【2026夏ボーナス】8割が「睡眠は生産性に直結」と実感も投資は3.6%…今夏は『睡眠資産投資』へ

株式会社Morght

睡眠ブランド「NELL（ネル）」を運営する株式会社Morght（本社：東京都港区、代表取締役：土井 皓貴）は、30代～40代のビジネスパーソン720名を対象に「夏のボーナスと睡眠投資に関する意識調査*」を実施しました。

調査の結果、2026年夏のボーナスの使い道として最も多かった回答は「貯金・預金（61.70%）」、次いで「資産運用・投資（37.30%）」となり、手堅い資産形成への関心の高さが伺えました。一方で、「睡眠環境の改善（3.60%）」は最下位という結果に。しかしその一方で、実に79.8%の人が「睡眠の質が仕事のパフォーマンスに影響する」と実感しており、生産性向上への意識と、実際の投資行動との間に大きなギャップがあることが浮き彫りとなりました。

この結果を受け、NELLはマットレスが睡眠の質および業務生産性へ与える影響を独自に調査。毎日約8時間、人生の3分の1を占める「眠り」への投資こそが、最も身近で確実なリターンを生む資産運用のひとつであると考え、今夏のボーナスの新たな選択肢として『睡眠資産投資』をご提案します。

アンケート調査サマリー

- ボーナスは「守りの貯金」「攻めの投資」が二大巨頭。一方「睡眠環境の改善」はわずか3.6%- ビジネスパーソンの約8割（79.8%）が「睡眠の質が日中のパフォーマンスや業務効率に影響する」と実感- 睡眠の重要性を感じつつも、約4割（39.2%）が睡眠改善への行動を起こしておらず、さらに「仕事に影響する」と実感している人でさえ、約4人に1人（24.9%）が「特に何もしていない」と回答- 一方で、半数以上（56.6%）が「睡眠環境への支出は、投資・資産形成の一種である」とポジティブに捉えている一面も調査結果の詳細

1. 2026年夏のボーナスの使い道：トップ2は「貯金」「資産運用」。睡眠への投資はわずか3.6%

今夏のボーナスの使い道を尋ねたところ、「貯金・預金（61.70%）」「資産運用・投資（37.30%）」が上位を独占。物価高や将来への不安からか、堅実な使い道が並びました。一方で「睡眠環境の改善」は3.6%と、重要視されにくい現状が分かりました。

2.「睡眠がパフォーマンスに影響する」と8割が実感するも、約4割が「何もしていない」ギャップ

「睡眠の質が日中のパフォーマンスや業務効率に影響する」と感じている人は79.8%にのぼり、大半のビジネスパーソンが睡眠の重要性を理解しています。しかし、そのうち2人に1人近く（39.2%）が睡眠改善のために「特に何もしていない」と回答。「重要性は分かっているが、具体的にどう投資すべきか分からない」というジレンマが見て取れます。

3. 隠れた新常識？半数以上が「睡眠環境の改善＝投資・資産形成」と認知

マットレスや枕など「睡眠環境の改善」への支出を、投資・資産形成の一種として捉えたことがある人は56.6%と過半数を超えました。睡眠を単なる「消費（お買い物）」ではなく、日中の生産性を高めるための「自己投資」として捉えるビジネスパーソンが着実に増えています。

毎日約8時間・人生の3分の1を占める「眠り」への投資は、最も身近で確実なリターンを生む資産運用のひとつです。

ポケットコイルマットレスによる睡眠・生産性への効果

当社はさらに、NELL マットレス（主素材がポケットコイル）と、一般的なウレタン製マットレスを比較する参加型調査*を実施しました。

調査の結果、複数の睡眠指標でポケットコイルマットレスの有意な改善が確認され、業務生産性スコアについても平均値の上昇が見られました。

マットレスという「道具」を変えることが、日中のパフォーマンス向上に直接貢献することが科学的にも明らかとなっています。

1日あたり約30円「睡眠資産形成」が叶う「ポケットコイルマットレス」

業務生産性の平均値が高いポケットコイル製マットレスである「NELL マットレス」を10年間使用した場合、1日にかかるコストは約30円。日中の眠気を覚ますために飲むコーヒー缶（約150円）の約5分の1の費用で、確実に身体が休まった感覚（睡眠休養感）が得られます。一時的なカフェイン摂取に頼るよりも、毎日の睡眠環境を整える「マットレス投資」こそが、最も手軽でハイリターンな『睡眠資産形成』と言えます。

💡睡眠資産コスト換算

109,000円(マットレス価格*) ÷ 3,650日(10年) ＝ 1日あたり 約30円

缶コーヒー1本(約150円)の「約5分の1」。元本割れリスクなし、毎晩確実にリターンが得られる「最も身近な資産運用」と言えます。

*ダブルサイズの場合

業界最高水準のポケットコイルを搭載「NELL マットレス」商品特徴

１.5つ星ホテルのマットレスを超えるポケットコイル数 極上の寝心地をご自宅で

「NELL マットレス」に内蔵されているポケットコイルは同価格帯の商品の約2倍、5つ星ホテルで採用されている高級マットレスと同等以上の業界最高水準1,734個（※）です。

さらに、通常のポケットコイルよりもさらに小さい35mmのポケットコイルを採用しました。それぞれが独立して体を支えることで、まるでオーダーメイドのようなフィット感を提供します。

体圧を均等に分散し、腰や肩の負担を軽減します。自宅で高級ホテル以上の上質な眠りを毎晩味わえる、贅沢な体験をぜひお試しください。

※ダブルサイズの場合

２.「高品質」を超える「超品質」を追求 家具の街「福岡県大川市」老舗マットレス工場と共同開発

寝具業界では「ポケットコイルの数の多さがマットレスの品質に大きく影響する」と言われています。

しかし、長期間の使用に耐えうるポケットコイルをマットレス全体に敷き詰めるのは、コストも技術力も必要です。

「NELL マットレス」は、家具の街として知られる福岡県・大川市の老舗マットレス工場との共同開発で誕生しました。業界の常識を覆す、多数のポケットコイルをマットレス全体に敷き詰め、かつ10万回の耐久テストにも耐えうる「超品質」を実現しました。

詳しい品質についてはこちらをご覧ください。

https://youtube.com/shorts/ckNywM1emu8?si=jZo4xZTaHgh0Fy2p

6月21日(日)まで15%OFFセールを開催

湿気による寝苦しさをサポートし、心身ともに安らげる睡眠環境を整えていただくための期間限定セールです。

・期間：2026年5月25日(月)10:00～6月21日(日) 23:59

・開催場所：NELL公式サイト

・対象者：すべてのお客様（条件なし）

・割引内容：全商品 15％OFF

・開催場所：NELL 公式サイト https://nell.life/

利用方法：クーポンコード「rainyday2026」を入力

※商品をカートに追加するとクーポンは自動で反映されます

「睡眠休養感」を向上させる睡眠ブランド「NELL」について

2020年10月にスタートした、D2C寝具ブランドです。睡眠の本質を「準備」と捉え、生活者が睡眠時間以外の生活において最高のパフォーマンスを発揮できるように、「質の高い準備=睡眠」を提供することを目的に、製品の研究・開発を行っています。



・公式サイト：https://nell.life/

睡眠メディア「WENELL（ウィーネル）」について

「WENELL（ウィーネル）」は、睡眠にかかわる悩みを感じているすべての方々へ向けて、解決のヒントとなるような有益な情報を網羅的にお届けすることで、様々な悩みの解決・緩和の一助になりたい、というアイデアからスタートしました。「WENELL（ウィーネル）」がお届けする情報をもとに色々なアクションをお試しいただきながら、ご自身にあった寝具やルーティンを見つけていただきたいと考えています。

WENELL：https://nell.life/wenell/

株式会社Morght 会社概要

設立：2018年5月23日

代表者：代表取締役 土井皓貴

事業内容：D2C睡眠ブランド「NELL」製品の企画・販売

本社：東京都港区南青山3-1-34 3rd MINAMI AOYAMA6F

資本金：3,312万円

・会社ホームページ

https://morght.com/

・公式Instagram

https://www.instagram.com/nell_mattress/

・公式X（旧Twitter）

https://twitter.com/NELL_mattress

・公式YouTube

https://www.youtube.com/@NELL_Mattress

・睡眠メディア「WENELL（ウィーネル）」

https://nell.life/wenell/

*「夏のボーナスと睡眠投資に関する意識調査」調査概要

調査方法：インターネット調査

調査対象：首都圏在住の30～40代の有識者男女

参加者数：720名

実施期間：2026年5月下旬

実施主体：睡眠ブランド「NELL」

*「マットレス素材別」調査概要

調査方法：インターネット募集による参加型調査

調査対象：首都圏の30～40代の男女

参加者数：43名

実施期間：2025年7月7日～10月4日

実施主体：睡眠ブランド「NELL」