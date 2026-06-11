ZAIKOとAppBank株式会社が協業開始　企業ネットワーク活用でイベント価値最大化を推進

ZAIKO株式会社ZAIKO x AppBank

ライブエンターテインメントの電子チケット販売プラットフォームを提供するZAIKO株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 CEO：島田 和大、以下「ZAIKO」）は、IP＆コマース事業、メディア事業などを展開するAppBank株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：白石充三、以下「AppBank」）と、イベント主催者およびクリエイター支援を目的とした協業を開始したことをお知らせいたします。

本協業により、ZAIKOを利用する国内外のイベント主催者やクリエイターに対し、AppBankが持つ企業ネットワークやIPマッチング機能を活用した企業タイアップ機会の提供、ならびにイベント共同主催やスポンサー紹介などの支援を行い、イベント価値の最大化と新たな収益機会の創出を目指します。

■協業の背景

エンターテインメント市場では、チケット販売や配信収益に加え、企業タイアップやスポンサーシップなど多様な収益源の確保が重要になっています。また、イベントの大型化・高度化に伴い、企画運営体制の強化や資金調達のニーズも高まっています。

ZAIKOはこれまで、電子チケット販売、ライブ配信、会員機能、マーケティング支援などを通じて、多くのアーティストやイベント主催者の活動を支援してきました。一方、AppBankは企業とIPをつなぐマッチング事業やイベント企画・運営において豊富な実績を有しています。

今回の協業により、両社の強みを掛け合わせることで、クリエイターやイベント主催者が抱える収益化や運営面の課題解決を支援し、より持続可能なエンターテインメントエコシステムの構築に貢献してまいります。

■協業内容

１. 企業タイアップを通じたクリエイターのマネタイズ支援

ZAIKOを利用するクリエイターやイベント主催者に対し、AppBankのIPマッチングサービスを活用した企業タイアップ機会を提供します。

企業とのコラボレーションやプロモーション案件の創出を通じて、チケット販売やグッズ販売に加えた新たな収益機会の獲得を支援します。

２. イベント共同主催およびスポンサー紹介支援

イベントのさらなる成長を支援するため、AppBankが共同主催者として企画・運営に参画するほか、企業スポンサーの紹介を行います。

これにより、イベント主催者は資金面や運営面での負担軽減を図りながら、より魅力的で規模の大きなイベントの実現を目指すことが可能になります。

■今後の展望

ZAIKOとAppBankは、本協業を通じて具体的な企業タイアップ案件や共同主催イベントの創出を推進してまいります。

今後も両社のネットワークやノウハウを活用し、イベント主催者・クリエイター・ファンの三者にとって価値ある体験を創出するとともに、エンターテインメント市場のさらなる発展に貢献してまいります。

【ZAIKO株式会社 概要】

会社名：ZAIKO株式会社

所在地：東京都港区赤坂８-５-41 イースタン青山

代表者：代表取締役CEO 島田 和大

事業内容：ライブエンタテイメント・テクノロジー・プラットフォーム「ZAIKO」の運営

URL：https://zaiko.io/

【AppBank株式会社 概要】

会社名：AppBank株式会社

代表者：代表取締役社長 白石充三

所在地：東京都新宿区新宿1-19-10

事業内容：IP＆コマース事業、メディア事業、AIソリューション事業

URL：https://www.appbank.co.jp/

【お問い合わせ先】

AppBank株式会社 広報担当：info@appbank.net

ZAIKO株式会社 マーケティング部：marketing@zaiko.io