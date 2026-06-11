【6/24 登壇】「SEOコンテンツの量産は効かない？」自社メディアで実証、ゼロクリック時代に効く「ブランドSEO戦略」を解説

株式会社ＥＸＩＤＥＡ

市場での"第一想起"獲得を支援するカテゴリーブランディングの株式会社ＥＸＩＤＥＡ（本社：東京都中央区、代表取締役：小川 卓真）は、2026年6月24日（水）・25日（木）にブルースクレイ・ジャパン株式会社と株式会社ガラパゴスが共催するカンファレンスイベント「Web Marketing Summit 2026」に登壇します。

主題：「Web Marketing Summit 2026」

日程：2026年6月24日（水）~ 6月25日（木）

形式：オンライン｜無料

主催：ブルースクレイ・ジャパン株式会社 / 株式会社ガラパゴス

■登壇の背景

イベントの詳細はこちら :https://bruceclay.jpn.com/conference_260624/?_bq_user_custom_field_546=exidea

「Web Marketing Summit 2026」は、AI検索時代のWebマーケティングを全ファネルで扱う大型カンファレンスです。広告・クリエイティブ・ターゲティング・PR・LLMOなど、総勢23社が集結することになったその背景には、検索行動の変化があります。

2026年に入ってからのとあるデータでは、AIの回答だけで検索を終えてWebサイトに来ないユーザーが23.9%に上りました。流入が細る今、記事を増やすより、”問い合わせの質を高める”発想が必要です。

EXIDEAが提案するブランドSEO戦略は、自社の専門知見をAIに引用される一次情報へ整える施策で、本イベントで語られるテーマに共通した入口の設計にあたります。「AIから選ばれて入口を増やす」ことにより、全ファネルで成果を生み出すその土台になります。

■登壇セッションの内容

登壇テーマ： 問い合わせの質が変わる！リード獲得の新常識「ブランドSEO戦略」＜概要＞

流入が落ちた現場で最初にやるべき現状分析から、AI検索時代に評価されるコンテンツの条件までを実務の手順に沿ってお伝えします。EXIDEAが提供するブランドSEOは、企業が持つ専門知見をナレッジデータベースとして整理し、Google検索とAI検索（LLMO）の両方から業界の権威として認識される状態をつくるコンテンツマーケティングの新常識です。

自社運用メディアで検証してきた手法をもとに、明日から動き出すための方法を共有します。

具体的には、以下のような内容をお持ち帰りいただけます

・AI検索時代に、なぜナレッジベースが効くのか

・現状分析の進め方 ―― 流入が減った本当の原因を突き止める

・AIに評価されるコンテンツに共通する要素

＜登壇者コメント＞

株式会社ＥＸＩＤＥＡ（エクシディア）

マーケティングコンサル部 部長

樽見 章寛

- コメント -

「SEOの順位は保てているのに、流入だけが落ちている」そんな相談がこの数か月で一気に増えました。原因の多くはAI検索の普及です。

一層増加が見込まれるAI検索を行うユーザーに情報を届ける鍵になるのは、自社の専門知見をAIに引用される一次情報へ整えることです。当日は、流入が減った原因の見つけ方から、AIに選ばれるコンテンツの作り方まで、明日から動かせる形でお話しします。

■こんな方におすすめ

■会社概要

- 記事を増やしても問い合わせが伸びず、打ち手に迷っている方- SEOの順位は保てているのに、流入だけが落ちている方- AI検索（LLMO）対策を何から始めるべきか決めかねている方- SEO専任チームがいないなかで、限られた工数で成果を出したい方視聴する（登録無料） :https://bruceclay.jpn.com/conference_260624/?_bq_user_custom_field_546=exidea

会社名：株式会社ＥＸＩＤＥＡ（https://exidea.co.jp）

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1-20-14 KDX銀座一丁目ビル4階

代表者：小川 卓真

設 立：2013年5月

資本金：1,500万円

従業員数：76名（連結）※2026年5月末現在

事業内容：BtoBブランディング支援、BtoBマーケティング支援、動画制作・動画マーケティング、マーケティングツール開発提供、SEOコンサルティング、Webメディア運営

ＥＸＩＤＥＡは、クリエイティブとデジタルマーケティングを融合した「カテゴリーデザイン」によって、企業の新たな成長を支援します。AI機能を搭載した自社開発のマーケティングツールの提供と併せて、ビジネスの戦略策定から実行・改善まで一貫して伴走します。

＜サービス一覧＞

BtoBブランディング W/A｜https://wa-concept.net

BtoBマーケティング 180°｜https://exidea.co.jp/180

動画マーケティング CINEMATO｜https://cine-mato.com

AI機能搭載のオールインワンSEOツール EmmaTools｜https://emma.tools

総合比較メディアHonNe（ホンネ）｜https://exidea.co.jp/blog

JET-Robotics(ロボット導入支援プラットフォーム)｜https://jet-mfg.com

WiMAX比較.com｜ https://xn--wimax-lu8k074r.com

■本件に関するお問い合せ

株式会社ＥＸＩＤＥＡ カテゴリーデザイン本部 広報担当

E-mail：pr@exidea.co.jp

TEL：03-5579-9934（受付時間：平日9時～18時）