毎日更新中。

『うらなえる-運命の恋占い-』：https://unkoi.com/