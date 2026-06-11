六郷BASEアクセラレーションプログラム「ものづくりCOMPASS」第5期 参加者募集開始

株式会社ツクリエ

株式会社ツクリエ（本社：東京都千代田区 代表取締役：鈴木英樹 以下、ツクリエ）が東京都大田区から運営受託する六郷BASE は、2026年6月10日(水)より「六郷BASEものづくりCOMPASS（ものコン）」第5期の参加者募集を開始しました。

本プログラムの詳細：https://rokugobase.com/event/8562/

■六郷BASEものづくりCOMPASS（ものコン）とは

プロダクト開発を加速させる60日間のアクセラレーションプログラム。

5年目となる今年のテーマは「市場で選ばれるプロダクト企画の完成」です。

プロダクトは、1日じゃできない。土台となる「企画」があってこそ、市場で勝てるプロダクトになる。

誰に、いくらで、どのように届けるのか。プロダクト開発の基盤となる「企画」に特化し、大田区の町工場ネットワーク・専属メンター・各分野の専門家が伴走。

あなたのアイデアを市場で勝てるプロダクトへ徹底的に磨き上げます。

ものコンで企画を固め、プロダクト開発を加速させる60日間の短期間のプログラムです。

■本プログラムの4つの特徴

１.ものづくり支援経験が豊富な講師陣

ハードウェアスタートアップ支援の実績のある起業家や、町工場が講師として登壇

２.大田区町工場のサポート

起業家との共創経験を持つ町工場が、プログラムをサポート

３.”専属”メンターが伴走

参加者1人ひとりに創業支援に携わる専属メンターがつき、プログラム期間中のメンタリングからプログラム終了後の計画づくりまでを支援

４.無料で使える充実のワークスペース

１階オープンスペース、3Dプリンター、レーザーカッター等を期間中無料で利用可能

■プログラムスケジュール

■大田区町工場 ものづくりサポーター

※DAY2・DAY５・DAY7後には専属メンターによる個別メンタリングが実施されます。有限会社安久工機代表取締役社長CEO田中 宙 氏

【事業内容】

原理試作/機能試作/量産試作/特注機械装置/治具/器具等製作/機構、機械設計/受託開発/開発コンサルティング/3Dプリンタ販売等

Webサイト：https://www.yasuhisa.co.jp/

株式会社桂川精螺製作所取締役執行役員大嶌 達士郎 氏

【事業内容】

量産試作/塑性加工（冷間圧造）/自動車部品製造/精密金属部品製造/特殊ねじ・ボルト・ナット等の製造/金型・工具の自社開発/機械周辺装置開発/太陽光発電/工場アパート運営

Webサイト：https://katsuragawa-seira.com/

株式会社テクノロジーリンク代表取締役黒尾 守 氏

【事業内容】

医療機器、再生医療関連機器をはじめ、様々な産業分野装置、精密装置、要素技術、原理試作、工法、治工具、部品などの開発・設計・試作・製造

Webサイト：http://www.tlink.co.jp/

ムソー工業株式会社代表取締役尾針 徹治 氏

【事業内容】

試験片の受託加工／業務機器・研究機器・現場機器の製品開発プロデュース／リサーチ・設計・試作・量産までの伴走支援／大田区の切削加工ネットワーク＋設計・電子・ソフト・デザインのパートナーによる横断的チーム編成／デザイナー・アーティストとの協業

Webサイト：https://muso-technologies.co.jp/

■対象

・ものづくりのアイデアや技術を活かして製品化・事業化を目指す事業者および起業を志す個人

・IoT、モビリティ、ヘルスケア、ロボティクス、医療機器、ハードウェア×AI、航空宇宙などの分野でハードウェア開発に取り組む方

・製品化への一歩を踏み出したい人

・スピード感を持って製品化を進めたい人

■概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/33548/table/511_1_5709154d0a771a39a751b875f960b25b.jpg?v=202606120551 ]■六郷BASEとは

大田区内開業率の向上、産業の発展、創業の機運醸成を目的とした創業支援施設です。創業初期の経営を伴走支援するインキュベーションマネージャー、身近な相談役であるコミュニティマネージャーが、起業家・起業を目指す人に寄り添ってサポートします。

Webサイト：https://rokugobase.com/

■ツクリエとは

「スタートアップサイドでいこう」

ツクリエは事業を作る皆さまを応援するプロフェッショナルとしての起業支援サービス事業と、価値を創造するクリエイターの皆さまを支援するクリエイティブ創造事業を中心に事業展開をしています。

起業を目指す方、起業家の方を支援するイベント企画や相談事業、アクセラレーションプログラムの開発から、起業家の方との協同事業、商品開発、プロデュースなどを行っています。

Webサイト：https://tsucrea.com/

■本リリースに関するお問い合わせ

大田区南六郷創業支援施設 六郷BASE 運営事務局

（運営委託事業者：株式会社ツクリエ）

e-mail：event@rokugobase.com