【5周年】琵琶湖一周バイクラリー「CBTR2026」エントリー受付中｜累計参加者1万人超

株式会社ご当地ツーリング

滋賀県の琵琶湖をバイクで1周しながらデジタルスタンプを集めるバイクツーリングイベント「CBTR2026」 (主催：CBTR2026実行委員会、運営：株式会社ご当地ツーリング)は現在、エントリーを受付中です。今年は5周年を迎え、累計参加者は1万人を超えました。

■ CBTR2026エントリー受付中！

CBTRは、琵琶湖周辺の15箇所のスポットから10箇所以上を巡って琵琶湖を一周し、「琵琶湖1周踏破証明書」を獲得するバイクラリーです。

開催期間は2026年9月12日～11月23日。

期間中であれば、好きな日に、自分のペースで走ることができます。

参加費は5,000円（税込）。

エントリーは公式サイトより受け付けています。

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★CBTR2026開催概要はこちら：

https://goto2.co.jp/pages/cbtr2026

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■ 5周年特別企画「近江三陣 陣取り合戦」

5周年を記念し、今年だけの特別企画として「近江三陣 陣取り合戦」を実施します。

参加者全員が「水」「山」「風」の3つの陣営のいずれかに分かれ、琵琶湖を舞台にチーム対抗で楽しむ企画です。

どの陣営になるかは、エントリーセットが届いた瞬間に開封して判明します。

陣営の証となる「陣紐（じんひも）」を愛車に結んで走り、同じ色の陣紐を見つけたら、それは仲間。ソロ参加でも、仲間との参加でも楽しめる設計です。追加料金は一切かかりません。

■ 謎解きツーリング「琵琶湖王2026」

スポット踏破に加えて、琵琶湖周辺の地を巡りながら謎を解く「琵琶湖王2026」も実施します。ツーリングと謎解きを組み合わせた、CBTRならではの体験企画です。

■ 各種特典の申込は6月30日迄！

以下の特典・オプションは、2026年6月30日（火）23:59をもって受付を終了します。

１.グループ参加特典（木製キーホルダー）

２.謎解き企画「琵琶湖王2026」早期割引価格（1,200円→800円）

３.オリジナルグッズ（Tシャツ・パーカー／受注生産）

４.エントリーセット保護ファイル（受注生産）

5周年の今年ならではの企画・グッズをお楽しみいただける機会です。

ご検討中の方は、6月末までのお申し込みをおすすめします。

■ CBTR2026 開催概要

・イベント名：CBTR2026（Central Biwako Touring Rally 2026）

・開催期間：2026年9月12日（土）～11月23日（月・祝）

・参加費：5,000円（税込）

・エントリー方法：公式サイトより受付

・特別企画：近江三陣 陣取り合戦

・公式サイト：https://goto2.co.jp/pages/cbtr2026