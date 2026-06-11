【山崎実業 新商品のお知らせ】 水切りネットの交換が手軽にできて、掃除もしやすい排水口用ネットホルダーや、スケートボードを壁にサッと設置できるホルダーなど、新商品が発売になりました。

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山崎実業株式会社

上からセットキッチン排水口ネットホルダー タワー

■上からセットで、交換・掃除が楽に完結


水切りネットの交換が手軽にできて、掃除もしやすい排水口用ネットホルダー。


排水口に本体ホルダーを設置をしたら、あとは小リングにネットをかけて、上からセットするだけのシンプル設計。


交換頻度の高い日常使いでも、水切りネットをストレスなくサッと取り替えられます。


ステンレス製で清潔に使え、汚れがたまりにくい形状だからお手入れも簡単。


市販の排水口カバーと併用できるのも便利なポイント。


食洗機対応でいつでも清潔をキープできます。


詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/products/245199?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT

壁付けスケートボードホルダー タワー

■壁にスッキリ、スケートボードを飾りながら収納


普段使いのスケートボードを、壁にサッと設置できるホルダー。


ウィールが壁に触れにくい設計で、汚れを防ぎながら安心して収納できます。


デッキを傷つけにくいシリコーンクッション付きで、大切なボードをやさしく保護。


スケートレンチも一緒に収納でき、メンテナンス用品の置き場所としても便利です。


スケートボードはもちろん、ペニーボードにも対応。


石こうボードピンで取り付けたベースに掛けるだけで、簡単に設置できます。


詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/products/245249?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT

ヘアーアイロンホルダー タワー ダブル 棚下用

■棚下活用で、ヘア家電をすっきり収納


ランドリールームの棚下に手軽に取り付けられるヘアーアイロンホルダー。


2本のアイロンをまとめて収納でき、スティック型ドライヤーにも対応します。


高さのある収納部で出し入れもスムーズ。


本体にはキズを防ぐシリコーンクッション付きで安心して使えます。


電源コードやブラシの収納に便利なフックも備え、身の回りをすっきり整頓。


調整ネジひとつでしっかり固定でき、工具不要で簡単に取り付けられます。


詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/products/250341?_pos=1&_sid=bd18837ed&_ss=r&utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT

シリコーン水筒ホルダー タワー ハンドルタイプ

■持ち手をプラスして、スマートに持ち運び


マグボトルやペットボトルに取り付けるだけで、手軽に持ち運びしやすくなるシリコーン製ホルダー。


持ち手のないボトルも滑りにくく快適に持てるハンドル付きで、日常使いに便利です。


付属のフック付きリングを使えばバッグに取り付けることもでき、必要なときにサッと取り出せて使い勝手も抜群。


シンプルでスマートに持ち運びをサポートします。


詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/products/250299?_pos=1&_sid=e61817d6a&_ss=r&utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT

お米がつきにくい 立って置けるしゃもじ タワー

■くっつきにくい×置き方自由の万能しゃもじ


立てる・置く・掛けるの3通りで使える、使い勝手のよいしゃもじ。


剥離性に優れた【TPX】樹脂を使用し、お米や汚れが付きにくく、毎日のごはん支度が快適に。


すくう面のエンボス加工で、さらにごはん粒がくっつきにくく、よそう・混ぜる動作もスムーズに行えます。


使用後はフックに掛けて衛生的に収納でき、食洗機対応でお手入れも簡単。


清潔さと使いやすさを両立したキッチンアイテムです。

※「TPX」は三井化学(株)の商標または登録商標です。


詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/products/250285?_pos=1&_sid=d1c4b8346&_ss=r&utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT

お米がつきにくい 立って置けるしゃもじ タワー スリム

■くっつきにくい×置き方自由のスリムしゃもじ


立てる・置く・掛けるの3通りで使える、使い勝手のよいスリムしゃもじ。


剥離性に優れた【TPX】樹脂を使用し、お米や汚れが付きにくく、毎日のごはん支度が快適に。


すくう面のエンボス加工で、さらにごはん粒がくっつきにくく、よそう・混ぜる動作もスムーズに行えます。


スリムな形状なので、幅の狭いお弁当箱にもご飯をつめやすい。


使用後はフックに掛けて衛生的に収納でき、食洗機対応でお手入れも簡単です。

※「TPX」は三井化学(株)の商標または登録商標です。


詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/products/250381?_pos=1&_sid=d0db157a5&_ss=r&utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT

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