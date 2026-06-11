【登録者5万人突破】あらゆる業界の「リアル」を解き明かす話題の書籍シリーズから誕生したYouTubeチャンネル「業界ビジネスチャンネル」が急成長！

クロスメディアグループ株式会社

ビジネス書を中心に多角的なコンテンツ事業を展開するクロスメディアグループ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小早川幸一郎）が運営する公式YouTubeチャンネル「業界ビジネスチャンネル」は、運営開始から約1年でチャンネル登録者数5万人を突破いたしました。

チャンネルURL：https://www.youtube.com/@gyokai_business_series

■「業界ビジネスチャンネル」とは

本チャンネルは、クロスメディア・パブリッシングの人気書籍ラインナップ「業界ビジネスシリーズ」をベースにした公式チャンネルです。『魚ビジネス』『映画ビジネス』『コンサルティングビジネス』『』など、多岐にわたる業界の裏側や構造を、その道の専門家が徹底解説します。

書籍情報 https://cm-publishing.co.jp/business_series/

本チャンネルは、特に「転職検討層」や「就活生」をメインターゲットとしています。

「実際の業務内容は？」「収益構造はどうなっているのか？」といった、表層的な情報だけでは見えてこない「業界のリアル」を深掘り。ヒット書籍の一次情報に基づいた「業界の裏側」が20～30代のキャリア形成層から支持を得ております。

コメント欄でいただいた質問がそのまま動画の企画になったり、LIVE配信で本の企画を募ったりとユーザーとの相互コミュニケーションも大切にしています。

▼ライブ動画はこちら▼

https://youtube.com/@gyokai_business_series?si=XyaQo8uZ_5KRPtPF

登録者5万人突破を機に、よりキャリアや業界理解を深めたい求職者の方々に役立つ動画コンテンツを作ってまいります。

■ 【企業様向け】プロの編集チームが貴社を徹底解剖します

「自社の業界における立ち位置や魅力を正しく伝えたい」「採用ブランディングを強化したい」という企業様に向けて、本チャンネルでの動画制作を有料にて承っております。出版で培った「言語化」のノウハウを活かし、貴社の業界やビジネスモデル、経営理念を、質の高い映像コンテンツとして発信いたします。お問い合わせはこちらまでよろしくお願いいたします。

【お問合せ先】

クロスメディアグループ株式会社 広報室

pr@cm-publishing.co.jp

■ 「業界ビジネスチャンネル」概要

・配信頻度： 毎週土曜日 19:00（メイン更新）ほか、週2～3本不定期配信

・主な出演者： 各業界の専門家、著者

・チャンネルURL：https://www.youtube.com/@gyokai_business_series

・番組MC： 入江美寿々（クロスメディアグループ広報）

大学卒業後、日系航空会社にて客室乗務員として国内線・国際線に乗務。その後、石川県金沢市にあるTBS系列MRO北陸放送にてアナウンサーとしてテレビ・ラジオのニュース・スポーツ・バラエティなど幅広い番組に出演。 現在は、クロスメディアグループにて広報として働く傍ら、イベントや式典の司会、インタビューのMCなどを中心にフリーアナウンサーとして活動中。

■ クロスメディアグループ株式会社について

ビジネス書の出版を中心に、経営者や企業のブランド価値を高める編集を手がける総合コンテンツ企業。取材を通じて経営理念や魅力を言語化し、書籍、Web、映像など多様なメディアで発信しています。

所在地： 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-20-3 東栄神宮外苑ビル

代表取締役： 小早川 幸一郎

創業： 2005年10月

事業内容： 出版事業／法人向けマーケティング支援／アクティブヘルス事業

公式HP： https://cm-group.jp/

公式広報サイト「クロスメディアン」： https://crossmedian.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

クロスメディアグループ株式会社 広報担当

pr@cm-publishing.co.jp