【山崎実業 新商品のお知らせ】 水切りネットの交換が手軽にできて、掃除もしやすい排水口用ネットホルダーや、スケートボードを壁にサッと設置できるホルダーなど、新商品が発売になりました。

山崎実業株式会社上からセットキッチン排水口ネットホルダー タワー

■上からセットで、交換・掃除が楽に完結

水切りネットの交換が手軽にできて、掃除もしやすい排水口用ネットホルダー。

排水口に本体ホルダーを設置をしたら、あとは小リングにネットをかけて、上からセットするだけのシンプル設計。

交換頻度の高い日常使いでも、水切りネットをストレスなくサッと取り替えられます。

ステンレス製で清潔に使え、汚れがたまりにくい形状だからお手入れも簡単。

市販の排水口カバーと併用できるのも便利なポイント。

食洗機対応でいつでも清潔をキープできます。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/products/245199?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT壁付けスケートボードホルダー タワー

■壁にスッキリ、スケートボードを飾りながら収納

普段使いのスケートボードを、壁にサッと設置できるホルダー。

ウィールが壁に触れにくい設計で、汚れを防ぎながら安心して収納できます。

デッキを傷つけにくいシリコーンクッション付きで、大切なボードをやさしく保護。

スケートレンチも一緒に収納でき、メンテナンス用品の置き場所としても便利です。

スケートボードはもちろん、ペニーボードにも対応。

石こうボードピンで取り付けたベースに掛けるだけで、簡単に設置できます。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/products/245249?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRTヘアーアイロンホルダー タワー ダブル 棚下用

■棚下活用で、ヘア家電をすっきり収納

ランドリールームの棚下に手軽に取り付けられるヘアーアイロンホルダー。

2本のアイロンをまとめて収納でき、スティック型ドライヤーにも対応します。

高さのある収納部で出し入れもスムーズ。

本体にはキズを防ぐシリコーンクッション付きで安心して使えます。

電源コードやブラシの収納に便利なフックも備え、身の回りをすっきり整頓。

調整ネジひとつでしっかり固定でき、工具不要で簡単に取り付けられます。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/products/250341?_pos=1&_sid=bd18837ed&_ss=r&utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRTシリコーン水筒ホルダー タワー ハンドルタイプ

■持ち手をプラスして、スマートに持ち運び

マグボトルやペットボトルに取り付けるだけで、手軽に持ち運びしやすくなるシリコーン製ホルダー。

持ち手のないボトルも滑りにくく快適に持てるハンドル付きで、日常使いに便利です。

付属のフック付きリングを使えばバッグに取り付けることもでき、必要なときにサッと取り出せて使い勝手も抜群。

シンプルでスマートに持ち運びをサポートします。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/products/250299?_pos=1&_sid=e61817d6a&_ss=r&utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRTお米がつきにくい 立って置けるしゃもじ タワー

■くっつきにくい×置き方自由の万能しゃもじ

立てる・置く・掛けるの3通りで使える、使い勝手のよいしゃもじ。

剥離性に優れた【TPX】樹脂を使用し、お米や汚れが付きにくく、毎日のごはん支度が快適に。

すくう面のエンボス加工で、さらにごはん粒がくっつきにくく、よそう・混ぜる動作もスムーズに行えます。

使用後はフックに掛けて衛生的に収納でき、食洗機対応でお手入れも簡単。

清潔さと使いやすさを両立したキッチンアイテムです。



※「TPX」は三井化学(株)の商標または登録商標です。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/products/250285?_pos=1&_sid=d1c4b8346&_ss=r&utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRTお米がつきにくい 立って置けるしゃもじ タワー スリム

■くっつきにくい×置き方自由のスリムしゃもじ

立てる・置く・掛けるの3通りで使える、使い勝手のよいスリムしゃもじ。

剥離性に優れた【TPX】樹脂を使用し、お米や汚れが付きにくく、毎日のごはん支度が快適に。

すくう面のエンボス加工で、さらにごはん粒がくっつきにくく、よそう・混ぜる動作もスムーズに行えます。

スリムな形状なので、幅の狭いお弁当箱にもご飯をつめやすい。

使用後はフックに掛けて衛生的に収納でき、食洗機対応でお手入れも簡単です。



※「TPX」は三井化学(株)の商標または登録商標です。

詳細を見る :https://www.yamajitsu.co.jp/products/250381?_pos=1&_sid=d0db157a5&_ss=r&utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT

山崎実業株式会社

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