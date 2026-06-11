【前回2,227名が申込】10万部突破『科学的根拠で子育て』著者・中室牧子氏が登壇、中高一貫校生の保護者向け無料オンラインセミナーを6月19日(金)開催

株式会社メイツ

中高一貫校生の指導を専門とする「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」（運営：株式会社メイツ）は、慶應義塾大学 総合政策学部 教授・中室牧子氏を登壇者に迎えた保護者向け無料オンラインセミナー「お子さまとの家庭内コミュニケーションを科学的に解説」を、2026年6月19日(金) 20:00よりZoomにて開催します。前回開催時には2,227名の申込を集めており、今回の定員は1,000名（先着順）です。

セミナー詳細・お申し込みはこちら :https://ways-sch.jp/seminar/collaboration-seminar-202606?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=waysPress_202606_collaboration-seminar

■ 「勉強しなさい」の悪循環

スマートフォンに向かう時間が増え、成績は伸び悩む。干渉すれば反発され、見守れば不安が募る。「勉強しなさい」と声をかけるほど親子関係が険悪になる--。中高一貫校生をもつ家庭の多くが、こうした声かけの悪循環に直面しています。

とりわけ中高一貫校では、高校受験がないぶん学習の目標を見失いやすく、いわゆる「中だるみ」が起きやすいとされています。

学習進度も速く、一度つまずくと挽回が難しいため、保護者さまとしては早く手を打ちたい。一方でお子さまは思春期の真っただ中にあり、親の言葉が素直に届きにくい時期でもあります。

「どこまで関わるべきか」「任せて見守るべきか」--確かな判断基準がないまま、手探りで向き合っている家庭が少なくありません。

本セミナーは、こうした家庭内コミュニケーションの課題に、経験則や精神論ではなく科学的根拠（エビデンス）の観点から向き合う内容です。

教育経済学の分野では、保護者の関わり方や声かけが子どもの学習意欲・成績にどう影響するかが、データに基づいて検証されてきました。

「なんとなく良さそう」な関わり方ではなく、「効果が確認されている」関わり方を知る機会を提供します。

■ 本セミナーで分かる3つの視点

中室氏が、教育経済学の研究知見をもとに以下の3つの視点を解説します。

1. お子さま自身が「できない」と思い込む正体：なぜ進学校の生徒ほど「自分はできない」と感じやすいのか。経済学が解明した「井の中の蛙」効果を紹介します。

2. 声かけの科学：他者との比較が自己肯定感に与える影響と、お子さまのやる気を引き出すコミュニケーションの方法。

3. 将来への投資：テストの点数以上に将来の年収にも関わるとされる「非認知能力」を、家庭で育むためのヒント。

■ 登壇者紹介

慶應義塾大学 中室牧子教授中室牧子氏

慶應義塾大学 総合政策学部 教授。専門は教育経済学。37万部突破のベストセラー『「学力」の経済学』をはじめ、著書多数。デジタル庁デジタルエデュケーション統括も務める。科学的根拠に基づいた教育論で、多くの保護者から絶大な支持を得ている。

■ 前回参加者の声

前回（2025年11月）開催時のアンケートに寄せられた、参加した保護者さまの声を一部抜粋して紹介します。

▼ データ・エビデンスへの納得

・経験論ではなく、客観的なデータに基づく教育の話はありそうで意外になかった。とても興味深く、子どもとのやりとりのヒントもいただけた

・いつも感情で子どもと接してしまうが、データやエビデンスを用いて接するという視点に触れられた。統計的でロジカルな話に冷静になれた

▼ 非認知能力という新しい視点

・学力だけでなく非認知能力が大切だと、データで示された点が興味深かった

・教育経済学という分野を初めて知った。自分にはなかった視点に気づかせてもらえた

▼ 「深海魚」問題への気づき

・同じ偏差値でも、母集団のどの位置にいるかでその後の成績が変わる。トップ校の上位層より中堅校の上位層のほうが活躍する、というデータが子育ての参考になった

・学力の高い学校に通わせることばかり考えていたが、通った学校で上位層にいることの方が重要だと知り、参考になった

・『深海魚』という言葉にドキッとした。データに基づく分析がとても興味深かった

▼ わかりやすさ・満足度

・話が非常に面白く、子育てのためのセミナーということを忘れるほど充実した1時間だった

・資料を使って丁寧に講義いただき分かりやすく、非認知能力の重要性に納得した

■ セミナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/134095/table/124_1_49ace6f5cac5cfb2e19b75db8e762b07.jpg?v=202606120351 ]セミナー詳細・お申し込みはこちら :https://ways-sch.jp/seminar/collaboration-seminar-202606?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=waysPress_202606_collaboration-seminar

■ 中高一貫校専門 個別指導塾WAYSについて

WAYSは「定期テスト対策から大学受験まで、6年間を見通すトータルサポート」を提供しています。中学・高1では、内部進学や指定校推薦にも繋がる「定期テスト対策」で学校の成績（評定）を確実に引き上げます。高2・高3では、一般選抜、内部進学、学校推薦型選抜など、一人ひとりの希望進路に合わせた対策に移行。赤点脱出から難関大学受験まで、あらゆる目標に対応します。

中高一貫校生のお子さまとその保護者の方に向けた、無料学習相談や体験指導なども実施しておりますので、中高一貫校に通うお子さまの勉強についてお悩みの保護者様はぜひ一度お気軽にご相談ください。

無料学習相談の空き日程を確認する :https://ways-sch.jp/reserve?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=waysPress_202606_collaboration-seminar_reserve

■ 株式会社メイツ 会社情報

【会社概要】

◆ 株式会社メイツ

所在地：東京都新宿区高田馬場２丁目１４－２ 新陽ビル602

代表取締役：遠藤 尚範

設立：2014年(平成26年) 1月

電話：03-6233-8169

メール：info@mates-edu.co.jp

HP：https://mates-edu.co.jp

◆ 中高一貫校専門 個別指導塾WAYS

電話：0120-913-938 (受付時間：月～日 10:00～20:00)

メール：info@ways-sch.jp

HP：https://ways-sch.jp