【神奈川子ども未来ファンド】　かながわつばさプロジェクト　　　クラウドファンディング達成のご報告と登録団体募集のお知らせ

特定非営利活動法人神奈川子ども未来ファンド

このたび実施したクラウドファンディングで、個人１４８名、法人２０社の皆さまからの力強い応援により、当初の目標金額５００万円を上回り、最終的に８，０１６，０００円のご支援をいただき、無事に終了しました。



皆さまからいただいたご支援と、神奈川県の２０２６年度補助金が決定したことにより、「かながわつばさプロジェクトは、本格的にスタートし、現在、登録団体の募集を始めたところです。



＜寄付金や補助金の使い道＞

＜若者たちの声をお届けします＞

かながわつばさプロジェクトを通じて、若者の自立支援を行っている登録団体の現場取材等のご相談もお受けしていますので、お問い合わせください。



神奈川子ども未来ファンド

https://www.kodomofund.com/tsubasa_project/



＜問い合わせ先＞

認定NPO法人神奈川子ども未来ファンド

理事長 吉富多美 事務局長 野北康子

〒231-0001

横浜市中区新港2-2-1 横浜ﾜｰﾙﾄ゛ﾎﾟｰﾀｰｽ゛6F NPOｽｸｴｱ

045-212-5825

info@kodomofund.com