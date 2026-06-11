【海鮮肉酒場キタノイチバ】“大阪泉州水なす(R)”や“国産鯵”など、涼を味わう・夏の逸品と季節彩る野菜を使った夏メニューを6月11日から販売開始！

株式会社モンテローザ

株式会社モンテローザ（本社：東京都杉並区 代表取締役：大神輝博）は、2026年6月11日（木）から2026年9月9日（水）までの期間、全国の「キタノイチバ」の各店舗（※一部店舗を除く）において、素材の魅力を活かした「夏のおすすめメニュー」の販売を開始します。

今年の夏の「キタノイチバ」では、名産地の生産者が大切に育てた食材にスポットを当てた「涼を味わう夏の逸品」と、見た目にも鮮やかな「季節彩る野菜」をテーマにした創作メニューを多数ラインアップしました。

瑞々しさから“なす界の王様”とも称されるブランド食材を使った“大阪泉州水なす(R)の浅漬け”をはじめ、国産の良質な鯵（あじ）を贅沢にアレンジした海鮮メニュー、さらにはグリーンカール（レタス）や おくら、トマトをお肉で巻いて香ばしく焼き上げる鉄板料理など、夏バテ気味の身体が喜ぶバラエティ豊かな旬グルメをお届けします。

また、当社の公式モバイルアプリ“モンテアプリ”の機能『お気に入り店舗登録』に「キタノイチバ」を登録していただくと、季節のおすすめメニューの“とうもろこしの磯辺揚げ”が、なんと！100円でお試しいただけるクーポンを、後日（毎週月曜日配信）プレゼントいたします。

是非この機会に、ご利用予定の当社店舗を登録して、お得にお楽しみください。

従業員一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。

■ 「夏のおすすめメニュー」商品ラインアップ

【涼を味わう夏の逸品＆国産海鮮メニュー】

大阪泉州水なす(R)の浅漬け 598円（税込658円）大阪泉州水なす(R)の浅漬け

『国産』ごま鯵刺し 598円（税込658円）『国産』ごま鯵刺し

『国産』鯵のうめぇ（梅～）塩なめろう巻 698円（税込768円）『国産』鯵のうめぇ（梅～）塩なめろう巻

【季節彩る野菜＆ボリューム鉄板メニュー】

肉巻き野菜の鉄板焼 698円（税込768円）肉巻き野菜の鉄板焼

とうもろこしの磯辺揚げ 498円（税込548円）とうもろこしの磯辺揚げ

薬味たっぷり冷や汁そうめん 598円（税込658円）

薬味たっぷり冷や汁そうめん

■ 「夏のおすすめメニュー」販売概要

販売期間：2026年6月11日から2026年9月9日まで

販売店舗：全国の(株)モンテローザグループ「キタノイチバ」の各店舗

業態詳細：キタノイチバ各店）https://www.monteroza.co.jp/brand/kita/

【※その他 期間限定 特別販売店舗】

「キタノイチバ」のほか、下記の店舗でも本メニューを特別に販売します。

福福屋 苫小牧表町2丁目店）https://www.monteroza.co.jp/shop.html?shop=840028

くろ○ 釧路栄町公園前店）https://www.monteroza.co.jp/shop.html?shop=831019

笑笑 歌舞伎町輝ビル店）https://www.monteroza.co.jp/shop.html?shop=815499

・開催期間中であっても、商品により販売予定数に達した場合は、販売を終了させていただきます。

・おすすめメニューは上記以外にもございます。詳しくは、当社ホームページの各業態または各店舗のページに掲載しますので、そちらでご覧ください。

また、ブランドごとに販売するメニューや食材、器・盛付けが多少異なります。

“モンテアプリ”お得情報のご紹介

▶お気に入り店舗登録特典「対象商品が100円でお試しできるクーポン」

ご利用予定の当社店舗をお気に入り登録していただくと、後日、期間限定のおすすめメニューを100円（税込）でお試しできるクーポンを配信いたします。

※他のキャンペーン・割引セールなどとの併用不可（詳細はクーポン画面でご確認ください。）

▽100円クーポン対象一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1046/table/797_1_6aa2286b87b8285209450574f62a6d44.jpg?v=202606120451 ]

＊対象商品は期間限定メニューのため、時期により対象商品が変更となります。

＊一部店舗では取り扱いメニューが異なる場合があります。

■「モンテアプリ」ダウンロード方法

下記URLからダウンロードページに遷移します。

❒iPhoneアプリ

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6445909179

❒Androidアプリ

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.monteroza.app

・「iPhone」は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の登録商標または商標です。

・「Android」は、Google LLCの登録商標または商標です。

会社概要

企業名：株式会社モンテローザ

代表者：代表取締役 大神 輝博

所在地：東京都杉並区梅里1-21-15

事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理

URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes