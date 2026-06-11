DMM GAMES『ガールズクリエイション -少女藝術綺譚-』新登場のメモリーが獲得できるイベント「大接近パジャマパーティー」開催！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、「クリエイティブチーム くまさん」第4弾作品となる『ガールズクリエイション -少女藝術綺譚-』（以下、『ガールズクリエイション』）にて、新たなゲーム内イベントおよびピックアップガチャの開催をお知らせいたします。

■イベント「大接近パジャマパーティー」開催！

開催期間：2026年6月11日(木) 16:00～2026年6月23日(火) 12:59

ポイント収集型イベント「大接近パジャマパーティー」を開催いたしました。

期間中解放されるイベント限定ステージをクリアするとイベント専用アイテムを獲得できます。

獲得したイベント専用アイテムは、交換所にて様々な報酬と交換することができます。

また、バトルステージをクリアしてもらえる「ストーリーキー【大接近パジャマパーティー】」で、イベントストーリーを解放していきましょう！

＜イベントの目玉報酬「メモリー」＞

イベントの目玉報酬として、メモリー「パジャマで恋バナ」を獲得することができます。

メモリーは強化段階があり、同じメモリーを獲得することで強化段階をアップできます。

同メモリー4つすべてを獲得し、強化段階MAXまで強化しましょう！

＜イベントあらすじ＞

アングルは長年憧れ続けている存在がいる。

誰もが愛する天才・ラファエロだ。

しかし奥手なアングルは、ラファエロと

仲を深める機会を逃し続けていて……。

■「大接近パジャマパーティーピックアップガチャ」開催！

開催期間：2026年6月11日(木) 16:00～2026年6月23日(火) 12:59

イベント「大接近パジャマパーティー」の攻略に役立つスタイルがピックアップされた

「大接近パジャマパーティーピックアップガチャ」を開催いたします。

＜ラファエロ★5スタイル【羊と夢の中】＞

＜アングル★5スタイル【市議の休息時間】＞

※内容、期間につきまして予告なく変更する場合がございます。

※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

▼こちらからゲームをプレイ！

https://games.dmm.com/detail/girlscreation

▼『ガールズクリエイション』公式サイト

https://girlscreation.com

▼『ガールズクリエイション』公式X

https://x.com/girlscreationPR

▼製品情報

タイトル：ガールズクリエイション -少女藝術綺譚-

ジャンル：ターン制戦略シミュレーション

プラットフォーム：PC（ブラウザ版、DMM GAMES PLAYER版）/スマートフォン（DMM GAMES STORE版、クラウド版）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

権利表記：(C)2023 EXNOA LLC/(C)2023 Studio KUMASAN Inc.

▼「クリエイティブチーム くまさん」とは

はせPを筆頭としたDMM GAMESデザイナーを中心に、2019年に発足したIP制作チーム。「クリエイティブチーム くまさん」には、著名なイラストレーターやデザイナーが多数在籍し、社内外と協力体制を作りDMM GAMESの様々なタイトルのクリエイティブ全般を担います。