【即完売の話題作がカムバック】 MARLMARL「クラシック・プー」コレクション、再リリース決定！新作アイテムも仲間入り

株式会社Yom

出産祝い・ベビーギフトブランド「MARLMARL（マールマール）」を運営する株式会社Yom（本社：東京都渋谷区、代表取締役：深澤和弥）は、発売と同時に大きな反響を呼び完売が相次いだ「クラシック・プー」コレクションの再販売、および待望の新作アイテムを、2026年6月11日(木)と7月13日(月)の2回に分けて発売いたします。

100エーカーの森から届く、新しい物語100 years by your side.

「クリストファー・ロビン」と「プーさん」の温かな絆にインスパイアされた「MARLMARL Classic Pooh Collection」。

100年の時を超えて愛されるノスタルジックな物語の世界観と、MARLMARLの洗練されたデザインが再びシンクロし、現代のファミリーへとかけがえのない「最初の友達」を贈ります。

【第一回販売：6月11日(木)】出産祝いに贈りたいスタイやタオル

Pooh Collection :https://www.marlmarl.com/feature/pooh2026/

【NEW】Piglet / My favorite today

「プーさん」の大切な友達「ピグレット」がスタイシリーズに仲間入り。ひょっこり顔をのぞかせた、繊細さと優しさを感じるデザイン。

くすみグリーンのパイピングは、クラシック・ピグレットが着用する洋服のカラーをイメージしました。

【再販】Winnie the pooh / Always together

お出かけするベビーを見守るように、首元から「プーさん」の顔がのぞくチャーミングなスタイ。

温もりのあるイエローのコットンパイル地でぴょこんと立体になった小さな耳がポイント。

【再販】Winnie the pooh / Forest and Friends

「プーさん」とその仲間たちが暮らす100エーカーの森の地図が、クラシカルなデザインのスタイになりました。

地図の森の中には、腰掛ける「プーさん」の姿や、佇む「クリストファー・ロビン」、「イーヨー」や「ピグレット」の姿も。

【再販】hooded towel / Winnie the pooh

フード部分に「プーさん」の顔と耳が付いた、正方形のワッフルタオル。

おくるみやバスタオルとしてはもちろん、お昼寝のタオルケットとしても、ベビーからキッズまでマルチに活躍する1枚です。

Piglet / My favorite today

\4,950_tax in

Winnie the pooh / Always together

\4,950_tax in

Winnie the pooh / Forest and Friends

\4,950_tax in

hooded towel / Winnie the pooh

\11,000_tax in

【第二回販売：7月13日（月）】ファーストトイにお勧めなぬいぐるみ

【NEW】BFF+ rattle / Winnie the pooh

「プーさん」がベビーのそばに寄り添う小さなラトルに。振ると鈴の優しい音色でベビーをあやします。

頭のループには、手持ちのストラップをつけて。ベビーカーやバッグに提げればいつでもそばに。

【NEW】BFF+ rattle / Piglet

ふわふわと柔らかいボアの肌触りは、繊細で優しい「ピグレット」のイメージにぴったり。

小さな手でも持ちやすいサイズで、ベビーの初めてのお友達として優しく寄り添います。

【再販】BFF+ / Winnie the pooh

「Best Friend Forever（生涯の友）」の願いを込めた多機能ぬいぐるみ『BFF+』シリーズ。

取り外しできる肩紐や、おしゃぶりを装着できるリング付きで、パパ・ママと一緒にお子さまの成長をずっと見守ります。

BFF+ rattle / Winnie the pooh

\6,050_tax in

BFF+ rattle / Piglet

\6,050_tax in

BFF+ / Winnie the pooh

\11,000_tax in

スタイとセットイメージ

【販売概要】

販売チャネル：MARLMARL 公式オンラインショップ/全国の直営店舗

発売日：

[第一回] オンライン：2026年6月11日(木) 15:00~ /店頭：6月12日(金)

[第二回] オンライン：2026年7月13日(月) 15:00~ /店頭：7月14日(火)

Pooh Collection :https://www.marlmarl.com/feature/pooh2026/

■MARLMARLとは

MARLMARLはベビー&キッズ向けギフトブランド。

高い実用性と、他にはないユニークなデザインが特徴の“まあるい”スタイやお食事エプロンなど、出産祝いをはじめ、子育て中のご家族にも高い支持を得ています。

▶︎ブランドサイト(https://www.marlmarl.com/)

▶︎ショップリスト(https://www.marlmarl.com/shoplist/)

▶︎公式Instagram(https://www.instagram.com/marlmarl_tokyo/)

【会社概要】

会社名：株式会社Yom

英語名： Yom Co.,Ltd

所在地： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-34-17住友不動産原宿ビル16F

代表者： 代表取締役 深澤和弥

設立 ： 2012年11月

URL ：https://www.yom.jp/(https://www.yom.jp/)

【ライセンスに関する問い合わせ】

会社名：株式会社foundation

所在地： 東京都渋谷区南平台町17-6 4階

本商品は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社と株式会社foundationとの契約により、株式会社Yomが販売するものです。