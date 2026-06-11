「夏麺レシピ」の新定番を決めるキャンペーンのグランプリ・受賞レシピが決定！Nadiaが予測する2026年夏の麺トレンドを紹介

Nadia株式会社

Nadia株式会社（東京都港区／代表取締役社長 葛城嘉紀）が運営する料理メディア「Nadia（ナディア）」（URL：https://oceans-nadia.com/）は、先日より公開している「夏麺レシピ投票キャンペーン」の投票期間を終え、本日同ページ内にて受賞レシピを発表いたしました。

本キャンペーンでは、Nadia Artistが考案した約250品のバラエティ豊かな「夏麺」レシピがエントリー。その中から、グランプリ（1品）、準グランプリ（2品）、Nadia編集部賞（3品）の計6品が決定いたしました。

7割以上がマンネリに悩んでいる、夏の麺料理。Nadiaでは「夏麺レシピ投票キャンペーン」を開催

結果発表「夏麺レシピ投票キャンペーン」 :https://oceans-nadia.com/special/contest-natsumen2026

先日配信した調査リリース（※1）にも記載の通り、Nadiaが行った麺料理に関するアンケート調査で、「1年の中で最も麺料理が食卓に登場する季節」は「夏（43.8%）」が最多となった一方、71.1%もの人が食べ方や味付けの「マンネリ」に悩んでいることが分かりました。夏になると登場回数が増えて大活躍する麺料理だからこそ、「いつも同じ味になってしまう」と新しいアレンジレシピを求めている人が多いようです。

そこでNadiaでは、この夏の新定番を決める「夏麺レシピ投票キャンペーン」を開催いたしました。期間中、多くの方にレシピ投票という形でご参加いただきましたこと、心より御礼申し上げます。

(※1)【参考】先日配信のプレスリリース（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000322.000041268.html）

「夏麺レシピ投票キャンペーン」受賞レシピを発表！

今回受賞した、グランプリ1品、準グランプリ2品、Nadia編集部賞3品の計6品を紹介いたします。

【グランプリ】

＜レシピ名＞

【豚バラ茄子の香味だれそうめん】さっぱりスタミナ夏バテ知らず

＜考案したNadia Artist＞

cotoさん

＜選評＞

圧倒的な投票数でユーザーから高い支持を集めた一皿！ 食欲をそそる香味だれが絡んだ豚バラ肉と旬のなすは、さっぱりとしたそうめんとも相性抜群です。食べ応えも満点なそうめんレシピ、ぜひこの夏作ってみてください♪

▶レシピを見る(https://oceans-nadia.com/user/484627/recipe/524881)

【準グランプリ】

＜レシピ名＞

冷やし担々肉そうめん【旨辛さっぱり癖になるそうめん！】

＜考案したNadia Artist＞

Natsuさん

＜選評＞

味噌と豆乳のコク深いスープに梅干しを合わせる意外なアイデア♪ 爽やかな酸味が夏にぴったりです。工程が少なくパパッと簡単に作れるのも魅力的で、ユーザーからも「食べてみたい！」の声が多く寄せられました！

▶レシピを見る(https://oceans-nadia.com/user/345627/recipe/524478)

＜レシピ名＞

行列のうどんそば🍜なすの揚げびたしの♪ぶっかけそうめん🤩

＜考案したNadia Artist＞

愛と癒しを届けるキッチン さん

＜選評＞

ジューシーななすの揚げびたしのうま味が溶けだしたつゆは、思わず飲み干したくなる美味しさ！ 大根おろしと薬味でさっぱり食べやすく、この夏リピートしたくなること間違いなしです♪

▶レシピを見る(https://oceans-nadia.com/user/743048/recipe/524139)

【Nadia編集部賞】

＜レシピ名＞

台湾風クリーミー豆乳そうめん│さっぱりなのにとろ～り濃厚！

＜考案したNadia Artist＞

すずめ（笠原由紀恵）さん

＜選評＞

台湾グルメで人気の鹹豆漿風スープを取り入れた、編集部注目のアイデアレシピ♪ ツナを使うことで、手軽なのにうま味たっぷりに仕上がります！ お酢の酸味と豆乳のコクが夏に嬉しい新感覚の一皿です。

▶レシピを見る(https://oceans-nadia.com/user/654099/recipe/524610)

＜レシピ名＞

後引くしび辛旨【麻辣焼きそば】

＜考案したNadia Artist＞

AYAOさん

＜選評＞

トレンドの麻辣湯を焼きそばにアレンジしたレシピに編集部も注目！ 豆板醤や花椒のピリ辛とお好み焼きソースのコクが絶妙にマッチ♪ いつもの焼きそばが新鮮に楽しめる、この夏イチオシの夏麺レシピです！

▶レシピを見る(https://oceans-nadia.com/user/406408/recipe/523469)

＜レシピ名＞

5分で出来るゆず胡椒スープの【そうラーメン】

＜考案したNadia Artist＞

asucaさん

＜選評＞

つゆは混ぜてレンチンするだけ♪ たったの5分で作れる、暑い夏にありがたい手軽さが魅力。柚子胡椒が香るさっぱりスープが新鮮で、ラーメン感覚でツルッと楽しめる「そうラーメン」は必見です！

▶レシピを見る(https://oceans-nadia.com/user/303237/recipe/524702)

結果発表「夏麺レシピ投票キャンペーン」 :https://oceans-nadia.com/special/contest-natsumen2026

Nadia編集部おすすめ！2026年夏の「夏麺」トレンド

今回の企画でエントリーされた約250品のレシピや昨今の食トレンド、Nadiaの検索データなどを踏まえ、Nadia編集部がこの夏の麺料理のトレンドを予測・分析しました。

●まろやかなコク×刺激がクセになる！「豆乳×ピリ辛」コンビ

近年、健康志向の高まりとともに国内の生産量が拡大を続けている「豆乳」ですが、今回の企画においても豆乳をスープに使用した麺レシピが数多くエントリーされました。準グランプリの「豆乳×担々×梅干し」の組み合わせや、編集部賞の「鹹豆漿風」など、豆乳を使用したレシピが受賞をしています。

さらに、豆乳のまろやかなコクにスパイスの刺激を掛け合わせた「ピリ辛」味とのコンビは相性抜群で、受賞レシピのほかにも「豆乳×麻辣」「豆乳×担々×カレー」といった組み合わせは今年らしく、Nadia編集部として注目しています。

＜レシピ名＞

混ぜるだけ黄金タレ！【麻辣担そうめん】～味変で2度美味しい～

＜考案したNadia Artist＞

まこりんとペン子さん

▶レシピを見る(https://oceans-nadia.com/user/153045/recipe/524341)

＜レシピ名＞

男子が喜ぶ！【冷やしカレー坦々麺】

＜考案したNadia Artist＞

しょうこさん

▶レシピを見る(https://oceans-nadia.com/user/778163/recipe/524549)

●人気上昇中の「タコス」を麺に！？アイデア光る「ネオ夏麺」

Nadiaでも検索数が上昇しており昨年同期比で158.9%に伸長するなど（※2）、注目が集まっている「タコス」。そんなタコスをうどんで楽しむレシピをピックアップしました。定番の味付けにとらわれず、マンネリを打破する新しいアイデアはワクワク感があり、「ネオ夏麺」としてNadia編集部も注目しています。この夏の新しい楽しみ方として、ぜひお試しください。

＜レシピ名＞

夏に食べたい！10分で完成☆オリエンタル・タコ・ヌードル

＜考案したNadia Artist＞

岩井ちさとさん

▶レシピを見る(https://oceans-nadia.com/user/944909/recipe/524230)

（※2）Nadiaアプリ内における、「タコス」の検索数の比較（2024年6月～2025年5月と、2025年6月～2026年5月の対比）

Nadiaでは、このほかにもさまざまなレシピをご紹介可能です。そのほか気になるレシピやデータなどがございましたら、お気軽にNadia編集部までお問い合わせください。

料理メディア「Nadia」について

Nadiaはプロの料理家のおいしいレシピが集まる料理メディアです。現在月間2,000万人の方にご利用いただいています。Nadiaにレシピを投稿するのは、独自の審査を通過したテレビ・出版・Instagramなどで活躍する1,100名超の料理家、料理研究家、料理インフルエンサー（インスタグラマー）で、通称「Nadia Artist」たち。彼らの投稿するクオリティの高いレシピは、「つくりやすくておいしいレシピばかり」と人気を集めています。

尚、Nadia Artistの総フォロワー数は2026年6月時点で合計約8,200万人にのぼり、そのインフルエンサー力についても、さまざまな食品・調理器具・家電メーカーさま、出版社さまからご注目いただいております。

また、株式会社宝島社から「Nadia Artistシリーズ」、株式会社ワン・パブリッシングから「Nadia Books」、2023年からは株式会社KADOKAWAから「Nadia Collection」と3つのレーベルで出版も行っております。

弊社ではさまざまな広告メニューをご用意しております。ぜひお気軽にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

▶料理メディア「Nadia」(https://oceans-nadia.com/)

▶Nadiaとは(https://oceans-nadia.com/about-nadia)

▶「Nadia」公式アプリ（iOS/Android）(https://oceans-nadia.com/app)

▶広告掲載について(https://oceans-nadia.com/special_sites/for_client_ad)

▶Nadia Artist募集ページ(https://oceans-nadia.com/special_sites/join_nadia_artist)

＜Nadia株式会社について＞

会社名： Nadia株式会社

設立：2012年7月5日

代表者：代表取締役社長 葛城 嘉紀

URL：https://nadia-corp.co.jp/

所在地：〒108-0074 東京都港区高輪2-16-4 STOCKビル 2F・3F

事業内容：インターネットメディア事業（Nadia）、料理家マネジメント事業（Nadia Management）、広告・企画制作・PR事業

＜お問い合わせ＞

contact@nadia-corp.co.jp