″メゾンペリエ シック″を使用した期間限定新ドリンク(第ニ弾）が登場。シアトルズベストコーヒー各店舗にて。

日仏貿易株式会社

日仏貿易株式会社（本社：東京都千代田区 / 代表取締役社長：ギヨーム・カルー）の取り扱いブランド、フランスのナチュラルミネラルウォーター「Perrier（ペリエ）」の姉妹ブランド「Maison Perrier（メゾンペリエ）」が、シアトルズベストコーヒー各店舗にて、期間限定ドリンクとして販売されます。

ミンティーレモンティーソーダ

■ミンティーレモンティーソーダ

メゾンペリエ シック レモヒートを使用し作られた、爽快感あふれるレモンティーソーダです。

みずみずしいレモンとミントのフレーバーが口いっぱいに広がります。弾ける炭酸の泡と、フレッシュなレモンの酸味と爽やかなミントの香りが広がる、この季節にぴったりのドリンク

です。お好みに合わせて「メゾンペリエ シック レモヒート」の味わいをお楽しみいただけるよう、缶と一緒にご提供いたします。ぜひご賞味ください。

販売期間：2026年6月11日(木)～2026年7月中旬（予定）

取扱店舗：シアトルズベストコーヒー店舗 https://www.jrff.co.jp/seabest/location

※販売を行っていない店舗がある場合もございます。

■メゾンペリエ シック について

″シックな体験を味わうノンアルコール カクテル″ ペリエと同じ水源から採水した炭酸水とフルーツ果汁、フルーツ由来のエッセンスを組み合わせたユニークで洗練されたノンアルコールカクテルシリーズです。生き生きとはじける泡と、アロマティックなフレーバーが融合し、単なる水分補給やリフレッシュだけでなく、五感を刺激する特別なひとときを盛り上げます。

【WEB】:https://nbkk.co.jp/brand/maisonperrier/

【INSTAGRAM】:https://www.instagram.com/maisonperrier_japan/

■シアトルズベストコーヒーについて

シアトルズベストコーヒーは北米シアトル系スペシャルティコーヒーチェーンです。1970年の創業以来、シアトルズベストコーヒーの原点として、シアトルとパシフィック・ノースウェスト（太平洋岸北西地区）のコーヒー文化とのつながりを大切にしてきました。ドリップコーヒーやエスプレッソはもちろんの事、エスプレッソをベースにスチームミルク、フォームミルク、フレーバーシロップ、チョコソース等を加えたラテ・モカをはじめ、エスプレッソ味のジャバクーラやチャイラテ等の商品を、幅広く取り揃えています。

【WEB】:https://www.jrff.co.jp/seabest

【INSTAGRAM】:https://www.instagram.com/seattlesbest_japan/

【会社概要】

社名：日仏貿易株式会社

本社：東京都千代田区霞が関3-6-7 霞が関プレイス TEL.03-5510-2662

代表：代表取締役 ギヨーム・カルー

設立：1954年5月31日

資本金：1億円

従業員数：75名

事業内容：食品、食品原料、飲料等の輸入販売

当社は、フランスのデニスグループの100％出資により日本法人として1954年に設立された総合商社です。高品質かつ斬新な食材および飲料ブランドを各メーカーと連携し、日本市場において拡大することを目指し、単にお客様へ商品を送り届けるだけではなく商品の持っている文化と伝統をも伝え続けていきたいと願っています。